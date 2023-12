„Auf den Hintern gesetzt“: Privatjet knickt unter Schneelast am Flughafen München ein – Video geht viral

Die Bilder eines Privatjets, der sich am Flughafen München „auf den Hintern gesetzt hat“, gehen um die Welt. Der Vorfall wird auch hämisch kommentiert.

München – Die heftigen Schneefälle in weiten Teilen Bayerns haben den Betrieb am Flughafen München zusammenbrechen lassen. Auch am Sonntag (3. Dezember) sollen nach Angaben eines Sprechers noch rund 560 von etwa 880 geplanten Flügen ausfallen. Für heftige Reaktionen in den Sozialen Medien sorgten derweil vor allem Bilder eines Privatjets, der unter der Schneelast umgekippt war.

Auf der Plattform X, ehemals Twitter, war zunächst die Ungläubigkeit groß: „Ist das jetzt ein Scherz, oder ist es real?“, fragt ein Nutzer. „Spaß, oder?“, scheint es auch ein anderer nicht glauben zu können.

Flughafen München bestätigt Echtheit: Privatjet knickt unter Schneelast ein

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte Henner Euting, leitender Pressesprecher des Flughafen Münchens, die Echtheit des Videos. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits in der Nacht zu Samstag (2. Dezember). „Aufgrund des starken Schneefalls hat sich das Flugzeug auf den Hintern gesetzt“, sagte Euting.

Der schwere Schnee hatte den Privatjet am Flughafen München einknicken lassen. © Screenshot: X/@tomdabassman

Ebenfalls diskutiert wird in den Sozialen Medien, dass der Privatjet eigentlich in Richtung der UN-Klimakonferenz in Dubai hätte abheben sollen. Bestätigt ist das nicht, sorgt aber für zahlreiche hämische Kommentare. „Der Winter ist offensichtlich Klimaleugner“, schreibt etwa ein Nutzer auf X.

Feuerwehr richtet unter Schneelast eingeknicktes Flugzeug am Flughafen München wieder auf

Sicher ist: Bei dem Flugzeug handelt es sich nicht um eine gängige Maschine, sondern um ein privates Geschäftsflugzeug, wie Flughafen-Sprecher Euting bestätigt. „Die Feuerwehr hat es dann wieder aufgerichtet und stabilisiert.“

Derweil ist der Betrieb am Flughafen München seit 6 Uhr wieder eingeschränkt angelaufen. Am Samstag mussten Flüge etwa nach Frankfurt oder Nürnberg umgeleitet werden, was dort teilweise zu Problemen geführt hatte. Angesichts noch bestehender Einschränkungen im Luftverkehr – ähnlich wie im Bahnverkehr in München und Umgebung – werden Passagiere in München weiterhin gebeten, sich vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges zu informieren.

