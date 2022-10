„Reise meines Lebens“: Junge Freisingerin nimmt sich Auszeit und radelt acht Monate durch Europa

Von: Andrea Hermann

Geschafft: Nach 1300 Höhenmetern hat Amelie Endl im November vergangenen Jahres den Pass von Kotor in Montenegro erklommen. © privat

Zwölf Länder, 8000 Kilometer, unzählige Erlebnisse: Acht Monate ist Amelie Endl aus Freising mit dem Fahrrad durch Europa getourt. Hier erzählt sie ihr Abenteuer.

Freising – Vom Alltag genervt und vom Film „Pedal the World“ inspiriert, hat sich Amelie Endl vor einem Jahr auf die Reise ihres Lebens gemacht: Acht Monate lang tourte die damals 21-jährige Studentin aus Freising durch zwölf Länder und legte dabei über 8000 Kilometer zurück – mit dem Fahrrad, alleine sowie mit einer großen Portion Neugierde und Optimismus im Gepäck.

Amelie Endl studiert Lehramt für Sport und Religion – während der Corona-Pandemie größtenteils online. Doch das virtuelle Lernen nervte sie zunehmend. Und so beschloss sie vor einem Jahr, aus dem Alltag auszusteigen. Die Idee einer Fahrradreise hatte sie schon länger – genauer gesagt, seit sie vor einigen Jahren den Film „Pedal the World“ gesehen hatte, in dem sich Felix Starck auf die Suche nach dem Sinn des Lebens und somit auf eine Reise macht: 365 Tage, 22 Länder, 18 000 Kilometer. Das wollte auch Amelie Endl machen – einen Monat nach der Entscheidung ging es im Oktober vergangenen Jahres los. Weil sich niemand fand, der sie auf ihrer Tour, die maximal ein Jahr dauern sollte, begleiten wollte, setzte sie das Vorhaben alleine um.

Mit Omas Fahrrad ging es auf Reisen

Ihr erstes Ziel: „Ich wollte möglichst schnell Richtung Süden – und Weihnachten in Athen sein.“ Auf dem alten Fahrrad ihrer Oma, liebevoll „Karlotta“ genannt“, und ausgestattet mit Zelt, Schlafsack, Isomatte, Topf, Kleidung, „ein bisserl Radlzeug“, Essen und einer Ukulele ging’s auf dem Donau-Radweg los Richtung Süden. In den ersten eineinhalb Wochen wurde sie noch von ihrem damaligen Freund begleitet, danach tourte sie alleine weiter. Anfangs legte sie 60 bis 80 Kilometer pro Tag zurück, gegen Ende der Reise waren es rund 40 Kilometer.

Heiligabend in Athen: Mit Britta und Niklas aus Rostock genoss Amelie Endl (l.) ein „wunderschönes Weihnachtsfest“. Das Erinnerungsfoto wurde auf dem Lycabettus, dem höchsten Berg in Athen, gemacht. © privat

Entlang der Donau radelte die 21-Jährige zunächst nach Wien, um dann über Ungarn die Alpen zu umgehen. Anschließend ging es an der Mittelmeerküste durch Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro und Albanien nach Griechenland. Obwohl sie die Tour ohne Begleitung machte, war sie nie lange alleine. Überall lernte sie Leute kennen, die sie ein Stück auf ihrem Weg begleiteten.

Weihnachten in Athen, Silvester auf Kreta

So hat sie etwa in Albanien ein deutsches Pärchen kennengelernt, mit dem sie drei Wochen unterwegs war und in Athen Weihnachten gefeiert hat – Gottesdienst, Weihnachtsbaum, Menü und Bescherung inklusive. „Es war ein wunderschönes Weihnachten“, erinnert sich Endl. Kurz vor Silvester machte sie via Instagram ein Pärchen aus, dass auf Kreta den Jahreswechsel feiern wollte. Sie schrieb die Unbekannten an, und sie verabredeten sich an Silvester auf Kreta.

„Ich war schon als Kind sehr offen“, erzählt Amelie Endl. Zwischenzeitlich habe sie diese Eigenschaft etwas verloren. „Aber auf der Reise habe ich das wieder entdeckt.“ Und so schloss sie sich immer wieder neuen Leuten an. „Das war die Art von Reise, die ich mir gewünscht hatte.“ Sie weiß, „dass mich mit einigen für immer etwas verbinden wird“, und sie würde sich freuen, wenn man sich nicht „komplett aus den Augen verliert“.

Eine traumhafte Kulisse bot sich für die Camperin im Dezember im Süden von Athen. © privat

Gedanken darüber, dass ihr auf der Reise etwas zustoßen könnte, hat sie sich nicht wirklich gemacht. „Ich habe ein Gottvertrauen in die Menschheit“, sagt sie. Zugegeben: „Die erste Nacht alleine im Wald war schon gruselig. Aber ich bin dann auch nach 15 Minuten eingeschlafen.“ Und dann traf sie immer wieder auf Leute, „die genauso drauf sind wie ich: spontan und offen“, erzählt sie. Mit denen ist sie ein Stück des Weges geradelt, hat schöne Abende verbracht und manchmal auch gezeltet.

Die Entscheidung, mit dem Fahrrad Europa zu erkunden, war für Amelie Endl genau die richtige: „Man hat mehr Kontakt zur Kultur und den Menschen, man nimmt auf der Reise viel mehr wahr, und man kommt durch Regionen, die man sonst nicht so sieht.“ So bleibt ihr etwa eine Bucht auf Kreta mit dem verlassenen Strand in bester Erinnerung. Überhaupt war die griechische Insel, die sie im Januar besucht hat, „landschaftlich am schönsten“. „Von den Menschen her war Italien am beeindruckendsten“, erzählt Amelie Endl. Da sie drei Jahre Italienisch in der Schule gelernt hatte, kam sie mit den Südländern gut in Kontakt.

Überhaupt hatte sie viele schöne Begegnungen mit Einheimischen: So wurde sie etwa in Kroatien spontan von einer Mutter und ihrem 19-jährigen Sohn in deren winzigem Häuschen aufgenommen: Sie durfte auf dem Sofa schlafen und wurde am Abend mit Cevapcici und kroatischen Süßigkeiten bekocht. Ähnlich erging es ihr in Albanien, wo sie von einem 15-jährigen Mädchen und ihrem Onkel eingeladen worden war, bei ihnen zu übernachten – weil es doch gefährlich sei, alleine zu zelten. „Ich bin eigentlich überall freundlich und offen empfangen worden“, erzählt sie.

Wer glaubt, Amelie Endl hätte sich in den acht Monaten nur von Dosen-Ravioli, Bohnen und Toast ernährt, der irrt: „Ich koch gerne und war kreativ“, erzählt sie. Und das musste sie auch sein, schließlich hatte sie nur einen Topf dabei. „Es gab selten Nudeln und Pesto“, sagt sie, sondern viel Gemüse. Aus Italien hat sie etwa ein Risotto-Rezept mitgebracht, von Kreta ein Rezept für einen aufwändigen griechischen Salat. „Es war mir immer wichtig, dass ich mich abwechslungsreich ernähre.“

Wildcamping im Februar: In Cala dell’Acquaviva fast an der Südspitze Italiens schlug die Studentin ihr Zelt auf. © privat

Mit dem Opa durch die Schweiz geradelt

Maximal ein Jahr wollte Amelie Endl unterwegs sein und die Freiheit und das Abenteuer genießen. „Aber nach sechs Monaten war irgendwie die Luft raus.“ Zwei Monate gab sie sich noch, dann kehrte sie in die Domstadt zurück – und in ihren Studenten-Alltag. „Wenn man einmal diese Freiheit erlebt hat, ist es schwer, in den Alltag zurückzufinden“, erzählt die heute 22-Jährige. Doch nun widmet sie sich wieder voll ihrem Studium. Aber sie denkt bereits über eine neue Reise nach – frühestens nach dem Studium. Und dann vielleicht nicht mehr alleine. Denn eines hat sie auf der Reise schon vermisst: „den regelmäßigen Kontakt zu den gleichen Leuten“. Den genießt sie jetzt umso mehr, wenn sie ihre Freunde und die Familie trifft. Immerhin: Zwei Wochen ihrer langen Reise hat sie ihr Opa begleitet: Elf tage radelte sie mit ihm durch die Schweiz – für ihn eine schöne Erinnerung an seine Schul- und Studienzeit in der Schweiz.

Gut zu wissen Noch mehr Bilder und Informationen von ihrer Europa-Tour hat Amelie Endl auf Instagram veröffentlicht – unter @amelie_goes_life.

Die Reise war nicht teurer als der Alltag

Natürlich stellt sich für viele die Frage, wie man sich so einen Traum leisten kann. Aber Amelie Endl ist sich sicher: „Die Reise war nicht teurer als der normale Alltag.“ Sie habe ihr WG-Zimmer untervermietet und mit dem Geld selten eine günstige Unterkunft und meist nur Essen bezahlt. Letzteres sei in vielen Ländern sehr günstig, etwa in Albanien. Alles in allem habe sie knapp 4000 Euro in acht Monaten gebraucht.

Für alle, die eine ähnliche Reise starten wollen, hat Amelie Endl einen Tipp: „einfach mache, nicht lange planen und sich nicht von anderen reinreden lassen.“ Und dann natürlich die Abenteuer genießen – und die Freiheit. Denn sie ist sich sicher: „Das war die Reise meines Lebens.“

Netzwerk für Fahrradfahrer: Grenzenlose Gastfreundschaft genossen – und etwas zurückgegeben Auf ihrer Tour durch Europa hat Amelie Endl eine unglaubliche Gastfreundschaft erfahren: Spontane Einladungen zum Essen bekam sie ebenso wie das Angebot, ihr Zelt aufstellen zu dürfen. Denn: „Wildcampen ist außer in Ungarn und Albanien überall verboten“, weiß sie mittlerweile. Und sie hat oftmals auch über ein gemeinnütziges Gastfreundschaftsnetzwerk für Menschen, die Fahrradtouren unternehmen, eine Unterkunft mit Dusche und Essen gefunden – ohne Geld dafür bezahlen zu müssen. „Ich habe dadurch supernette Leute kennengelernt“, erzählt sie. Etwas von dieser Unterstützung möchte die 22-jährige Studentin aus Freising zurückgeben – und hat mittlerweile selbst bereits zweimal Radfahrer bei sich aufgenommen. „Ich fand’s richtig toll“, erzählt Amelie Endl, die dadurch auch die Seite des Gastgebers kennengelernt hat. In dieser Funktion hat sie den Gästen die Gegend um Freising zeigen können – und einen Beitrag dazu geleistet, dass vor allem Solo-Reisende Unterstützung bei ihrem Abenteuer bekommen.

