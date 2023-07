Todesdrama auf der Weide: Schulschaf verendet qualvoll – Halterin ist wütend

Teilen

Sie war die Kleinste und Zierlichste: Schaf Sandy (r.) starb am Freitag qualvoll, nachdem das Tier zuvor mutmaßlich einen auf die Weide geworfenen Müsli-Riegel gefressen hatte. Als Sandy im Todeskampf lag, ging jedes Tier einzeln zu ihr. © Oestereich

Vermutlich wegen eines auf die Weide geworfenen Müsli-Riegels ist ein Schaf qualvoll verendet. Die Halterin ist wütend - auch auf die Gemeinde Hallbergmoos.

Hallbergmoos – Spaziergänger, die Weidetiere anlocken und füttern: Das mag nicht böse gemeint sein, hat aber fatale Auswirkungen. Für Sandy, eines der sieben Schulschafe, endete eine solche Begegnung nun tödlich.

Roya Klingner, die Tierhalterin und Leiterin der offenen Ganztagesschule ist untröstlich, aber auch wütend. Als Klinger dem Freisinger Tagblatt vom Tod des Tieres erzählt, laufen ihr Tränen übers Gesicht. Sie hat den Todeskampf des Tieres noch vor Augen: Das kleinste und zierlichstes Tier der Herde, gerade mal drei Jahre alt, starb qualvoll: „Sie lag aufgebläht und stocksteif auf der Weide“, schildert sie das Drama, das sich Freitag abgespielt hat.

Ein Müsli-Riegel warwohl die Todesursache

Die Halterin rief sofort den Tierarzt, er verabreichte Antibiotika. Doch obwohl man sie noch in die Tierklinik Oberschleißheim brachte, war Sandy nicht mehr zu retten. „Es schien so, als spürten die anderen Tiere, dass Sandy im Sterben liegt: Jedes Tier ging einzeln zu ihr. Es schien fast so, als verabschiedeten sie sich von ihr.“

Sie liebt ihre Schafe: Umso trauriger und wütender ist Roya Klingner nach dem Tod von Sandy. Auch über die Gemeinde ärgert sie sich. © Oestereich

Ursächlich für den Tod des Schulschaf war mutmaßlich ein auf die Weide geworfener Müsli-Riegel. Klingner hat die Verpackung auf der Weide hinter der Mittelschule gefunden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Passanten – sei es aus Unwissenheit oder Unachtsamkeit – „Futter“ auf die umzäunte Weide am Utzschneiderweg werfen: Küchenabfälle, altes, womöglich verschimmeltes Brot, gezuckerte Riegel. Obwohl Schilder ausdrücklich darauf hinweisen, dass man die Tiere keinesfalls füttern darf, und Klingner immer bestes Heu, Vitamine und Spezialfutter bereithält.

Warum die Fremdfütterung so fatal für die Schafe ist, erklärt Tierarzt Klaus Klingner: „Die Bakterienkultur im Pansen ist für die Tiere lebenswichtig. Durch falsches Futter gerät das Bakterienmilieu durcheinander, falsche Bakterien vermehren sich. In der Folge kommt es zu Vergiftungserscheinungen und Lähmungen“, so der Ehemann der Halterin.

In Großbuchstaben wird appelliert, die Tiere nicht zu füttern. Und doch landete ein Müsliriegel bei den Schafen. auf der Weide nahe der Schule. © Oestereich

Roya Klingner will nun Sandys Foto und zusätzliche Hinweisschilder aufhängen. Ob die international gefragte Expertin für tiergestützte Therapien das einzigartige Projekt der Schulschafe in Hallbergmoos fortsetzen wird, scheint aber fraglich.

Sie sind ein Gewinn für Schülerinnen und Schüler: Die Therapieschafe von Rosa Klingner helfen dabei, dass Kinder Vertrauen aufbauen und Verantwortung lernen. Doch nach dem Drama um Sandy ist das Projekt nun gefährdet. © Oestereich

Die Therapieschafe sind an Menschen gewöhnt und unterstützten Klingner bei ihrer Arbeit: Die Ganztagsschüler kümmern sich um die Schafe, lernen in ihrer Nähe Vertrauen und Verantwortung. Die Halterin ist nun aber dabei, sich nach einem neuen Terrain umzusehen. Denn schon an Silvester hatten direkt neben den Tieren gezündete Böller die Schafe in Panik versetzt. Die Hallbergmooser Feuerwehr musste kommen, weil sich ein Tier im Zaun verfangen hatte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Außerdem, so erzählt sie, kommt ihr die Gemeinde bei der tierfreundlicheren Gestaltung der Weide nicht entgegen. Ihre Bitte, schutz- und schattenspendende Bäume oder wenigstens Büsche pflanzen zu dürfen, wurde abgelehnt. Das Drama um Sandy hat Roya Klingner nun auf traurige Art und Weise bestätigt. (Eva Oestereich)

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)