Ort links liegen gelassen: Anwohner klagen über S-Bahnen, die einfach durchrauschen – „Laut und gefährlich“

Von: Phillip Plesch

Christine Squarra (li.) und Jutta Stricker wollen, dass jeder Zug in Dürrnhaar hält. © Marcus Schlaf

Der Fahrplanwechsel im Dezember sollte für die S7 eigentlich eine Besserung bringen. Doch das gilt nicht für alle Haltestellen. In Dürrnhaar wächst der Ärger.

München - Fährt eine S-Bahn in den Bahnhof und hält dann nicht ... Genau das erleben die Anwohner von Dürrnhaar und Peiß (Landkreis München) seit dem Fahrplanwechsel im Dezember täglich. Nun regt sich dagegen Widerstand, der bis vors Verkehrsministerium führen soll.

Eigentlich sollte in den Ortschaften an der S7 Richtung Aying Freude herrschen. Denn seit Dezember gibt es unter der Woche endlich den lang ersehnten 20-Minuten-Takt. Doch die zusätzlich eingesetzten Bahnen halten nicht überall. Während Aying, Großhelfendorf und die Endstation Kreuzstraße (hierhin gibt’s nun einen 40-Minuten-Takt) von den Neuerungen profitieren, bleiben Dürrnhaar und Peiß auf der Strecke. „Die Züge rauschen einfach durch. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich und laut“, schimpft Jutta Stricker.

S-Bahnen halten nicht immer: Ende Januar wollen die Dürrnhaarer zum Verkehrsministerium

Zusammen mit Gemeinderätin Christine Squarra (Grüne) und anderen sammelt sie nun Unterschriften, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. In Dürrnhaar, dem Ayinger Ortsteil mit etwa 620 Einwohnern, wächst der Unmut. Die Forderung ist klar: „Die zusätzlichen Bahnen sollen überall halten. Man kann Dürrnhaar nicht einfach links liegen lassen.“ Betroffen seien davon nämlich nicht nur die Dürrnhaarer. Auch aus Faistenhaar und Egmating würden die Menschen kommen, um von dort aus abzufahren.

Zugdurchfahrt! Etwa jede Stunde rauscht eine S-Bahn ohne Halt durch Dürrnhaar. © Marcus Schlaf

Der Parkplatz und die Fahrradständer seien immer gut gefüllt, sagt Stricker. „Jetzt müssen die Pendler weiter zum überfüllten Parkplatz nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn fahren.“ Denn niemand möchte nach einem anstrengenden Arbeitstag in der Landeshauptstadt in einer S-Bahn sitzen, die dann nicht hält.

Deutsche Bahn verweist auf erhöhte Gefahr von Verspätungen

Ein paar Hundert Unterschriften haben die Dürrnhaarer schon gesammelt. Ende Januar wollen sie damit ans bayerische Verkehrsministerium herantreten. Das Thema wurde auch schon im Gemeinderat diskutiert. Bürgermeister Peter Wagner (CSU) habe schon mit dem Münchner Verkehrsverbund und der Stimmkreisabgeordneten Kerstin Schreyer (CSU) Kontakt aufgenommen.

Die Deutsche Bahn erklärt auf Nachfrage: „Die zusätzliche Zeit für weitere Halte an diesen schwächer frequentierten Stationen würde den Fahrplan deutlich anfälliger für Verspätungen machen und den derzeit sichergestellten Anschluss an die Mangfalltalbahn in Kreuzstraße nicht mehr ermöglichen.“ Besserung sei mit dem Ausbau der eingleisigen Strecke in Sicht. Die Planungen dafür laufen.