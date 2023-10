Flüchtlingsunterkunft neben Polizei in Grünwald – „Wollen verhindern, dass Turnhallen beschlagnahmt werden“

Von: Marc Schreib

In Grünwald ist eine Containeranlage für 116 Migranten direkt neben der Polizeiinspektion geplant. Doch Lieferengpässe verzögern den Einzug. Unterdessen sorgen sich Nachbarn um ihre Sicherheit.

Grünwald – Ganz nah an der Oberen Eierwiese ist die Gemeinde Grünwald im Besitz eines asphaltierten Geländes, umgeben von einer Thujenhecke. Schon im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat den Platz an der Ecke Tölzerstraße/Zugspitzstraße neben der Polizeiinspektion Grünwald für die Unterbringung von Migranten und Flüchtlingen zur Verfügung gestellt, als der Landkreis München in schwerer Bedrängnis war. Bis heute liegt der Platz frei. Nun soll hier eine Containeranlage für 116 Flüchtlinge entstehen.

Noch ungewiss, wann Anlage bezugsfertig ist

Nach Auskunft des Landratsamtes sollen die Container Ende des Jahres geliefert sein und müssen dann noch aufgebaut und eingerichtet werden. „Einen Termin, wann die Anlage konkret bezugsfertig sein wird, können wir aktuell noch nicht nennen“, heißt es weiter. Über die Kosten könne aus vergaberechtlichen Gründen keine Angabe gemacht werden.

Der Landkreis hätte vor einem Jahr bereits Container aufstellen dürfen, um seinen Unterbringungspflichten nachzukommen, wie Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) im Gespräch mit dem Münchner Merkur erklärt. „Wir wollen schließlich verhindern, dass andernfalls Turnhallen beschlagnahmt werden. Das wäre die schlechteste aller Lösungen.“ Der Landkreis stimmte zu, Verträge wurden geschlossen und Container bestellt. Offenbar gab es allerdings Lieferschwierigkeiten, jedenfalls kam es zu einer andauernden Verzögerung.

Neben der Polizeiinspektion Grünwald soll an der Ecke Tölzer Straße/Zugspitzstraße die Containeranlage entstehen. © Google Maps

An den nötigen Leitungen fehlt es nicht. Strom, Anschlüsse für Wasser und Abwasser, alles liegt vor der Haustür. Die Gemeinde hatte dem Landratsamt zusätzlich angeboten, die Anschlüsse auf eigene Kosten zu legen, aber die Kreisbehörde will die Arbeiten in direkter Zuständigkeit selbst erledigen. Erst einmal aber muss geklärt werden, wie die begehrten Container beschafft werden können.

Unklar, woher die Migranten kommen

Vor einem Jahr lag der Fokus auf der Ukraine, aber die Verhältnisse haben sich geändert. Aktuell kommen viele aus der Türkei, Syrien und Afghanistan. „Aber letztendlich kann der Landrat sich nicht aussuchen, wen er zugewiesen bekommt und welche Nationalität“, sagt Neusiedl. „Und wir als Gemeinde wissen es auch nicht.“

Die Unterkunft wird aus Wohneinheiten mit jeweils drei Schlafbereichen à zwei Betten und einem den Schlafbereichen zugeordneten Aufenthaltsbereich sowie Küche und Bad bestehen. Zu einem Zeitplan lassen sich laut Neusiedl, der als Kreistagsmitglied einen engen Austausch mit Landrat Christoph Göbel pflegt, seriös noch keine Aussagen treffen. Zur zeitlichen Dauer gibt es immerhin einen gesteckten Rahmen. Ab Erstbezug kann der Landkreis die Container zwei Jahre lang betreiben. Ein kürzerer Zeitraum war keine Option, eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren ist laut Landratsamt notwendig.

Nachbarn sorgen sichum Sicherheit

In der benachbarten Siedlung sind manche Bewohner vor der bevorstehenden Belegung nicht ganz frei von Sorgen. Ängste gibt es, vor allem die Sicherheit betreffend. Und natürlich könne man gewisse Konflikte auch nicht ausschließen, gerade wenn man eng aufeinander lebt. Neusiedl: „Aber näher an der Polizei geht’s nicht.“

Nicht auf Grünwald bezogen, sondern ganz allgemein mit Blick auf das Land ist der Grünwalder Bürgermeister etwas pessimistischer gestimmt: „Wenn ich die Situation in ganz Deutschland betrachte, wüsste ich jetzt nicht, wie das alles gut gehen kann.“ Viele seien bereit, zu unterstützen und zu helfen, aber es sei am Ende auch eine Frage der Kapazität. Die wachsende Zahl an Flüchtlingen stellt auch für die Ehrenamtlichen eine Herausforderung dar. Bürgermeister Neusiedl schätzt die Lage in Grünwald so ein: „Was ich mitbekomme, war die Bereitschaft früher größer. Einzelne sind noch hoch motiviert, in der breiten Masse wird es schwierig.“

Bereitschaft im Helferkreis nimmt ab

Ingrid Reinhart-Maier vom Helferkreis sieht das ähnlich. die Bereitschaft im Helferkreis nimmt ein wenig ab. Als die ukrainischen Flüchtlinge ankamen, war der Helferkreis voll da. Von Null auf Hundert. Und auch heute seien noch viele Ukrainer hauptsächlich privat in Grünwald untergebracht. Die Integration der Kinder an den Schulen und in den Kindergärten habe sehr gut funktioniert. Reinhart-Maier nimmt trotzdem an, dass der Helferkreis in Zukunft nicht mehr so breit aufgestellt sein wird wie vor acht Jahren. Da gebe es inzwischen doch wie überall viele Vorbehalte, das müsse man ehrlich sagen. „Aber wir haben immer noch eine Gruppe, die sehr aktiv ist.“

