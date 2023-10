Reichsbürgerfestnahme in Wolfratshausen: Er wollte offenbar Lauterbach entführen

Von: Elisa Buhrke

Die bundesweite Razzia gegen Reichsbürger hatte auch einen Beschuldigten in Wolfratshausen zum Ziel. Dem Vorwurf nach wollte er sich an einer bewaffneten Entführung von Karl Lauterbach (SPD) beteiligen. (Symbolbild) © ZUMA Wire / Chris Emil Janßen / IMAGO / Merkur-Collage

In Wolfratshausen wurde ein Reichsbürger festgenommen. Mutmaßlich wollte er sich an der geplanten Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beteiligen.

Wolfratshausen/Berlin – Die Untersuchungen gegen die vermeintliche Terrorzelle „Vereinte Patrioten“ weiten sich aus. Am Dienstag, 10. Oktober, durchkämmte die Polizei in diversen Bundesländern die Wohnungen von sogenannten Reichsbürgern. Diese werden dem Umfeld der Gruppe zugeordnet und es erfolgten Festnahmen. Laut Berichten wurden mehrere Haftbefehle vollzogen.

Reichsbürger in Wolfratshausen festgenommen – wollte offenbar Lauterbach entführen

Wie die Generalstaatsanwaltschaft München aktuell informiert, gab es nun auch eine Festnahme in Wolfratshausen. Der verdächtige Wolfratshauser wollte sich laut Generalstaatsanwaltschaft an der Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beteiligen. Für die Entführung habe er außerdem Waffen in Kroatien organisieren wollen.

In Baden-Württemberg verhafteten Beamte der Polizei Rheinland-Pfalz eine Person. Diese steht unter Verdacht, der Gruppe einen Server für verschleierte Kommunikation bereitgestellt zu haben. Zudem soll sie sich an der Verwaltung einer privaten Chatgruppe beteiligt haben. Ein anderer Angeklagter soll Gruppenmitgliedern die Handhabung von Funkgeräten erklärt haben. Die Ermittler beschuldigen ihn außerdem, in Chatgruppen zur Teilnahme an Versammlungen der Gruppe aufgerufen zu haben. Auch in Hessen wurde am Dienstag ein verdächtiger 61-Jähriger festgenommen.

Geplanter Putsch in Deutschland: Reichsbürger lehnen demokratische Verfassung ab

Wegen eines geplanten Putsches in Deutschland und der vorgesehenen Entführung von Lauterbach sind bereits vier Männer im Alter von 44 bis 56 Jahren und eine 76-Jährige vor dem Oberlandesgericht Koblenz angeklagt. Sie sollen eine terroristische Organisation ins Leben gerufen oder darin mitgewirkt haben. Die Gruppe „Vereinte Patrioten“ soll einen politischen Putsch und eine neue Verfassung im Stil des Deutschen Kaiserreichs 1871 angestrebt haben.

„Reichsbürger“ sind Individuen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Institutionen ablehnen. Der Verfassungsschutz schätzte die Anzahl der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ 2022 deutschlandweit auf etwa 23 000, eine Steigerung um 2000 im Vergleich zum Vorjahr. (elb/dpa)

Festnahme von Verdächtigem in Wolfratshausen – Pressemitteilung im Wortlaut

Die aktuelle Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft im Wortlaut:

Generalstaatsanwaltschaft München verhaftet mutmaßlichen Unterstützer einer terroristischen Vereinigung

Karlsruhe - München: Die Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), vollzog heute (10. Oktober 2023) im Rahmen einer konzertierten bundesweiten Aktion zeitgleich mit dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe sowie den Generalstaatsanwaltschaften Düsseldorf, Frankfurt am Main, Jena, Koblenz und Stuttgart in Wolfratshausen einen Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss gegen einen Beschuldigten wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung des Hochverrats gegen den Bund gemäß §§ 129 Abs. 2, 129a Abs. 5, Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2, 83 Abs. 1 StGB.

Weitere Durchsuchungen wurden in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen gegen mehrere weitere mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer dieser terroristischen Vereinigung unter der Federführung des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe durchgeführt.

Reichsbürger-Vereinigung soll Sprengstoffanschläge und bundesweiten Stromausfall geplant haben

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Vereinigung spätestens im Januar 2022 mit dem Ziel zusammengetreten ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen und durch ein letztlich autoritär geprägtes Regierungssystem nach dem Vorbild der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 zu ersetzen. Zu diesem Zweck verfolgten ihre Mitglieder einen mehrstufigen Plan.

Unter anderem sollte durch gezielte Sprengstoffanschläge auf neuralgische Punkte der Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland ein mehrere Wochen andauernder, bundesweiter Stromausfall herbeigeführt werden, um die Bevölkerung von der Berichterstattung des Rundfunks und der Presse abzuschneiden und zugleich eine Reaktion der staatlichen Sicherheitsbehörden auf den Umsturzversuch zu erschweren.

Plan der Reichsbürger: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen

Ferner plante die Vereinigung, den Bundesminister für Gesundheit Prof. Dr. Karl Lauterbach unter Anwendung von Waffengewalt zu entführen. Dabei nahmen die Mitglieder der Vereinigung die Tötung der eingesetzten Personenschutzbeamten zumindest billigend in Kauf. Die öffentlichkeitswirksame Entführung eines hohen Repräsentanten der amtierenden Bundesregierung sollte nach den Vorstellungen der Vereinigung die Entschlossenheit und Leistungsfähigkeit der Gruppierung verdeutlichen. Hiervon erhofften sich die Tatbeteiligten die Unterstützung von Teilen der bestehenden staatlichen Sicherheitskräfte, insbesondere der Polizei und des Militärs, und die Anerkennung der neu gebildeten Regierung im In- und Ausland.

Im Zusammenhang mit den Tatvorwürfen wurden bereits im April und Oktober 2022 mehrere Tatverdächtige, unter denen sich nach den bisherigen Ermittlungen auch die Rädelsführer der terroristischen Vereinigung befanden, von Beamten der rheinland-pfälzischen Polizei festgenommen.

Beschuldigter in Wolfratshausen festgenommen

Während der heutigen Ermittlungsmaßnahmen hat das Landeskriminalamt Bayern im Auftrag des Generalstaatsanwalts in München den Beschuldigten aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Oberlandesgerichtes München in Wolfratshausen festgenommen und zugleich den gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Dem Beschuldigten, der sich nach den Plänen der Gruppierung bereit erklärt haben soll, sich bei der geplanten Entführung des Bundesministers für Gesundheit zu beteiligen und dafür in Kroatien Schusswaffen zu besorgen, wird Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gemäß §§ 129 Abs. 2, 129a Abs. 5, Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB in Tateinheit mit Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens nach § 83 Abs. 1 StGB zur Last gelegt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.