S-Bahn-Unglück: Anwohnerin über Moment der Katastrophe - „Dachte erst, unser Öltank ist explodiert“

Von: Andrea Kästle

Elisabeth Jänchen auf dem Balkon ihres Hauses in der Poststraße, mit Blick auf das Bahnwärterhäuschen, in dem ihre Urgroßeltern einst gewohnt haben – und die Unfallstelle direkt davor. © Sabine Hermsdorff-Hiss

Elisabeth Jänchen wohnt direkt an der S-Bahn-Unfallstelle in Schäftlarn - und lebt seit Tagen im Ausnahmezustand. Im Interview berichtet sie über den Moment der Katastrophe.

Schäftlarn – Dies ist das Haus in Schäftlarn, das am nächsten liegt zur Unfallstelle, dort wo am Montag zwei S-Bahnen kollidiert sind. Am Ende der Poststraße. Elisabeth Jänchen, eine 70-jährige Familientherapeutin, wohnt hier mit ihrem Mann Heinz. Die beiden haben vom Wohnzimmerfenster aus drei Tage auf die ineinander verkeilten S-Bahn-Schnauzen geschaut. Keine leichte Situation, wie Elisabeth Jänchen im Merkur-Interview betont.

Wie hält man das aus – die Katastrophe praktisch immer vor Augen zu haben?

Jänchen: Nur schwer. Es hat jedes Mal, wenn ich auf die S-Bahnen geschaut habe, etwas mit mir gemacht.

S-Bahn-Unglück bei Schäftlarn: „Hubschrauber fingen an, über uns zu kreisen“

Haben Sie sich bemüht, möglichst wenig rauszugucken? Die Vorhänge zugezogen?

Jänchen: Zwischendurch ja. Heute habe ich ein wenig öfter rübergeschaut, ich wollte wissen, wie die Bergung der beiden Bahnen vorangeht. Aber am Dienstag und Mittwoch wollte ich nur noch Abstand gewinnen – und hab mich vom Fenster ferngehalten.

Waren Sie, als der Unfall passiert ist, eigentlich daheim?

Jänchen: Nein, da waren wir selbst unterwegs, von Solln hierher. Aber schon auf dem Weg sind wir überholt worden von einem Polizeiauto nach dem anderen, Hubschrauber fingen an, über uns zu kreisen. Da war mir klar, das ist kein Unfall auf der Autobahn. Erst hatte ich, als wir dann in unsere Straße einbogen, in der auch alles voller Einsatzwägen war, gedacht, unser Öltank könnte explodiert sein.

S-Bahn-Unglück bei Schäftlarn: „Zusammen mit Nachbarn versucht, zu helfen, was geht“

Wie haben Sie den Montagabend dann verbracht?

Jänchen: Ich hatte eigentlich meinem Mann ein Valentinsessen kochen wollen, das wurde natürlich nichts. Zusammen mit den Nachbarn habe ich versucht, zu helfen, was geht. Mich nützlich zu machen. Wir haben Stühle rausgestellt, Decken gebracht, Getränke, die Leute nutzten unsere Toiletten.

Wurden Sie oft interviewt?

Jänchen: Inzwischen schon. Die ersten Anfragen, beide von der Bild, habe ich noch abgelehnt, inzwischen habe ich mich mit einem Bild-Journalisten aber regelrecht angefreundet, er ist nett. RTL, NTV: waren alle hier, haben alle mit mir gesprochen. Das erste Interview habe ich dem Merkur gegeben.

Nach Zugunglück bei Schäftlarn: „Es hat ständig geklingelt, irgendwas war immer“

War in den letzten Tagen für Sie überhaupt so etwas wie Alltag möglich?

Jänchen: Kaum. Es hat ja ständig geklingelt, irgendwas war immer. Am Dienstag hatte ich einen Termin, den habe ich wahrgenommen. Mir haben auch Freundinnen Blumen gebracht, das fand ich schön.

Ihre Urgroßeltern haben im Bahnwärterhäuschen nebenan gewohnt und die Schranken mit der Hand bedient. Werden Sie wehmütig, wenn Sie daran denken?

Jänchen: Ich merke insgesamt, dass die Schockstarre, die mich erst ergriffen hat, langsam in Wut übergeht. Ich glaube, hier werden technische Mängel, die die Bahn einfach nicht behebt, abgewälzt auf einen S-Bahn-Lokführer. Das gefällt mir nicht.

S-Bahn-Unglück: „Schockstarre, die mich ergriffen hat, geht langsam in Wut über“

Die S-Bahn fährt direkt an Ihrem Garten vorbei. Der Lärm, den sie verursacht, ist nicht ohne.

Jänchen: Hier der Streckenabschnitt hinter meinem Haus ist einer der lautesten in ganz Bayern. Ein Nachbar aus der Straße kümmert sich schon lang darum, dass Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, er hat noch nichts erreicht.

Wann, glauben Sie, werden Sie wieder in eine S-Bahn steigen – ohne die Bilder von Verletzten, von S-Bahn-Trümmern im Kopf zu haben?

Jänchen: Ich fürchte, das wird noch eine Weile dauern.

Das Interview führte Andrea Kästle.