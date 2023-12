Rentnerin nach einem Leben voller Schicksalsschläge im Alter am Existenzminimum

Von: Andreas Steppan

Katharina P. (84) hatte es von Kindheit an nicht leicht. Im Alter muss sie mit einer kleinen Rente auskommen. Die Folgen eines Sturzes machen ihr zusätzlich zu schaffen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Von frühester Kindheit an hatte Katharina P. (Name von der Redaktion geändert) mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Jetzt, im Alter, ist es bei der Seniorin, die im einem Ort im Loisachtal wohnt, finanziell eng. Schon oft hat sich Katharina P. gefragt, wie sie mit ihrer kleinen Rente über die Runden kommen soll. Seit einem Unfall vor einem Jahr hat sich ihre Lage noch einmal verschärft.

Rentnerin trägt bei Sturz lebenslangen Schaden davon

Es war im November 2022, als Katharina P. unterwegs mit ihrem Gehstock gegen ein Hindernis stieß – so heftig, „dass es den Stock geradezu weggeschmettert hat“, berichtet sie. „Und ich bin vor Schreck gleich hinterhergefallen – direkt aufs Kopfsteinpflaster.“ Katharina P. brach sich die Hüfte. Es folgten eine Operation und zwei Rehaaufenthalte. Letztlich diagnostizierten die Ärzte einen Schaden, der ihr lebenslang bleibt. „Die Orthopäden sagen, das wird nicht mehr verheilen.“

Durch den Unfall „bin ich sehr, sehr eingeschränkt“, schildert die Rentnerin. „Was mich so belastet, ist meine Hilflosigkeit. Und vorher war ich noch gut und flott auf den Beinen.“

Katharina P.s Budget für den Lebensunterhalt ist schmal. „Mit meiner Rente liege ich unter dem Existenzminimum“, erklärt sie. Jetzt hat sie auch noch zusätzliche Medikamentenzuzahlungen zu tragen. Zwar habe sie bei ihrer Krankenkasse eine Befreiung beantragt, doch ein kleiner Anteil werde ihr trotzdem noch abverlangt. Diese 60 Euro im Monat tun ihr weh.

Trotz vieler Rückschläge positive Lebenseinstellung

Zusätzlich hätten sich noch Versicherungsbeiträge erhöht. Und die Telekom kündigte ihr den bisherigen Vertrag zugunsten eines neuen, teureren Tarifs. „Sie haben geschrieben, dass sie das Netz modernisiert haben“, schildert Katharina P. Von den schnelleren Leitungen hat sie herzlich wenig. „Ich habe weder einen Computer noch Internet.“ Aber 5,95 Euro mehr im Monat zahlen darf sie – und das ist für sie ein empfindlicher Betrag.

Wenn Katharina P. von ihrer Lage und ihrem Leben berichtet, klingt sie trotz allem keineswegs verbittert, sondern aufgeschlossen und menschenfreundlich. „Der liebe Gott hat mir eine positive Einstellung geschenkt“, sagt sie. Anderen gehe es schlechter als ihr, meint sie. Das sehe sie zum Beispiel bei der Lebensmittelverteilung an der Tafel. Und jedem, der mehr habe als sie, gönne sie das.

Dabei hatte Katharina P., die in Ostpreußen geboren wurde, schon viele Rückschläge zu verkraften. „Seit ich fünf Jahre alt bin, bin ich Vollwaise“, sagt sie. Der Vater sei im Krieg ums Leben gekommen. Die Mutter wurde vor den Augen des Kindes von russischen Soldaten erschossen. „Damit bin ich bis heute nicht fertig geworden.“

Der Wunsch, Lehrerin zu werden, blieb ihr verwehrt

Im Zuge von Flucht und Vertreibung verschlug es sie zunächst nach Thüringen. Das verwaiste Mädchen lebte erst bei den Großeltern, die aber auch bald starben. Dann kam sie zu einem Onkel nach Bayern, wohnte aber unter der Woche im Kinderheim.

Fragt man sie heute, wie alt sie sei, antwortet Katharina P: „Vermutlich 84.“ Wann genau das Mädchen geboren wurde, das wusste nach dem Tod seiner Eltern niemand mehr so genau. Die Behörden schätzten ihr Alter anhand physischer Merkmale.

Die vielfältig interessierte, wissbegierige Katharina wäre gern Lehrerin geworden. Für den Onkel kam es nicht in Frage, ihr ein Studium zu finanzieren. Stattdessen wurde sie in die Hauswirtschaftsschule geschickt, kam danach in schlecht bezahlten Positionen als Dienstmädchen unter. Obwohl sie ein Leben lang arbeitete, kam auf diese Weise kein hoher Rentenanspruch zusammen. Bildung hat sie sich später selbst durch Lesen angeeignet.

Geht die eiserne Reserve drauf, „dann ist Feierabend“

Auch in der Liebe hatte Katharina keine Entscheidungsfreiheit. „Ich musste einen Mann heiraten, den ich nicht wollte.“ Er erwies sich als gewalttätig, die Ehe zerbrach. „Ich habe mich mit drei Kindern allein durchgeschlagen.“

Einen Luxus geleistet hat sich Katharina P. nie. Reisen oder ein eignes Auto kamen nicht in Frage. Heute, als Rentnerin, trage sie nur Kleidung, die sie geschenkt bekomme. Ein bisschen Geld hat sich Katharina P. für Notfälle zurückgelegt. Doch das Ersparte muss sie immer wieder für die monatlichen Kosten angreifen. Jetzt macht ihr der Gefrierschrank Sorgen. „Er ist 40 Jahre alt und fängt an zu ruckeln.“ Gehe deswegen ihre „eiserne Reserve“ drauf, „dann ist bei mir Feierabend“.

