Wochenlanges Warten auf Briefe und Pakete: Post-Desaster in Garmisch-Partenkirchen

Von: Christian Fellner

Wieder leer: Viele Briefkästen bleiben in der Region momentan sogar wochenlang ohne Post. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Konzern spricht von „eher geringen“ Problemen: Kunden in der Region Garmisch-Partenkirchen warten zurzeit wochenlang auf Post. Doch an einer zügigen Lösung zweifeln die Bürger.

Garmisch-Partenkirchen – Der Ärger auf die Deutsche Post ist groß in der Region. Mal kommen Briefe, mal nicht. Oft wochenlang dauern die Auszeiten. Vor allem: Es passiert immer wieder. Die Menschen wählen die Beschwerde-Hotlines – die Reaktionen fallen dürftig aus. Und was macht die Post? Die spricht von eher geringen Problemen und verweist in einem aktuellen Presse-Statement auf die Corona-Infektionswelle und den schwierigen Arbeitsmarkt.

Keine Post in Garmisch-Partenkirchen: Konzern spricht von geringem Problem

„Arbeitnehmer sind momentan generell stark umworben. Dies trifft auch auf diese Region zu und ist in der Logistikbranche besonders stark spürbar“, sagt Sonja Radojicic, Sprecherin der Deutschen Post. So geht das Warten auf Briefe und Pakete weiter, mal schlimmer, mal besser, ganz selten absolut geregelt.

Jan Kosmala aus Garmisch-Partenkirchen hat sich richtig Arbeit gemacht. Am 1. Januar dieses Jahres begann er, die „Fehler“, wie er sie nennt, der Deutschen Post, aber auch von Paketdiensten wie Hermes („Die sind keinen Deut besser!“) aufzuschreiben und zu archivieren. „Inzwischen hab’ ich einen vollen Ordner.“ Wochenlang wartete auch er auf Post. Bis vergangenen Freitag. Da erhielt er nach langer Zeit wieder einmal etwas zugestellt.

Erfreut lief er dem Boten schon entgegen, um diesem den Weg zu ersparen. Er musste schmunzeln: In der Lieferung war ein Brief vom 27. September. Und: „Es fehlt immer noch ganz viel.“ Was mit dem Rest ist, wollte er von dem Mitarbeiter wissen? Als Antwort bekam er zu hören, dass die Sendungen demnächst Schritt für Schritt zugestellt werden sollen.

Den Briefträgern macht Kosmala keinen Vorwurf. „Das sind arme Hunde“, urteilt er, „die müssen das alles ausbaden“. Mit einem Zusteller habe er gesprochen und dabei erfahren, „dass allein für Garmisch-Partenkirchen rund 15 bis 20 fehlen“. Zahlen, die die Post offiziell nicht bestätigt. Sie bezieht dazu überhaupt keine Stellung. „Betriebliche Interna diskutieren wir nicht in der Öffentlichkeit“, betont Radojicic.

Post-Problem in Oberbayern: „Hatten schon zweimal eine Auszeit von zwei Wochen und mehr“

Diese Zahl will aber auch Michaela Nelhiebel schon gehört haben. Sie ist die Vorsitzende der Garmischer Werbegemeinschaft und hat ihre negativen Erfahrungen mit der Post gemacht. „Nicht geschäftlich“, sagt sie klar. Da funktioniert das. Sie hat allerdings ein Postfach, lässt sich die Sendungen dort ablegen und holt sie ab. Aber privat hat es sie erwischt. In extremer Art und Weise. Denn in dem Grainauer Viertel, in dem die Geschäftsfrau lebt, gab es zuletzt über vier Wochen keine Zustellungen.

Und das nicht zum ersten Mal heuer. „Wir hatten schon zweimal eine Auszeit von zwei Wochen und mehr.“ Warum, das hat Nelhiebel erfragt: Zunächst war der Postbote krank, dann hatte er Urlaub. Ersatz? Den gibt es offensichtlich nicht. „Uns hätte es ja schon gereicht, wenn zumindest einmal pro Woche Post gekommen wäre“, sagt sie. Abwechselnd kontaktierten Nachbarn und sie fast täglich die Telefonhotline des Konzerns. Ohne Erfolg.

Ihr Angebot: „Wir würden uns die Post auch selbst abholen, wenn es möglich wäre.“ Zumindest diesem Ansinnen erteilt die Unternehmenssprecherin eine klare Absage: „Das ist betrieblich nicht vorgesehen und auch nicht nötig.“ Auch die frühere Hauptpost in Garmisch-Partenkirchen am Bahnhof erfüllt die Voraussetzungen für solch einen Service nicht. „Hierbei handelt es sich um eine Postbank-Filiale. Abholen kann man dort nur benachrichtigte Sendungen.“

Post-Desaster: Kunde empört - „Miserabler Service, der sein Geld nicht wert ist“

Grundsätzlich bedauern die Sprecher des Post-Konzerns die Probleme im Landkreis. Laut Radojicic seien diese aber „eher gering“. Das war in überregionalen Nachrichten in den vergangenen Tagen schon anders zu vernehmen. Dort wurde die Region zwischen Staffelsee und Karwendel als Gebiet genannt, in dem es besondere Mankos hinsichtlich der Personalausstattung gibt. Immerhin: Das Unternehmen fährt groß angelegte Werbekampagnen, um neue Zusteller zu finden. Laut dem Konzern seien in den vergangenen vier Wochen mehr als 3000 neue Mitarbeiter engagiert worden. „Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber“, behauptet Radojicic.

Das sieht Jan Kosmala anders. Er stellt dem Konzern kein gutes Zeugnis aus. Er beklagt „einen miserablen Service, der sein Geld nicht wert ist, einen Kundenservice, der unter aller Kanone ist und einen mit Halbwahrheiten und offensichtlichen Desinformationen abspeist“.

Eine Anekdote hat er dazu noch auf Lager: Nach der x-ten Beschwerde sicherte ihm ein Mitarbeiter zuletzt telefonisch als kleines Zugeständnis einen 10-Euro-Portogutschein zu. Hätte Kosmala gut gefallen. Nur: Gesehen hat er davon noch nichts. Seine Vermutung: „Wahrscheinlich wird der auch mit der Post zugestellt – oder eben nicht.“

