Bis zu 120 Flüchtlinge in Premiumlage: Hotel in Garmisch-Partenkirchen wird Asyl-Unterkunft

Von: Andreas Seiler

Soll Flüchtlinge beherbergen: das Atlas Posthotel mitten in Garmisch-Partenkirchen. © Hornsteiner

Das Landratsamt möchte Atlas Posthotel geflüchtete Familien aus der Ukraine unterbringen. Der Hotel- und Gaststättenverband ist von dieser Standortwahl nicht begeistert.

Garmisch-Partenkirchen – Das Atlas Posthotel (44 Zimmer) im Herzen Garmisch-Partenkirchens ist eine Institution und blickt auf eine über 300-jährige Geschichte zurück. Schon während des Dreißigjährigen Krieges soll sich an der Stelle eine Taverne befunden haben. Ab dem morgigen Donnerstag wird das ortsbildprägende Gebäude, das zum Immobilienimperium der Münchner Kavun-Gruppe gehört, eine neue Nutzung erfahren – nämlich als Flüchtlingsunterkunft.

Menschen kommen aus anderen Flüchtlingsheimen, um dort für Neuankömmlinge zu schaffen

Das Landratsamt hat nach eigenen Angaben die komplette Liegenschaft vorerst für ein Jahr angemietet. „Hier finden ausschließlich ukrainische Staatsangehörige mit deren Kindern eine Unterbringung“, erklärt Wolfgang Rotzsche, Sprecher der Kreisbehörde, auf Tagblatt-Nachfrage. Morgen sollen die ersten 50 Personen einziehen, kommende Woche weitere folgen. In dem Komplex können maximal 120 untergebracht werden.

Laut Rotzsche kommt ein „nicht unerheblicher Teil der Personen“ aus der Villa Nova. „Wir machen dort wiederum Platz für neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine.“ Pro Woche sind es etwa 10 bis 20 neue Schutzsuchende aus dem Kriegsland.

Die Nachricht, dass das Atlas Posthotel künftig Flüchtlinge beherbergen soll, verbreitete sich in der Marktgemeinde wie ein Lauffeuer – und erhitzt die Gemüter. Im Raum steht die Frage: Ist ein Hotel an einer exponierten Stelle für diese Verwendung geeignet – noch dazu in einem Tourismusort? Daniel Schimmer, Kreischef des Hotel- und Gaststättenverbandes, sagt ganz klar: Nein! „Das ist eine Katastrophe“, so der Manager des Garmischer Hofs. Es handle sich um einen touristischen Hotspot, an dem jeder Gast vorbeikomme. Dieser Standort sei, bei allem Verständnis für das Thema Flüchtlingsunterbringung, hierfür ungeeignet.

Landrat Anton Speer fiel die Entscheidung nicht leicht

Landrat Anton Speer, wie Schimmer bei den Freien Wählern, fiel die Entscheidung nach eigenen Angaben nicht leicht. „Ich teile die Sorgen. Für den Tourismus ist das nicht förderlich“, räumt er unumwunden ein. Das Atlas Posthotel habe der Kreis schon vor einiger Zeit angeboten bekommen – aber bislang abgelehnt. Nur jetzt habe die Regierung von Oberbayern den Druck erhöht, auf die Offerte einzugehen. Auf diese Weise könne vermieden werden, betont Speer, Turnhallen zu belegen – eine Praxis, die in anderen Landkreisen im Zuge der Flüchtlingskrise längst üblich ist.

Von der Kavun-Gruppe war gestern keine Auskunft zu erhalten. Das Unternehmen des Baulöwen Ibrahim Kavun ist in Garmisch-Partenkirchen gut investiert. Zum Portfolio gehören vier touristische Betriebe: Neben dem Atlas Posthotel sind dies, wie auf der Homepage der Gruppe zu erfahren ist, das Atlas Grand Hotel, das Atlas Sporthotel sowie ein Appartementhaus. Das Sporthotel ist ebenfalls ans Landratsamt zur Unterbringung von Migranten vermietet.

Auf der Internetseite des Hotels können nach wie vor touristische Zimmer gebucht werden

Erstaunlich: Auf der Internetseite des Atlas Posthotels werden weiterhin angeblich freie Zimmer zur Buchung angeboten. Dem Vernehmen nach landen allerdings Interessenten stattdessen beim Atlas Grand Hotel – ein Vorgehen, das Schimmer nicht gefällt. Denn: „Das ist eine bewusste Täuschung der Gäste.“ Überhaupt ist der Dehoga-Vertreter mit der Politik der Kavun-Gruppe in Sachen Atlas Posthotel nicht einverstanden. Seiner Ansicht nach geht es einfach nur darum, eine sichere Einnahme zu schaffen. Ein „leidenschaftlicher Gastgeber“ ist Kavun in seinen Augen nicht.

Die Bewältigung der Flüchtlingskrise stellt das Landratsamt vor massive Herausforderungen. „Die Lage ist angespannt, allerdings noch unter Kontrolle“, sagt Rotzsche. Die Erfüllungsquote liegt bei rund 132 Prozent – also mehr als gefordert wird. Es ist ein Vorteil, dass in der Tourismusregion zwischen Staffelsee und Karwendel viele Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen zur Verfügung stehen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Schaffung von weiteren Unterkünften“, so Rotzsche weiter. In Planung sind eine Modulbauweise in Krün sowie eine Unterkunft im ehemaligen Tengelmann-Markt in Murnau. Im gesamten Landkreis werden aktuell 2652 Asylbewerber und ukrainische Flüchtlinge gezählt. Der Großteil, 1296 Personen, lebt in Garmisch-Partenkirchen.

