„Alle haben geschrien!“: S-Bahn-Fahrer schildern die dramatischen Sekunden, als die Züge zusammenstoßen

Von: Nina Bautz, Bettina Sewald

Teilen

Zwei Augenzeugen berichten von den dramatischen Sekunden in Schäftlarn, als zwei Züge ineinander krachen. Einer von ihnen sitzt tagsdrauf wieder in der S-Bahn.

Schäftlarn – Günter Piermeier (63) hört den ohrenbetäubenden Knall in Gedanken immer wieder, in einer schlaflosen Nacht nach dem tragischen S-Bahn-Unfall. Der Münchner saß im vordersten Wagen der S7, die Richtung München fuhr. „Ein kräftiger Schlag hat meine Frau und mich aus den Sitzen gehoben. Alle haben geschrien!“, berichtet der EDV-Kaufmann. Er und seine Frau kamen vom Wandern, hatten gerade Platz genommen.

Piermeier verletzt sich am Rücken, seine Frau an den Füßen. Die Sekunden danach erscheinen ihm surreal. „Ich dachte nur: Irgendetwas haben wir gerammt. Vielleicht einen Lkw.“ Fahrgäste seien durch den Waggon gelaufen, hätten gefragt, ob jemand verletzt sei. „Ich wollte einfach nur raus. Ich hatte Angst, dass der Zug von der Böschung stürzt.“ Fahrgäste nutzen die Notgriffe, Piermeier klettert ins Freie. „Als ich die andere Bahn gesehen habe, ahnte ich das schlimme Ausmaß. Das Fahrgestell war rausgerissen, ein Waggon stand quer.“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

S-Bahn-Unglück in Schäftlarn: Ickinger Schüler erfährt erst zuhause vom Ausmaß des Crashs

In dieser Bahn saß unter anderem der Ickinger Schüler Quirin Überla (17) mit seiner Freundin. Auch er hatte Glück und wurde nur leicht verletzt, obwohl er nur etwa 20 Meter hinter dem Lokführer saß. Nach der ersten Schrecksekunde beobachtete er ein älteres Ehepaar, dass Mühe hatte, alleine aus der Bahn zu steigen. Die Frau mit Blindenstock. „Ich habe sie dann aus der Bahn rausgehoben und auch ihrem Mann geholfen, den Zug zu verlassen“, beschreibt er seinen Hilfseinsatz. Das Paar konnte dann von den Rettungskräften betreut werden, die schnell vor Ort waren.

Piermeier läuft derweil durch die Büsche zurück zum Bahnhof. Seine Frau zerreißt sich die Hose und zerkratzt sich die Beine. Egal. Sie wollen nur weg vom Unfallort. Mit Bus und der S6 fahren sie zurück nach Sendling. Daheim lesen sie von dem Unglück, sehen Bilder in den Medien. Unglaublich: Da saßen sie drin.

Am Tag danach fährt Piermeier zum Röntgen, um seine Rückenverletzung abklären zu lassen – mit der S-Bahn. „Ich habe ja kein Auto.“ Das Gefühl sei schon beklemmend gewesen. „Die Bahn ist eben nicht so hoch technisiert wie alle meinen.“ Schon lange beobachte er Mängel bei der S7. Letztes Jahr bemerkte er eine offene Schranke in der Nähe des Unglücksortes – und die S-Bahn fuhr gerade vorbei.

Lesen Sie auch Missbrauchsskandal: Prinz Andrew einigt sich mit Klägerin Giuffre Prinz Andrew hat sich augenscheinlich mit Virginia Giuffre geeinigt. Diese hatte ihm Missbrauch vorgeworfen. Missbrauchsskandal: Prinz Andrew einigt sich mit Klägerin Giuffre Mutter öffnet Brotdose ihrer Kinder und findet kuriose Forderung der Schule - Diskussion geht viral Darf die Schule bestimmen, was die Schüler zum Essen einpacken? Das diskutieren Eltern auf Twitter, nachdem eine Mutter von ihrer Erfahrung mit einem Butterkeks berichtete. Mutter öffnet Brotdose ihrer Kinder und findet kuriose Forderung der Schule - Diskussion geht viral

Schäftlarn: Unglücks-Passagier fordert Investition in neue Technik

Besonders die eingleisige Spur sei riskant, sagt Piermeier. Ein solches Unglück müsse technisch verhindert werden. „Ich verstehe nicht, warum die Bahn nicht in diese Technik investiert, mit der die Züge gestoppt werden, falls einer entgegenkommt. Für Straßenausbau wird doch auch viel Geld ausgegeben!“