British-Airways-Maschine: Probleme mit Bugrad - Notlandung am Münchner Flughafen

Von: Hans Moritz

Ein Airbus A319 von British Airways (hier ein Symbolbild) musste am Samstagnachmittag am Münchner Flughafen notlanden. Es gab Probleme mit dem vorderen Fahrwerk. © Stephan Goerlich/FMG

Schreckminuten am Münchner Flughafen: Am Samstag musste auf der Südbahn ein Airbus A319 von British Airways eine Sicherheitslandung hinlegen, weil die Maschine Probleme mit dem Bugrad hatte.

Flughafen - Es war am Samstag um 13.17 Uhr, als der Alarm bei der Flugsicherung am Münchner Flughafen einging. Ein Airbus A319 von British Airways war mit rund 60 Passagieren auf dem Weg von London Heathrow ins Erdinger Moos. Im Cockpit ging noch während des Fluges die Meldung ein, dass etwa mit dem vorderen Fahrwerk nicht stimme. Der Airbus flog zweimal am Tower vorbei. Die Fluglotsen dort konnten keine Entwarnung geben. Es war nicht sicher, ob sich das Bugrad komplett ausfahren lässt.

Daraufhin wurden beide Wachen der Flughafenfeuerwehr sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren aus den Landkreisen Erding und Freising alarmiert. Doch wenig später konnte Entwarnung gegeben werden. „Die Maschine ist sicher auf der Südbahn gelandet, berichtet Flughafensprecher Florian Steuer. Sie wurde an einen Schlepper gekoppelt, der den Airbus zu einer Parkposition schleppte. Dort konnten alle Reisenden und die Crew unverletzt aussteigen. Sie wurden ins Terminal gebracht.

Während dieser Aktion wurden vorsorglich beide Startbahnen gesperrt, Flugzeuge durften gut eine halbe Stunde lang weder starten noch landen. Startbereite Maschinen blieben auf den Rollwegen oder an den Terminals, ankommende mussten eine Warteschleife fliegen. Die Nordbahn musste nach den Worten Steuers ebenfalls geschlossen werden, weil die für dort zuständige Feuerwehr in dem Einsatz gebunden war. ham

