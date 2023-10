„Hubert ohne Staller“: So viele Online-Anfragen landen im Wolfratshauser Rathaus

Von: Carl-Christian Eick

„Ein Glücksfall“ für Wolfratshausen sei die ARD-Vorabendserie „Hubert ohne Staller“ mit Michael Brandner (li.) und Christian Tramitz, stellt Bürgermeister Klaus Heilinglechner fest. © ARD/TMG/Chris Hirschhäuser

Christine Garayhi ist neue Tourismusmanagerin im Wolfratshauser Rathaus. Sie verrät, wie viele Online-Anfragen die Stadt im Zusammenhang mit der ARD-Vorabendserie „Hubert ohne Staller“ erreichen.

Wolfratshausen – Die Flößerstadt hat eine neue Tourismusmanagerin: Christine Garayhi ist Nachfolgerin von Gisela Gleißl. Die hatte das Rathaus wie berichtet Ende vergangenen Jahres auf eigenen Wunsch nach 14 Jahren verlassen. Wirtschaftlich sei der Tourismus in Wolfratshausen mittlerweile ein gewichtiger Faktor, betont Garayhi im Gespräch mit unserer Zeitung. „Doch es gibt noch Luft nach oben.“

„Hubert ohne Staller“: So viele Online-Anfragen landen im Wolfratshauser Rathaus

Geboren ist die 46-jährige Mutter von zwei Kindern im Nordwesten von Baden-Württemberg, in der Stadt Schwetzingen. Sie studierte an der Hochschule in Kempten Tourismusmanagement und verhalf als PR-Assistentin 2005 in Füssen dem Musical „Ludwig2“ im Feststpielhaus Neuschwanstein zum Erfolg. Von einer regionalen PR-Agentur im Allgäu folgte der Sprung „in eine andere Liga“, zu einer international tätigen PR-Agentur in München. Mit der Geburt ihrer Kinder, 2009 und 2010, „war dann Schluss mit der Begleitung von Pressereisen und dem Besuch internationaler Messen“. Ganz bewusst entschied sich Garayhi, für ihre Kinder da zu sein.

Wiedereinstieg in der Tourist-Info in Kochel am See

Der Wiedereinstieg in den Beruf erfolgte in der Tourist-Info in Kochel am See, seit 2019 arbeitet die 46-Jährige im Wolfratshauser Rathaus. Erst als Assistentin von Stadtmanager Dr. Stefan Werner, anschließend acht Monate im Rathaus-Referat Planen und Umwelt, dann wurde die Stelle der Tourismusmanagerin frei: „Das ist genau mein Ding, habe ich mir gedacht.“ Bürgermeister Klaus Heilinglechner und der Stadtrat waren nach Sichtung aller Bewerbungen derselben Ansicht – Garayhi, die in Wolfratshausen wohnt, bekam den Job.

Botschafterin der Flößerstadt: Christine Garayhi (hier vor der Tourist-Info am Untermarkt 10) ist die neue Tourismusmanagerin im Wolfratshauser Rathaus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine aktuelle Studie weist rund 40 000 Übernachtungen pro Jahr in der Loisachstadt aus, laut belastbarer Zählung besuchen zwischen 1. Januar und 31. Dezember sage und schreibe 700 000 Tagesgäste Wolfratshausen. Monetarisiert bedeutet das mehr als 20 Millionen Euro Umsatz. Geld, von dem laut Bürgermeister viele viele örtliche Gewerbebetriebe profitieren. Heilinglechner sieht aber noch Luft nach oben, in Sachen Tourismus verfüge die Flößerstadt über „extremes Potenzial“. Das will Garayhi heben, im Visier hat sie „den Tagestourismus, die Tagesausflügler aus München“. Wolfratshausen könne mit gleich mehreren Pfunden wuchern: „Unser tolles neues Museum“, die Themenwege (Historienpfad, Kapellen- und Kirchenweg, Panoramarundweg durch den Bergwald, Loisachweg) – und natürlich nicht zu vergessen den „Hubert-und/ohne-Staller“-Weg.

Bürgermeister: „Hubert ohne Staller“ ist ein „Glücksfall für Wolfratshausen“

Die ARD-Vorabendserie mit Christian Tramitz und Michael Brandner in den Hauptrollen „ist ein Glücksfall für Wolfratshausen“, stellt Heilinglechner mit Blick auf die bundesweite Ausstrahlung der Ganovenjagd fest. Inzwischen sei „Hubert und/ohne Staller“ beinahe berühmter als das Wolfratshauser Frühstück, bei dem Edmund Stoiber und Angela Merkel am 11. Januar 2002 klärten, dass Stoiber Kanzlerkandidat der CDU/CSU wird. Garayhi hat Zahlen parat: 40 000 Zugriffe erfahre die Tourismus-Homepage der Stadt im Jahr, „knapp die Hälfte der Seitenaufrufe erfolgt im Zusammenhang mit Hubert und/ohne Staller“.

Hubert, Staller, Stoiber, Merkel – alles schön und gut: „Es gibt aber noch viele andere gute Gründe, unsere schöne Stadt zu besuchen“, betont der Rathauschef. Die Flößerstadt sei zudem „der ideale Ausgangspunkt“, um die bayerischen Schlösser, die Berge und den Starnberger See zu erkunden.

„Betten sind nicht unsere Stärke“, sagt die neue Tourismusmanagerin

Diese Werbebotschaften zu verkünden, gehört zum Aufgabengebiet der Tourismusmanagerin. „Das Marketing muss aber immer zum Angebot passen“, sagt die Expertin. Es mache zum Beispiel keinen Sinn, bundesweit in Hochglanzmagazinen ein Luxus-Wochenende in Wolratshausen anzupreisen. „Betten sind nicht unsere Stärke“, erklärt Garayhi – und meint damit die Quantität. „Mehr Übernachtungsmöglichkeiten wären wünschenswert“, ergänzt Heilinglechner. „Der Markt wäre da“, so der Rathauschef. Nicht nur zu Messe- und Oktoberfest-Zeiten sei die Nachfrage hoch. Derzeit stehen gut 200 Betten in Hotels und privaten Unterkünften zur Verfügung

Wolfratshausen präsentiert sich auf der „Free“ in München

Die nächste Gelegenheit, die Werbetrommel zu rühren, bietet sich bei der „Free“, Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse, die vom 14. bis 18. Februar in München stattfindet. Der Fachbereich Tourismus des Landratsamts (Stichwort Tölzer Land) ist mit von der Partie – unter dieses Dach gehört auch die mehr als 1000 Jahre alte Loisachstadt. „Einen Tag“, so Garayhi, „betreue ich mit meinem Team einen Messestand.“ Im Gepäck, verrät die 46-Jährige, hat sie einige Kaffeebecher mit Hubert-ohne-Staller-Logo. Ein Sammlerstück, das exklusiv für die Stadt Wolfratshausen produziert wird. Mit Speck fängt man Mäuse – auch auf einer Tourismusmesse. (cce)

