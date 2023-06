Ratten mitten in der Stadt - Anwohner sind frustriert und wollen selbst dagegen vorgehen

Von: Doris Schmid

Ratten in der Stadt machen Anwohnern in Geretsried zu schaffen. © sh/nej/privat

Tote Ratten liegen im Garten mehrerer Geretsrieder. Von einer „Plage“ ist die Rede. Woher die Tiere kommen? Darüber gibt es Gerüchte.

Geretsried – Im Ortsteil Gartenberg gibt es ein Rattenproblem. Rund um die Graslitzer Straße und den Herrmann-Löns-Weg wurden an Straßenlaternen Zettel angebracht. Darauf wird vor einer „Rattenplage“ gewarnt und auf den Einsatz von Giftködern hingewiesen. „Bitte passen Sie auf Ihre Kinder und Haustiere auf“, heißt es in dem Appell.

Rattenplage in Gartenberg? Gefrustete Anwohner ergreifen Initiative

Verfasst hat das Schreiben Agnes Geisreiter-Fleischer, die am Herrmann-Löns-Weg wohnt. In ihrem Garten hat die 56-Jährige einen naturnahen Teich. Dort fand sie vor ein paar Tagen eine tote Ratte – ein Jungtier vermutlich. „Wahrscheinlich wollte sie was trinken“, mutmaßt die Geretsriederin. Sie grub das Tier im Garten ein. Stutzig machte Geisreiter-Fleischer allerdings, dass die Ratte „keinerlei Kampfspuren“ aufwies. Vielleicht sei der Nager auch verendet, weil Gift im Spiel gewesen sein könnte, so ihre Befürchtung. Die Gartenbergerin hat zwei Hunde, drei Katzen und vier Schildkröten, um die sie sich sorgt – Rattengift ist auch für Menschen und Haustiere schädlich. „Ich möchte sie nicht verlieren wegen so was“, sagt die Anwohnerin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sorgt sich um ihre Haustiere: Agnes Geisreiter-Fleischer. Zusammen mit anderen Nachbarn will die 56-Jährige nun etwas gegen die Schädlinge unternehmen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Geisreiter-Fleischer ist nicht die einzige, die Bekanntschaft mit Ratten gemacht hat. Einige Nachbarn hätten ihr von fast täglichen Sichtungen und von toten Tieren berichtet. Auch der Baugenossenschaft Geretsried (BG) ist das Problem bekannt. Als Hausverwalter hat sie ein Schreiben an eine Eigentümergemeinschaft und deren Nachbarn verfasst, die mutmaßlich betroffen sind, und das der Redaktion vorliegt. Darin versichert die BG, „dass wir bereits Schritte eingeleitet haben, um das Rattenproblem in der Wohnanlage anzugehen“.

Tod am Teich: Dieses verendete Tier fand Agnes Geisreiter-Fleischer in ihrem Garten. © Privat

Kammerjäger eingeschaltet – „Wird die Situation jetzt einen ganzen Monat lang beobachten“

Auf Nachfrage ergänzt BG-Geschäftsführer Wolfgang Selig, dass eine Inspektion durch eine geprüfte Schädlingsbekämpfungsfirma bereits durchgeführt worden sei. Rattenfallen seien am Dienstag ausgelegt worden. „Der Kammerjäger wird die Situation jetzt einen ganzen Monat lang regelmäßig beobachten“, kündigt der Geschäftsführer an. „Dann möchte er einen Situationsbericht abgeben und bei Bedarf weitere Empfehlungen aussprechen.“

Auch die Anwohner wollen nicht untätig bleiben und die Plage eindämmen. Auf der Suche nach Unterstützung wandte sich Geisreiter-Fleischer an die Stadt Geretsried. Sie sei von einem Amt zum anderen durchgereicht und ans Landratsamt verwiesen worden, berichtet die Anliegerin. „Zum Schluss hat es geheißen, ich soll mich an die Baugenossenschaft wenden“, sagt sie. Enttäuschend sei das gewesen. In ihren Augen stehe die Stadt in der Pflicht, in dieser Sache etwas zu unternehmen.

Achtung Rattenplage: Rund um die Graslitzer Straße wurden an Laternen diese Hinweise angebracht. © Doris Schmid

Der Pressesprecher der Stadt, Thomas Loibl, bestätigt, dass Anfragen von teils besorgten Anwohnern eingegangen seien. Was die Zuständigkeiten angeht, das sei eine „Melange“ zwischen Stadt und Landratsamt. „Das Ordnungsamt wäre der richtige Ansprechpartner“, konkretisiert er. Auch das Rathaus grenzt übrigens an die Graslitzer Straße. Loibl versichert: „Wir haben das Thema im Rathaus nicht.“ Er ergänzt, dass jeder auf seinem privaten Grund gegen den Rattenbefall vorgehen könne. Das wollen einige Anwohner jetzt auch tun. „Aber wir haben einen Plan“, kündigt Geisreiter-Fleischer an.

Woher das Rattenproblem rührt, darüber lässt sich nur spekulieren. Gerüchten zufolge könnte es eine Person geben, die die Tiere füttert.

