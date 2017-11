Beifahrer bei Unfall bei Oberschleißheim schwer verletzt

Einem 89-Jährigen das Vertrauen in die Ampelsignale bei Oberschleißheim zum Verhängnis.

Oberschleißheim - Weil eine 69-Jährige eine rote Ampel missachtet hat, wurde ihr Beifahrer schwer verletzt. Die Münchnerin fuhr laut Polizeiangaben am Samstag gegen 12.15 Uhr auf der Ingolstädter Landstraße mit ihrem VW in nördlicher Richtung. An der Anschlussstelle München-Neuherberg übersah sie eine rote Ampel und krachte in das Auto eines 61-Jährigen aus dem Landkreis München, der die Ingolstädter Straße überqueren wollte. Das Auto der Frau wurde gegen die Leitplanke gedrückt, ihr 89 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin und der 61-Jährige wurden nur leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 19.500 Euro.

