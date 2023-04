Tankstellenräuber aus München scheitert an Eingangstür und schießt bei Flucht in die Luft

Von: Günter Hiel

Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft (Symbolfoto). © Bilderbox

Bereits an der Eingangstür ist ein 18-Jähriger gescheitert beim Versuch, eine Tankstelle in Putzbrunnn zu überfallen. Bei der Flucht schoss er um sich.

Putzbrunn - Am Karsamstag gegen 22.20 Uhr konnte ein 40-jähriger Angestellter einer Tankstelle in Putzbrunn über die Videoanlage beobachten, wie ein Maskierter versuchte, über den Haupteingang in die Tankstelle zu kommen. Zum Glück hatte der Tankwart diesen bereits verriegelt. Der 40-Jährige konnte in der Hand des Täters eine Schusswaffe erkennen., meldet die Polizei

Räuber schießt bei der Flucht in die Luft

Der 40-Jährige rief sofort die Polizei. Unterdessen feuerte der verhinderte Räuber mehrere Schüsse in die Luft ab und flüchtete. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit über zehn Streifen der Polizei konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei der Festnahme hatte der 18-Jährige Münchner eine Schreckschusspistole einstecken.

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Der 18-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Das Kommissariat für Raubdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

