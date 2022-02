S-Bahn-Unglück in Schäftlarn: 17-Jähriger rettet blinde Frau - und wird zum Helden

Von: Bettina Sewald

Teilen

Der Tag danach: Quirin Überla verletzte sich beim S-Bahn-Unglück am Montag nur leicht am Knie. Am Dienstag ging er schon wieder auf das Rilke-Gymnasium. © Bettina Sewald

Quirin Überla (17) saß am Montag in der Unglücks-Bahn. Er verletzte sich nur leicht. Dafür half er, wo er helfen konnte - etwa einer blinden Frau.

Icking/Schäftlarn – Quirin Überla (17) aus Icking ist einer der Helden, die beim S-Bahn-Unglück am Valentinstag mit anpackten. Als Fahrgast half er einer blinden Frau und deren Ehemann das Abteil über das Gleisbett zu verlassen. Die offene Tür der S-Bahn befand sich etwa einen Meter oberhalb vom Gleisbett – für die Frau ein unüberbrückbarer Abgrund. Am Tag nach dem Unglück verteilte Quirin Überla am Ickinger Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium als Stufensprecher 120 rote Rosen anlässlich des Valentinstags. Die Rosen waren verspätet bei ihm eingetroffen. In der Mittagspause nahm er sich Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung.

S-Bahn-Unglück: Vor Kollision umarmt 17-Jähriger seine Freundin intuitiv

Der 14. Februar 2022 ist ein Tag, der vielen unauslöschlich in Erinnerung bleiben wird – auch Quirin Überla. Der junge Mann saß zusammen mit seiner Freundin auf der Rückfahrt vom Münchner Marienplatz in der S-Bahn nach Ebenhausen, hinteres Zugdrittel, etwa 20 Meter hinter dem Lokführer.

„Kurz vor Ankunft am Bahnhof Ebenhausen blieb die Bahn noch mal stehen, gefühlt ein paar Minuten lang. Ich habe mich gefragt, was das soll.“ Intuitiv legte er den Arm um seine Freundin. „Ich hatte so eine Ahnung“, beschreibt er den Augenblick direkt vor der tragischen Kollision. „Ähnliches habe ich schon einmal bei einem Autounfall gespürt. Als ob sich die Luft verdichten würde.“ Eine Sekunde später hat es auch schon geknallt.

S-Bahn-Unfall nahe München: Mit Wucht wird Wagon ein paar Meter nach hinten geschoben

Durch die gewaltige Kollision wurde die S-Bahn ruckartig einige Meter nach hinten geschoben. Die Umarmung schützte das junge Paar, das auf die Vordersitze geschleudert wurde. Quirin verletzte sich nur leicht am Knie, seine Freundin stauchte sich beim Aufprall den Rücken. „Im ersten Schock haben wir das nicht einmal bemerkt.“

S-Bahn-Unglück in Schäftlarn: Einige Passagiere filmen statt zu helfen

Als die Bahn zum Stillstand kam, stiegen alle Passagiere aus. Weil die Türen offen standen, begab sich Überla mit seiner Freundin zum nächstmöglichen Ausgang. Das Gleisbett war ungefähr einen Meter entfernt. Die ersten Leute, die vor ihm aus der Unglücksbahn kletterten, hätten sofort angefangen zu fotografieren und zu filmen. Das habe ihn ziemlich entsetzt: „Ich habe die angesprochen, ob sie nicht vielleicht erst einmal Hilfe verständigen können.“

Lesen Sie auch Sturm trifft Oberbayern hart: Stromausfälle - Bahn-Strecken um München blockiert - Baum stürzt auf Mann Aktuell trifft Orkan Ylenia mit voller Wucht auf Oberbayern. Feuerwehren sind überall im Dauereinsatz. Es gibt Schäden und Verletzte. Bahnstrecken und Straßen sind vielerorts blockiert. Sturm trifft Oberbayern hart: Stromausfälle - Bahn-Strecken um München blockiert - Baum stürzt auf Mann Kommentar zum S-Bahn-Unglück: CSU-Verkehrsminister haben Straße gegenüber der Bahn bevorzugt Bald wird man wieder zur sprichwörtlichen Tagesordnung übergehen, sagt unser Autor und Bahn-Experte Dirk Walter. In Aibling hat sich bis heute nichts geändert. Die politische Verantwortung liegt bei den CSU-Verkehrsministern, die die Straße lange gegenüber der Schiene bevorzugt haben. Ein Kommentar. Kommentar zum S-Bahn-Unglück: CSU-Verkehrsminister haben Straße gegenüber der Bahn bevorzugt

S-Bahn-Unglück: Älteres Ehepaar war völlig hilflos - 17-Jähriger hilft

Derweil beobachtete der 17-Jährige ein älteres Ehepaar, das erkennbar Mühe hatte, alleine aus der Bahn zu steigen, die Frau mit Blindenstock. „Ich habe sie dann aus der Bahn rausgehoben und auch ihrem Mann geholfen, den Zug zu verlassen.“ Das Paar konnte von den eintreffenden Rettungskräften weiter betreut werden. Besonnen vergewisserte sich der Schüler danach, ob das Abteil leer war. Er überlegte auch, ob er Richtung Lokführer gehen sollte, um seine Hilfe anzubieten: „Mir war klar, dass es da vorne sicher am Schlimmsten sein muss.“ Doch es waren schon Helfer vor Ort, „und ich wollte den Rettungskräften nicht im Weg sein.“

Lesen Sie auch: S-Bahn-Unglück: Junger Mann tot

Weil es in der S-Bahn angefangen hatte, nach Gas zu riechen, entschlossen sich Quirin und seine Freundin, den Heimweg anzutreten. Er entschied sich für den Weg über ein verlassenes Grundstück in Richtung Grundschule. „Die Rettungskräfte waren ja vor Ort. Auch einige Anwohner haben geholfen, dass Bahn-Reisende, die nicht schwer verletzt waren, über ihren Zaun weg vom Unfallort kamen“, beschreibt er die Situation. Zuhause habe er dann seine Mutter angerufen, die sofort kam und beide zur Sicherheit ins Starnberger Krankenhaus fuhr. „Wir hatten ja keine schlimmen Verletzungen und wollten an der Einsatzstelle damit keinen Krankenwagen blockieren.“

Lesen Sie auch: Die S7: Schon lange eine Problemlinie

Angst vor der nächsten S-Bahn-Fahrt hat Quirin Überla nicht. „Ich hatte schon andere Unfälle und neige wohl nicht so schnell zu mentalen Blockaden“, sagt er. Nach einem dicken Salbenverband über Nacht schmerze das Knie einen Tag nach dem Unfall nur noch ein bisschen. Die Krisenkompetenz, die der 17-Jährige bewiesen hat, wird hoffentlich für immer bleiben.