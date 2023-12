Sturmtief „Zoltan“: Alarmstufe rot für München – Tollwood macht dicht – Chaos im S-Bahn-Verkehr

Von: Lucas Sauter Orengo, Klaus-Maria Mehr

Von wegen stade Zeit: Ein gigantisches Sturmmassiv wütet über München und Oberbayern. Erste Veranstalter ziehen Konsequenzen.

Update, 21. Dezember, 22.45 Uhr: Ein zwischen Dachau und Altomünster auf die Gleise gestürzter Baum ist mittlerweile beseitigt. Wie die S-Bahn München bei X (vormals Twitter) mitteilt, sind Zugfahrten in diesem Streckenabschnitt der S2 wieder „vereinzelt möglich“. Es sei nach wie vor aber mit Verspätungen zu rechnen, „zudem kommt es weiterhin zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden“, wird erklärt.

Sturmtief „Zoltan“ über München und Umgebung: Etliche Zugausfälle bei der S-Bahn

Update, 21. Dezember, 21.24 Uhr: „Im Bereich München-Westkreuz sind aktuell keine Zugfahrten möglich und die Züge verkehren abweichend der Linienführung“, schreibt die S-Bahn München am späten Donnerstagabend. Grund ist eine Reparatur an einer Weiche. Ob die Störung mit Sturm Zoltan zusammenhängt, gab die S-Bahn München nicht an. Für die Linie S 6 ist zwischen Pasing und Starnberg ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet. Für die Linie S 8 ist zwischen Germering-Unterpfaffenhofen und Pasing in beiden Richtungen ein Ersatzverkehr mit Taxis für Reisende eingerichtet.

DIe S2 zwischen Dachau und Altomünster fährt dagegen wieder, nachdem ein umgestürzter Baum den Betrieb auf der Strecke zwischenzeitlich lahmgelegt hatte.

Baum zwischen Neubiberg und Hohenbrunn umgestürzt: S7 fällt aus

Update, 21. Dezember, 16.27 Uhr: Wegen eines umgestürzten Baums fällt derzeit die Linie S7 zwischen Neubiberg und Hohenbrunn (beides Landkreis München) aus, berichtet die Deutsche Bahn über X (vormals Twitter). Auch zwischen Dachau und Altomünster (beides Landkreis Dachau) fahren derzeit keine Bahnen.

Update, 21. Dezember, 15.16 Uhr: Der Sturm nimmt in München an Fahrt auf. Sehr zu Ungunsten der Standbetreiber auf diversen Weihnachtsmärkten im Stadtgebiet. Das Tollwood bleibt ganz geschlossen. „Das Tollwood Winterfestival kann heute, Donnerstag, 21.12., aufgrund des Sturms nicht öffnen“, schreibt uns aktuell eine Sprecherin.

Es herrscht eine Sturmwarnung für ganz Bayern: Das Tollwood Winterfestival (l.) und der Nymphenburger Schlosspark bleiben am Donnerstag geschlossen. © DWD/Imago

Tollwood macht dicht – Nymphenburger Schlosspark gesperrt

Wie viel Kraft jetzt schon in dem Sturm steckt, zeigt sich im Nymphenburger Schlosspark. Mehrere Bäume sind bereits dem Orkan Zoltan zum Opfer gefallen, „unter anderem eine rund zehn Meter hohe Esche“, schreibt ein Sprecher. „Am Freitag sichten die Fachleute der Schlösserverwaltung die Schäden, um festzustellen, wie die Verkehrssicherheit schnellstmöglich wiederhergestellt werden kann.“ Deshalb bleibt der Park auch den kompletten Freitag (22. Dezember) geschlossen.

Update, 21. Dezember, 15.05 Uhr: Aufgrund der Sturmwarnung, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) für ganz Deutschland ausgesprochen hat, haben die Gemeinden Rottach-Egern und Bad Wiessee (Landkreis Miesbach) zwei der drei Weihnachtsmärkte am Tegernsee für Freitag abgesagt. Das teilt die Deutsche Presseagentur mit. Wie es von Seiten der Gemeinden heißt, sei die Sicherheit der Besucher und Standbetreiber aufgrund der starken Orkanböen nicht zu gewährleisten. Zudem erwarte man wegen des Dauerregens auch einen „gravierenden Besuchermangel“.

BRB verstärkt Notfallbereitschaft und fährt langsamer

Update, 21. Dezember, 14.05 Uhr: Die Bayerische Oberlandbahn (BRB) hat die Notfallbereitschaft in allen fünf Netzen aufgrund der vorhergesagten Sturmlage in Bayern verstärkt. Das meldet das Unternehmen am Donnerstagmittag. Bei zunehmender Windstärke werde die Fahrzeuggeschwindigkeit vorsorglich auf 80 Kilometer pro Stunde reduziert. „Alle weiteren Maßnahmen – wie zum Beispiel Streckensperrungen – müssen vom zuständigen Infrastrukturbetreiber, insbesondere der DB Netz AG, angeordnet werden“, heißt es in der Mitteilung der BRB.

„Wir wollen unbedingt vermeiden, dass durch Bäume im Gleis unsere Fahrgäste gefährdet werden und es im Weihnachtsbahnverkehr wegen kaputter Züge zu Zugausfällen kommt“, erklärt BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. Auf Zugausfälle und Verspätungen sollten sich die Fahrgäste während der Sturmphase aber dennoch vorbereiten. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird der Höhepunkt des Sturms voraussichtlich zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag 14 Uhr erreicht werden.

Update, 21. Dezember, 12.32 Uhr: Sturmtief „Zoltan“ ist in der Landeshauptstadt angekommen. Kräftige Böen fegen seit dem späten Vormittag durch München, und das soll sich erst einmal nicht mehr ändern.

Sturmtief „Zoltan“ hat Bayern erreicht – Alarmstufe „rot“ für München und die Region

In der Spitze können die Winde Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h erreichen - Garten- und Balkonmöbel sollten also dringend sicher gemacht werden. Ab dem Nachmittag wird dann mit Niederschlag gerechnet, so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes.

Update, 21. Dezember, 9.19 Uhr: Die Wetter-Lage in München zeigt sich am Donnerstagvormittag noch vergleichsweise ruhig. Lediglich vereinzelt zeigen sich die ersten Ableger von Sturmtief „Zoltan“. In den nächsten Stunden soll sich das dann aber ändern. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für den Lauf des Tages starke Böen mit bis zu 75 km/h. Ab dem Nachmittag, gegen 15 Uhr, sollen sich dann Niederschläge dazumischen. Die stürmische Wetterlage soll dann bis weit in den Freitag hinein in der Region anhalten. Auch am Samstag, am Tag vor Heiligabend, ist mit einer Beruhigung der Witterung noch nicht zu rechnen.

Update, 21. Dezember, 7.06 Uhr: Sturm „Zoltan“ ist da. Und das merkt man am Donnerstagvormittag auch in München: Der Wind bläst bereits in den frühen Morgenstunden durch die Stadt - und soll im Laufe des Tages schnell an Kraft zulegen.

Wetter-Warnung für München und die Region – Sturm „Zoltan“ ist da - jetzt wird es ungemütlich

Der Deutsche Wetterdienst hat daher mehrere Warnungen herausgegeben. Für München und die Region wird von sechs bis 18 Uhr vor Sturmböen in der gesamten Region gewarnt. Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 85 km/h aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 90 km/h gerechnet werden.

Besonders gegen Nachmittag soll es dann zu teils starken Niederschlag kommen. Bis in den Freitag hinein soll sich die Lage in der Landeshauptstadt dann erst einmal kaum beruhigen.

Erstmeldung vom 20. Dezember 2023

München – Am Mittwochabend reagiert der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch in Bayern mit deutlichen Unwetterwarnungen auf das heranrollende Sturmtief Zoltan. Das gigantische Massiv zieht aktuell über den Atlantik auf die deutsche Nordseeküste zu. Am Donnerstagmorgen wird es aufs Festland treffen. DWD-Meteorologe Dr. Markus Übel schließt derzeit nicht mal „Gewitter verbunden mit starken Sturmböen bis ins Flachland“ aus.

Orkantief Zoltan kommt am Donnerstag und Freitag. Sturmschäden, hier eine Szene nach dem Tief Niklas, und Überschwemmungen können folgen. Die Warnkarte des DWD blinkt in Orange und Rot. © Imago/DWD

Ganz Bayern stehen damit turbulente Tage bevor. Eine Warnung vor Sturmböen gilt ab 6 Uhr am Donnerstag für den gesamten Freistaat. Der DWD warnt wörtlich: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 85 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf.“

Unwetterwarnung vor Orkanböen in den Alpen und im Bayernwald

In den Alpen und im Bayerischen Wald können sogar Orkanböen mit bis zu 120 km/h auftreten. Für beide Gebirge gilt eine Unwetterwarnung. Der DWD warnt: Vermeiden Sie den Aufenthalt im Freien und achten Sie auf herabfallende Gegenstände. Bergtouren sollten Sie unter allen Umständen vermeiden. Auch die bayerischen Skigebiete werden wohl morgen Vormittag geschlossen bleiben.

Unwetterwarnung vor Dauerregen fürs Allgäu – auch in der Oberpfalz drohen Überschwemmungen

Fürs Oberallgäu gilt zudem eine Unwetterwarnung vor „ergiebigem Dauerregen“ mit 100 bis 120 Litern pro Quadratmeter bis Samstagabend. Hier kann es zu Hochwasser und Überschwemmungen kommen. Für ganz Oberfranken, die gesamte Oberpfalz und Teile von Mittel- und Unterfranken gilt zudem eine amtliche Warnung vor Dauerregen mit teils 90 bis 100 Litern pro Quadratmeter. Der Dauerregen kann deshalb schnell zu Überschwemmungen führen, weil der Boden nach vielen Regentagen im Dezember keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann. Der starke Regen fällt in Bayern bis zum Heiligabend.

Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Donnerstag kurzzeitig auf 800 Meter, wird aber bis zum Wochenende wieder auf über 1200 Meter ansteigen. Guide Wolz, DWD-Chef in München, erklärt unserer Redaktion, was der Sturm für München bedeutet.