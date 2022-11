Bei wilder Verfolgung von Motorroller: Polizeiauto landet in der Loisach – Flüchtiger entwischt über Brücke

Von: Andreas Seiler

Nächtlicher Einsatz: Mit einem Autokran wird das Polizeiauto aus der Loisach gehoben. © Dominik Bartl

Die Szenen, die sich am Dienstagabend in Garmisch-Partenkirchen am Reitleweg zutrugen, hätten auch einem Actionfilm entstammen können: Bei einer Verfolgungsjagd rutschte ein Polizeiauto die Böschung hinunter und landete in der Loisach. Die beiden Beamten wurden dabei leicht verletzt.

Garmisch-Partenkirchen – Der Anlass für die Verfolgungsjagd, die zwei Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr aufnahmen und die mit einem Unfall endete, war eine Routine-Situation. Den beiden Ordnungshütern war in der Parkstraße ein Motorroller aufgefallen, der Schlangenlinien fuhr, mit abgelaufenem Kennzeichen und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug bemerkte, flüchtete er, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, in den Reitleweg in nördliche Richtung und ignorierte die Anhaltesignale. Schließlich nutzte er die Fußgängerbrücke, um über die Loisach zur Burgstraße zu gelangen.

BMW rutscht Böschung hinunter

Die Beamten mussten daraufhin mit ihrem Fahrzeug wenden. Dabei passierte es: Der BMW X1 rutschte von dem Schotterweg mehrere Meter die Böschung hinunter und kam im seichten Wasser der Loisach zum Stehen. Ein Anwohner, der zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Balkon eine Zigarette rauchte, berichtet von einem lauten Krachen. „Da wusste ich: Jetzt ist was passiert“, schildert er.



Die beiden Insassen, zwei Männer, hatten Glück. Sie konnten sich selbst befreien und zogen sich nur leichte Verletzungen zu. Der eine erlitt einen Schock, sein Kollege ein Schleudertrauma. Der Rollerfahrer, der das Ganze letztlich verursacht hatte, war auf und davon. „Er konnte unerkannt die Fahrt fortsetzen“, sagt Andreas Breitrück von der Inspektion.

Großaufgebot an Rettungskräften

Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungskräften. Die Feuerwehr Garmisch, der Rettungsdienst sowie die BRK-Wasserwacht rückten mit mehreren Fahrzeugen und schwerem Gerät an. Während die Wasserwacht die Loisach absicherte, machten sich die Feuerwehrler daran, den Wagen zu bergen. „Das war ein Standardeinsatz“, resümiert Kommandant Peter Gröbl – keine große Herausforderung für die erfahrenen Helfer. Nach etwa zwei Stunden sei alles vorbei gewesen.

Es mussten einige Bäume gefällt werden, um den Kranwagen in Stellung zu bringen. Dann wurde das Polizeiauto mit einem Bergungsgeschirr aus dem Fluss gehoben. Betriebsflüssigkeiten flossen anscheinend nicht aus. Überhaupt war der Pkw in einem erstaunlich guten Zustand und sogar noch fahrbereit. Die Polizei spricht von verhältnismäßig geringen Schäden. Vor allem der Unterbodenbereich wurde aufgrund eines Steins, der auf der Böschung lag, in Mitleidenschaft gezogen. Eine Schätzung liegt allerdings noch nicht vor.