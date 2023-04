Riesige Übung der Luftwaffe steht an: Münchner Flughafen hat bisher kaum Infos

Von: Adriano D'Adamo

Die Militärübung „Air Defender 2023“ wird im Sommer den deutschen Flugverkehr beeinträchtigen. Wie hoch das Ausmaß ist, weiß allerdings auch der Flughafen München nicht.

München – Im Sommer findet mit der „Air Defender 2023“ eine riesige Militärübung der Luftwaffe und NATO statt. Deutschland wird die Gastgebernation sein. Deswegen werden Teile des deutschen Luftraums gesperrt werden, was Beeinträchtigungen für Passagiere bedeuten kann. Auf Anfrage von tz.de erklärte ein Pressesprecher, dass der Münchner Flughafen selbst noch keine genauen Informationen über den Verlauf der Übung erhalten habe.

Der Airbus A400M hat für das Übungsmanöver Air Defender 23 ein neues Gewand bekommen. © Moritz Frankenberg/dpa

Einschränkungen für Urlauber: Großes Fragezeichen am Flughafen München

Die Militärübung „Air Defender 2023“ findet vom 12. bis 23. Juni statt. Damit wird es keine Überschneidungen mit den bayerischen Pfingstferien geben. Wie die Übung verlaufen wird, weiß auch der Münchner Flughafen nicht. „Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs werden wohl nicht vermieden werden können, aber es sollen die Auswirkungen der militärischen Übung auf den ohnehin hochbelasteten deutschen Luftraum reduziert werden“, heißt es von offizieller Seite aus. Den derzeitigen Planungen der NATO zufolge werden Teile des deutschen Luftraums gesperrt werden. Besonders Norddeutschland wird davon betroffen sein.

Der Flughafen München und weitere Flughäfen und Fluggesellschaften warten noch auf genaue Informationen von der Bundesregierung und der Deutschen Flugsicherung, „wann welche Luftraumblöcke gesperrt werden und wie dann die Flugführung organisiert werden soll“, erklärte ein Pressesprecher. Die Ministerien und die Deutsche Flugsicherung stehen in engem Austausch, um diese Angelegenheit zu klären. Neben den Beeinträchtigungen für Flugpassagiere ist nicht bekannt, wie die Übung sich hinsichtlich des Lärms auf München oder Bayern auswirken wird.

Air Defender 2023: 18 Nationen und über 10.000 Soldaten nehmen teil

Die Militärübung „Air Defender 2023“ ist laut der Bundeswehr „die größte Verlegeübung seit Bestehen der NATO“. 18 Nationen nehmen daran teil. Es kommen über 210 Flugzeuge zum Einsatz, wovon die Hälfte aus den USA stammen. Voraussichtlich über 10.000 Soldaten werden das Übungsszenario beginnen und absolvieren. Die Bundeswehr betont dabei, dass „dieses Vorhaben einer reinen verteidigenden Trainingsabsicht“ entspringt. Im Zuge des Übungsszenarios werden zum ersten Mal die amerikanischen F-35 Tarnkappenbomber über dem deutschen Luftraum fliegen.

Als Gastgebernation stellt Deutschland fünf Standorte für die Übung bereit. Einer davon befindet sich in Bayern. Es handelt sich um den Fliegerhorst Lechfeld. Er ist der größte Militärflugplatz Deutschlands und liegt im Landkreis Augsburg. Weiterhin wird er als Ausweichflugplatz für das taktische Luftwaffengeschwader 74 genutzt. Die anderen vier liegen in Hohn in Schleswig-Holstein, Laage in Mecklenburg-Vorpommern, Wunstorf in Niedersachsen und Spangdahlem in Rheinland-Pfalz.

