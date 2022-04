„Mit Alpenblick, Nachmittagssonne und Rundumversorgung“: Ente brütet bei Feuerwehr im „Entenhotel“ ihre Küken aus

Von: Leyla Yildiz

Ente Henriette brütete bei der Feuerwehr Puchheim-Bahnhof ihre elf Küken aus. (merkur.de-Collage) © Feuerwehr Puchheim-Bahnhof

Bei der Feuerwehr Puchheim-Bahnhof hat eine Entenmama ihre Küken ausgebrütet. Nun sind die Kleinen geschlüpft und in die Freiheit entlassen worden.

Puchheim - Die freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof (Landkreis Fürstenfeldbruck) hat tierischen Nachwuchs: Genauer gesagt Enten-Nachwuchs. Auf Facebook schreibt die Feuerwehr, dass „fast pünktlich zu Ostern“ die Küken in einem Blumenkasten auf dem Balkon der Wohnungen über dem Feuerwehrgerätehaus geschlüpft seien.

Feuerwehr Puchheim bekommt Nachwuchs: Ente brütet Küken in Blumenkasten aus

Die Haus- und Hofente Henriette oder bereits eine ihrer Töchter hat das dritte Jahr infolge „ihr Entenhotel“ bezogen und dort ihre Küken bekommen. Elf Stück sind es dieses Mal - ein Rekord laut den Floriansjüngern.

Doch beinahe wäre das gar nicht möglich gewesen. Denn die Fassade ist letztes Jahr komplett saniert und damit alle Blumenkästen abgebaut worden. Der „Chefhotelier“ dachte aber an die Tiere und installierte extra für sie einen neuen Blumenkasten. „Natürlich kennt unser tierisches Paar den Puchheimer Wohnungsmarkt und zögerte daher nicht lange bei der neu renovierten Bleibe mit Alpenblick, Nachmittagssonne und Rundumversorgung durch unsere professionellen Entenbetreuer zuzuschlagen“, schreibt die Feuerwehr weiter.

Nachwuchs bei der Feuerwehr Puchheim: Entenküken mit Mama in die Freiheit entlassen

Nachdem die Kleinen aus ihren Eiern geschlüpft waren, sind sie sicher in eine Kiste gepackt und vom Balkon hinuntergebracht worden. Im Anschluss ging es für die elf Zöglinge und ihre Mama in die Freiheit an einen nahegelegenen Weiher. Die Freude darüber war groß, wie ein Video der Freilassung zeigt. Na, dann viel Glück im Leben. (ly)

