Sexuelle Belästigung: 12-Jährige im Schwimmbad von 79-Jährigem begrapscht

Von: Laura May

Teilen

Nach Hinweisen der Mitarbeiter konnte die Polizei der Grabscher festnehmen./Symbolbild © dpa

Oft kommen solche Taten nie ans Licht, weil die belästigten Mädchen Angst vor dem Erzählen haben – diese 12-Jährige packte allerdings mutig aus.

Unterschleißheim – Bereits vergangenen Monat kam es in einer Unterschleißheimer Badeanstalt zu einem sexuellen Übergriff gegen eine 12-Jährige. Wie die Polizei informiert, war das Mädchen am Mittwoch, 11. Januar, gegen 18 Uhr, gemeinsam mit ihrer 11-jährigen Freundin beim Schwimmen, als ein Mann sich ihr unangenehm näherte und sie unsittlich an verschiedenen Körperstellen berührte.

12-Jährige im Schwimmbad sexuell belästigt: Eltern erstatten Anzeige

Beide Mädchen haben ihren Wohnsitz laut Polizei im Landkreis München. Sie wollten ihren Schwimmbadeaufenthalt unbeschwert genießen – am Ende wurde alles von einer traumatischen Erinnerung überdeckt.

Die 12-Jährige fand den Mut, ihren Eltern daheim von dem unangenehmen Erlebnis zu erzählen. Diese erstatten einige Tage später eine Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

12-Jährige im Schwimmbad sexuell belästigt: 79-Jähriger festgenommen

Am Dienstag, 7. Februar, gegen 19 Uhr, konnte der vermeintliche Täter nun gefasst werden, wie die Polizei mitteilt. Es handelt sich um einen 79-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)

Der Mann wurde von Mitarbeitern der Badeanstalt erkannt. Ein Bademeister verständigte deshalb die Polizei, welche den 79-Jährigen festnehmen konnte.

12-Jährige im Schwimmbad belästigt: Kommissariat für Sexualdelikte ermittelt

Der 79-Jährige wurde wegen der sexuellen Belästigung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Weiter ermittelt das zuständige Kommissariat für Sexualdelikte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.