Mercedes brennt plötzlich auf Autobahn: Junge Italiener reagieren „geistesgegenwärtig“

Mit 48 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen waren die Feuerwehren Penzberg und Iffeldorf zu dem Autobrand auf der A95 ausgerückt. © Feuerwehr Iffeldorf

Glück im Unglück hatten vier junge Italiener auf der Autobahn bei Antdorf: Ihr Mercedes war plötzlich in Brand geraten - doch die Insassen konnten sich noch rechtzeitig retten.

Antdorf – Auf der Rückfahrt von München in ihr Heimatland befanden sich vier junge Italiener, als ihr Mercedes GLC am Sonntagnachmittag auf der A95 auf Höhe Antdorf plötzlich zu ruckeln anfing. Kurz darauf begann der Motor metallisch zu klappern und Rauch drang in den Fahrgastraum, berichtet die Verkehrspolizei Weilheim.

„Geistesgegenwärtig“ hätten die vier jungen Männer im Alter zwischen 27 und 29 Jahren ihr Fahrzeug ganz nach rechts auf den Seitenstreifen der Autobahn gelenkt und es sofort verlassen. „Ihr Reisegepäck konnten sie noch retten, ehe das Fahrzeug ca. drei Minuten später anfing, im Motorraum zu brennen. Nach Sichtung der ersten Flammen dauerte es keine weiteren drei Minuten und das Auto befand sich in Vollbrand“, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Fahrzeugbrand auf der A95: Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt

Die Freiwilligen Feuerwehren Penzberg und Iffeldorf – mit insgesamt acht Fahrzeugen und 48 Mann im Einsatz – hätten den gegen 15.15 Uhr ausgebrochenen Brand zwischen den Anschlussstellen Penzberg und Sindelsdorf „schnell und professionell unter Kontrolle“ gebracht und zudem das Stauende abgesichert, so die Polizei. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro.

Lange Rückstaus auf der Autobahn A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen wegen Sperrung

Die A95 in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen musste infolge des Brandes für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr auf der linken Spur an der Brandstelle vorbeigeleitet. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bildete sich nach Polizeiangaben ein „massiver Rückstau“ - mit einer Länge von fünf bis sechs Kilometern in der Spitze. Nach knapp zwei Stunden konnte die Fahrbahn dann wieder vollständig freigegeben werden.

Großes Lob der Verkehrspolizei für Rettungsgasse

Den Autofahrern, die zu dieser Zeit auf der Autobahn unterwegs waren, zollt die Verkehrspolizei Weilheim ein „großes Lob“: „Die Rettungsgasse wurde hervorragend gebildet und eingehalten. Sobald die ersten Fahrzeuge richtig reagieren und sich entsprechend links und rechts der zweispurigen Fahrbahn positionieren, folgen die darauffolgenden Fahrzeuge automatisch und die Rettungsgasse wird – größtenteils - zum Selbstläufer.“ Das bedeute: „Als einer der ersten Fahrzeugführer tragen Sie entscheidend zum Gelingen der Rettungsgasse bei!“, so die Polizei.

