Nach S-Bahn-Unglück: Zugexperte berichtet von großen Problemen - „Technik total veraltet“

Von: Dieter Dorby

Das S-Bahn-Unglück in Schäftlarn hat die vermeintliche Sicherheit beim Zug fahren in den Fokus gerückt. BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann berichtet über die Probleme im Schienenverkehr.

Landkreis – Das S-Bahn-Unglück, das sich am Montagnachmittag auf der Linie S 7 ereignet hat, wirft einen Schatten auf die vermeintliche Sicherheit des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Schiene. Denn der Unfall ereignete in einem eingleisigen Bereich. Dieser Abschnitt wird über eine bestimmte Strecke in beide Fahrtrichtungen genutzt – ähnlich wie das auch im Streckennetz der Bayerischen Regiobahn (BRB) im Oberland vielfach der Fall ist. Wir sprachen mit BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann über erste Gedanken und grundsätzliche Probleme auf der Schiene.

BRB-Geschäftsführer nach S-Bahn-Unglück: „Mein erster Gedanke war: nicht schon wieder“

Herr Schuchmann, Sie sind derzeit im Winterurlaub. Wie haben Sie von dem S-Bahn-Unglück erfahren? Was waren Ihre ersten Gedanken?

Die elektronischen Medien sind ja recht schnell, und mein erster Gedanke war: nicht schon wieder. Wir hatten Bad Aibling vor ziemlich genau sechs Jahren, und wir hatten Aichach im Mai 2018. Offenbar muss im Großraum München alle zwei, drei Jahre etwas passieren. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist: Warum bekommen wir das nicht anders in den Griff?

S-Bahn-Unglück im Landkreis München: „Bayern ist wie ein Entwicklungsland“

Berechtigte Frage. Haben Sie eine Erklärung?

Zu dem Unglück in Schäftlarn kann ich nichts sagen. Aber generell muss man feststellen, dass unsere Infrastruktur und Technik zum Teil völlig veraltet und störanfällig sind. Ich war neun Jahre lang Geschäftsführer der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH in Berlin. Und im Vergleich dazu ist Bayern wie ein Entwicklungsland.

Das Unglück von Bad Aibling am 9. Februar 2016, bei dem zwölf Menschen starben, passierte, weil der Fahrdienstleiter durch sein Handy abgelenkt war. Und in Aichach hatte ein Fahrdienstleiter eine Weiche falsch gestellt. Ist nicht eher der Mensch die Schwachstelle?

Wenn die Technik es nicht leisten kann, kommt der menschliche Faktor hinzu. Es ist ja bekannt, dass es ständig technische Störungen gibt. Das liegt insbesondere an den Stellwerken und der Leit- und Sicherheitstechnik. Unsere Relais-Technik ist alt, die Monitordarstellung reicht nicht aus. Alles infrastrukturelle Gründe. Die Fahrdienstleiter wissen nicht durchgehend, wo ihre Züge sind. Man hat eine Störung, schickt einen Zug auf Befehl weiter, und ein anderer weiß das vielleicht nicht und trifft parallel eine falsche Entscheidung – eine Verkettung von Zufall und unklarer Situation. Und die Technik, die helfen soll, fehlt häufig.

Viele alte Bahn-Schienen in Bayern: „Es gibt kein Patentrezept“

Wäre ein technisches Nachrüsten ein Lösungsansatz?

In meinen Augen gibt es kein Patentrezept. Wir hatten jetzt am Wochenende im Landkreis zwei Schienenbrüche auf der Strecke – die Gleise stammen noch aus den 1950er Jahren. Die gehören auch mal ausgetauscht. Das Material war für gelegentlichen Eisenbahnverkehr mit der Dampflok, die mit 30 km/h gefahren ist, gut ausgelegt. Wir haben aber einen 30-Minuten-Takt und fahren zwischen 60 und 100 km/h. Noch deutlicher wird es bei der S-Bahn. Die fährt alle zwei Minuten auf der Stammstrecke. Die S-Bahn in Singapur oder anderen Großstädten fährt da stabiler, weil das System später gebaut wurde, neuer ist und deshalb besser zu den Anforderungen der heutigen Belastung passt.

Da ist in Deutschland ein großes Austauschprogramm schwierig, wenn gleichzeitig der Verkehr laufen soll – es ist wie eine Operation am offenen Herzen, oder?

Richtig. Wenn Sie auf der Autobahn etwas erneuern oder bauen, reduzieren Sie die Spuren von drei auf zwei. Der Verkehr fließt langsamer, aber er fließt. Und Sie haben eine freie Baustellenspur. Bei der Eisenbahn geht das nicht. Bei Behelfsbrücken funktioniert es, aber wir können nicht vorübergehend eine zusätzliche Gleisstrecke bauen. Da sind wir chancenlos – das ist das Dilemma.

Wie sehen Sie die Rolle der Deutschen Bahn, der die Infrastruktur gehört?

Die Kollegen der DB Netz machen, was sie können. Das Problem ist aber, dass das Schienennetz zu groß und eben in einem schlechten Zustand ist.

Schlechtes Schienennetz in Deutschland: „Die Politik kennt das Thema“

Lässt sich mit politischen Entscheidungen etwas verbessern?

Die Politik kennt das Thema. Die finanziellen Mittel werden auch bereitgestellt, aber es fehlt an den Kapazitäten für Planung und Bau. Die Firmen sind ausgelastet, die Preise steigen. Hinzu kommen unsere Vorschriften. Wenn in Frankreich ein Bahnübergang unsicher ist, bekommt er eine Schranke. Bei uns wird der gesamte Bahnübergang neu gebaut nach den neuesten Erkenntnissen und Vorschriften mit Blinklicht und Gefahrraumüberwachung. Das kostet das Zehnfache und dauert Jahre. Bei aller Notwendigkeit für Sicherheit, aber bei Vorgaben des Eisenbahnbundesamts liegt auch einiges im Argen. Aus meiner Sicht wird da zu viel an Gutachter delegiert. Und Planfeststellungsverfahren sind auch zu aufwendig. Deshalb habe ich persönlich auch meine Zweifel, dass es im Oberland mit der Elektrifizierung bis 2030 klappen wird.

S-Bahn-Unfall in Schäftlarn: „Jedes Unglück ist eines zu viel“

Wie geht es Ihren Mitarbeitern mit dieser Situation? Gerade jetzt, wenn man sieht, dass doch etwas passieren kann?

Das ist ein Thema, über das wir so nicht reden. Vielleicht liegt das auch an der immer noch sehr männerdominierten Eisenbahnwelt – die reden ungern über Gefühle. Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Unsere Mitarbeitenden können sich aber selbstverständlich jederzeit an uns wenden. Die Eisenbahn ist das sicherste Verkehrsmittel – gerade wenn man die Menge an Zügen sieht, die jeden Tag unterwegs ist. Aber klar ist auch: Jedes Unglück ist eines zu viel. ddy

