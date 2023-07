Vierjähriger springt in tiefes Wasser und geht sofort unter – Geschwisterpaar (8 und 12) reagieren ideal

Von: Adriano D'Adamo

Ein Kind wäre im Strandbad Starnberg fast ertrunken. Ein Geschwisterpaar reagierte schnell und rettete dem vierjährigen Jungen das Leben.

Am Freitagabend (30. Juni) kam es im Strandbad Starnberg beinahe zu einem tragischen Unglück, als ein 4-jähriger Junge ohne Schwimmhilfen in den tieferen Bereich des Nichtschwimmerbeckens sprang und sofort unterzugehen begann. Glücklicherweise wurden seine Rufe nach Hilfe von zwei aufmerksamen Geschwistern gehört, die sofort handelten und das schlimmste verhinderten.

Kinder retteten einen Jungen vor dem Ertrinken im Strandbad Starnberg (Symbolbild). © IMAGO/Christoph Hardt

Geschwister retten Jungen das Leben: Kinder sprangen sofort ins Wasser

Der Junge und seine Eltern, die aus Nordrhein-Westfalen zur Erholung am Starnberger See waren, konnten nicht ahnen, dass ihr Ausflug beinahe in einer Tragödie geendet hätte. Ohne Schwimmen zu können und ohne jegliche Schwimmhilfen wagte der kleine Junge den Sprung ins tiefere Wasser. Innerhalb weniger Sekunden befand er sich in akuter Notlage.

Doch zum Glück waren zwei Geschwister, im Alter von 8 und 12 Jahren, zufällig ebenfalls im Nichtschwimmerbecken anwesend. Sofort erkannten sie die Gefahr, in der sich der 4-jährige Junge befand, und zögerten keine Sekunde. Sie sprangen ebenfalls in das Becken und hielten den Jungen über Wasser, bis schließlich der Vater des Kindes eingreifen konnte.

Schnelle Rettungsaktion: Junge wurde ins Krankenhaus gebracht

Der gesamte Vorfall dauerte nicht länger als eine Minute und war bereits vorbei, bevor der alarmierte Bademeister und der Vater des Jungen überhaupt im Wasser sein konnten. Dennoch wurden ein Rettungshubschrauber und die örtliche Feuerwehr gerufen, um dem Jungen zu helfen.

Glücklicherweise hatte der 4-jährige Junge zu keiner Zeit das Bewusstsein verloren. Nachdem der Kindernotarzt nur leichte Verletzungen festgestellt hatte, wurde er zur weiteren Untersuchung vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

