„Es ist einfach der Wahnsinn“: Rudi Kramer (18) ist Deutschlands bester Metzgergeselle

Von: Christiane Mühlbauer

Stolz zeigt Rudi Kramer Goldmedaille und Urkunde. Ab Januar will er in Augsburg seinen Meister machen. © pröhl

Als bester Metzgergeselle Deutschlands ist Rudi Kramer aus Bichl nun vom Bundeswettbewerb nach Hause gekommen. Jetzt will er seinen Meister machen.

Bichl/Lenggries – Rudi Kramer jun. muss es selbst erst mal sacken lassen, dass er nach Kammer- und Landeswettbewerb nun auch den Bundeswettbewerb gewonnen hat und sich jetzt mit dem Titel bester Metzgergeselle in Deutschland schmücken darf. „Mit einem Sieg hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, sagt der 18-Jährige, der aus der Bichler Metzgerei Kramer stammt und seine Ausbildung in der Metzgerei Weber in Lenggries absolviert hat. „Die Konkurrenz war groß, und wir alle wussten ja im Vorfeld gar nicht, was die Jury von uns verlangt. Alle Aufgaben waren eine Überraschung.“

Rezept vom Uropa überzeugte die Jury – Schweinsbratwürstl mit Majoran, Muskat und Ingwer

Sechs Männer und zwei Frauen, alle frisch gebackene Gesellen und die Besten in ihren Bundesländern – es waren nicht alle Länder vertreten – , stellten sich den Aufgaben der Jury. Die Prüfung dauerte zwei Tage und fand in der Fleischerfachschule in Hannover statt.

„Es waren untypische Aufgaben“, berichtet Kramer. Am ersten Tag bekamen die Gesellen ein Flanksteak samt Warenkorb, aus dem sie – ohne Rezeptvorlage – ein Gericht mit zwei Beilagen kochen mussten. Außerdem mussten sie dafür eine Kalkulation erstellen, inklusive Lohnkosten und weiteren Ausgaben auf Arbeitgeberseite. Nachmittags musste dann eine Barbecue-Grillplatte gefertigt werden, und zwar auch mit einer vegetarischen Variante. Kramer kreierte einen Gemüsespieß.

Am zweiten Tag ging es morgens um 6 Uhr los. Die Teilnehmer mussten ein Schweinevorderviertel auslösen und daraus eine gebrühte Bratwurst machen. Der 18-Jährige erinnerte sich an das Rezept seines Uropas aus dem Jahre 1939. „Darin ist neben Majoran, Muskat und Zitrone auch Ingwer“, berichtet Kramer. „Es ist bis heute im Betrieb unser Rezept für die frischen Schweinsbratwürstl.“ Damit überzeugte er die Jury auf voller Linie und sicherte sich in dieser Wertung Platz eins, wie er später erfuhr.

18-Jähriger schafft es in „Kopf-an-Kopf-Rennen“ auf den ersten Platz: „Die Konkurrenz war stark“

Nachmittags war gefordert, aus vorgegebenen Zutaten eine Fingerfood-Platte zu machen, fünf Mal fünf Teilchen, und eine Variante musste vegetarisch sein. „Die Konkurrenz war stark“, sagt Kramer. „Es war echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Als wir fertig waren, konnte ich mich überhaupt nicht einschätzen, wo ich liegen würde.“

Als dann in einer Feierstunde auf dem Messegelände in Hannover die Ergebnisse bekannt gegeben wurden, war Kramer völlig baff. Er hatte in allen Wertungen gut bis sehr gut abgeschnitten, deshalb reichte es für Platz eins. Mit der Goldmedaille im Gepäck und einer Urkunde ging’s dann wieder nach Hause. Beides kommt jetzt in die Ausstellungsvitrine der Metzgerei in Bichl, wo auch schon andere Auszeichnungen der Eltern stehen. Und eines gehört natürlich auch dazu: „Jetzt werd’ g’scheid g’feiert.“

