„Riesiges Trümmerfeld“ auf der A95: Sportwagen platzt bei 280 km/h der Reifen – Auto beginnt zu brennen

Von: Wolfgang Schörner

Unfall zwischen Penzberg und Sindelsdorf: mit 280 auf der Autobahn. © Symbolfoto/Malte Christians

Mit 280 war ein Mann auf der A95 zwischen Penzberg und Sindelsdorf unterwegs. Da platzte plötzlich ein Reifen. Der Sportwagen krachte mehrmals in die Leitplanke und fing schließlich zu brennen an.

Penzberg/Iffeldorf - Am Freitag kam es gegen 22:15 Uhr auf der A 95 in Fahrtrichtung Garmisch zwischen den Anschlussstellen Penzberg und Sindelsdorf laut Verkehrspolizei Weilheim zu einem Hochgeschwindigkeitsunfall – zum Glück ohne Verletzte. Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen befuhr mit seinem Audi R8 die A 95. Auf der linken Spur, bei einer Geschwindigkeit von circa 280 Stundenkilometer, so die Polizei, sei aus ungeklärter Ursache der hintere, linke Reifen des Fahrzeuges geplatzt.

Reifenplatzer auf A95 in Richtung Garmisch: Sportwagen fängt zu brennen an

Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Sportwagen, dieser drehte sich daraufhin unkontrolliert und schlug mehrfach in die Schutzplanken der A 95 ein. Aufgrund der extrem hohen Geschwindigkeit, so die Polizei, erstreckte sich die gesamte Unfallstelle auf fast 700 Meter, bis das Fahrzeug zum Stillstand kam. Durch den Unfall fing der Sportwagen an zu brennen. Der junge Mann und seine Beifahrerin, eine 30-jährige Frau, ebenfalls aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, gelang es rechtzeitig das Fahrzeug zu verlassen. „Wie durch ein Wunder blieben beide Personen unverletzt“, erklärte die Polizei in ihrer Mitteilung.

Nach Sportwagen-Unfall: Riesiges Trümmerfeld auf der Autobahn

Aufgrund des „riesigen Trümmerfeldes“ blieb die Autobahn für circa drei Stunden gesperrt, es erfolgte eine Ableitung über die Anschlussstelle Penzberg. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Beuerberg (3 Fahrzeuge und 21 Mann) sowie Münsing (2 Fahrzeuge und 10 Mann) löschten das brennende Fahrzeug, die Autobahnmeisterei mit 4 Fahrzeugen und 5 Mann reinigte die Fahrbahn. Der Gesamtschaden schätzt die Verkehrspolizei auf etwa 100.000 Euro. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens in der Zeit, so die Polizei, kam es nur zu geringen Beeinträchtigungen.

