Bayerisches Trachtengeschäft: Chef wegen sexueller Belästigung vor Gericht - „Die Leute haben alle Angst“

Von: Robert Langer

Teilen

Vor dem Amtsgericht Ebersberg muss sich ein 65-jähriger Geschäftsmann wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung verantworten. © pke

Der Besitzer (65) einer Trachtenmodenkette soll Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben. Im Prozess schweigt er. Die Frauen zeigen sich emotional.

Landkreis – Zwei Frauen hatten den Mann angezeigt. Eine Mitarbeiterin (49) erklärte, der Chef habe stets Witze gemacht, auch „derbe Sachen“. Zudem habe er immer wieder gegrapscht. Er habe sich verändert, auch charakterlich. Das habe sich gesteigert. „Ich hätte nie gedacht, dass er sich an mir vergreift.“

Mitarbeiterinnen sexuell belästigt: „In der Küche war ich in Schockstarre“

Die Frau berichtete von einem Tag im März 2020. Da sei sie in der Küche des Geschäfts im Landkreis Ebersberg gewesen. Der Inhaber sei hereingekommen und habe die Türe zugemacht. Dann sei er plötzlich direkt hinter ihr gestanden. „Ich war in Schockstarre.“ Das war gegen Mittag. Dann sei sie rausgelaufen. Anschließend habe sie weiter gearbeitet. „Ich habe funktioniert.“

Sie habe zu sich selbst gesagt: „Ich kann das nicht mehr.“ Sie ging zum Arzt, wurde krankgeschrieben. „Ich bin noch nicht arbeitsfähig.“ Später holte sie sich bei einem Psychiater Hilfe, nimmt nach eigenen Angaben Antidepressiva. Fast alle Kolleginnen hätten sich von ihr zurückgezogen. „Das kommt nicht von ungefähr.“ Da sei mit Kündigung gedroht worden, so der Vorwurf. Die Vorfälle hätten ihr „Leben zerstört“, sagte die Frau.

Zeugin sagt: Der Chef hat immer gegrapscht

Der Chef habe immer gegrapscht, an Taille, Hüfte gegriffen, Klapse auf den Hintern verteilt. Er sei bestimmend, cholerisch und grob gewesen. Er habe auch oft seine Hose offen gehabt. Ganz schlimm seien die Weihnachtsfeiern gewesen. „Da bin ich nicht mehr hingegangen.“ Schließlich zeigte die Frau ihren Chef an. Man traf sich zunächst vor dem Arbeitsgericht, nun vor dem Amtsgericht ein weiteres Mal.

Die Verteidigerinnen des Geschäftsinhabers gingen ins Detail, wollten vor allem wissen, wer wann mit wem gesprochen habe. Sie nahmen die Aussagen der Zeugin auseinander. Und auch der Arbeitsgerichtsprozess kam immer wieder zur Sprache. „Ich verstehe nicht, was sie wollen“, sagte die Zeugin.

Trachtenmodengeschäft: Inhaber soll Frauen belästigt haben - „Die Leute haben Angst“

Drastischere Worte wählte eine ehemalige Filialleiterin. Sie hatte nach einem Streit mit dem Inhaber das Geschäft verlassen. Daraufhin wurde ihr gekündigt. Vor dem Arbeitsgericht erhielt sie eine Abfindung. Die Frau ist inzwischen Rentnerin. Wenn der Chef im Laden gewesen sei, „ist immer etwas vorgefallen“, berichtet sie vor Gericht. Er habe immer rumgeschrien. Jeder habe gesehen, dass es Übergriffe gab. Wegen der Anzeige der jüngeren Kollegin sei sie von der Polizei vernommen worden. Zu diesem Zeitpunkt sei sie aber nicht mehr im Betrieb gewesen. Ursprünglich habe sie selbst keine Anzeige erstattet. Sie wollte mit der Firma nichts mehr zu tun haben. Der Polizist habe sie jedoch überzeugt und deshalb habe sie ihre Meinung geändert. Vor Gericht wollte sie jedoch nur wenige Namen von Personen nennen, die ebenfalls etwas zu diesem Fall sagen könnten. „Ich will da niemanden reinziehen. Die Leute haben alle Angst.“

Sie selbst habe sich wehren können. Sie habe zu ihrem Chef gesagt: „Hör auf mit dem Blödsinn.“ Dann habe er jedoch gelacht und gesagt. „Stell dich nicht so an.“ Sexistisch sei es immer zugegangen. Der Prozess wird fortgesetzt.

