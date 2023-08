„Probleme mit Systemen“: Flugzeug bricht Startflug auf 4.000 Meter Höhe ab – und kehrt auf Landebahn zurück

Von: Felix Herz

Vorfall am Münchner Flughafen: Eine Lufthansa-Maschine musste wegen „Problemen mit verschiedenen Systemen“ den Startvorgang in der Luft abbrechen.

Flughafen München – Auf einem Flug von München nach Marseille am Freitag, 4. August, gab es einen Zwischenfall. Wie avherald berichtet, musste eine Cityjet-Maschine, die im Auftrag von Lufthansa unterwegs war, kurz nach dem Abheben den Startvorgang abbrechen.

Flieger muss Startvorgang in der Luft abbrechen – „Probleme mit verschiedenen Systemen“

59 Passagiere waren an Board, als der Flieger, mit der Registrierungs-Kennung EI-HIC, von der Startbahn am Flughafen München in Richtung Marseille abhob. Doch noch während des Steigflugs, also, während der Flieger noch an Höhe gewinnt und sich im Startvorgang befindet, stellte die Crew „Probleme mit verschiedenen Systemen“ fest, heißt es bei avherald. Diese umfassten demnach Vorflügel, Landeklappen, Steuerflächen und Navigation.

Kurz nach dem Start und noch während des Steigflugs bemerkte die Crew Probleme bei verschiedenen Systemen im Flugzeug – der Flieger kehrte daher um und landete wieder in München, wo er untersucht werden musste. (Symbolbild) © Rolf Poss / IMAGO

Daher wurde der Startvorgang abgebrochen und die Crew teilte der Bodenkontrolle mit, dass man die komplette Landebahn benötige, sie anschließend jedoch selbstständig verlassen könne. Nachfolgend brach der Flieger den Steigflug ab, zu der Zeit befand man sich auf etwa 4.000 Meter Höhe.

Flugzeug musste inspiziert werden – Reisende heben mit Verspätung ab

Rund 50 Minuten nach Start landete das Flugzeug dann auch wieder am Flughafen, verließ die Landebahn und stoppte jenseits der Haltelinie. Dort wurde es von Notfall-Einsatzkräften untersucht. Explizit bat die Crew auch darum, das Flugzeug visuell in Augenschein zu nehmen und auf Schäden zu untersuchen. Die Einsatzkräfte stellten keine fest.

Die Passagiere wurden indessen in ein anderes Flugzeug gebracht und hoben mit einer Verspätung von 2.45 Stunden ab. Der ursprüngliche Flieger konnte schließlich rund vier Stunden nach dem Vorfall wieder seinen Dienst antreten. (fhz)

