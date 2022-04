Uneinsichtiger Münchner läuft querfeldein und zofft sich mit Bäuerin - Polizei nimmt Anzeige auf

Von: Andreas Steppan

Teilen

Ein Münchner legte sich mit einer Bäuerin an. Das Symbolfoto zeigt einen Wanderer in Tirol. © imago

Ärger in Sachsenkam: Ein Münchner Spaziergänger und eine ortsansässige Bäuerin gerieten aneinander, weil er über eine landwirtschaftliche Nutzfläche lief.

Sachsenkam - Ein Spaziergänger und eine Landwirtin gerieten am Donnerstag in Sachsenkam in Streit. Nach Angaben der Polizei ließ sich der 72-jährige Münchner am Nachmittag auf seinem Spaziergang „absolut nicht davon beirren, dass der Wanderweg plötzlich endete“.

Spaziergänger läuft in Sachsenkam über landwirtschaftliche Fläche

Die dort ansässige 46-jährige Bäuerin forderte den Mann mehrfach auf umzudrehen, mit dem Hinweis, dass er sich nicht nur auf Privatbesitz, sondern eben auch auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche bewege. Der Münchner entgegnete, er gehe dort seit 40 Jahren spazieren, ohne dass sich jemals irgendwer daran gestört habe.

Anzeige, weil Spaziergänger mit Faust gedroht haben soll

Die beiden gerieten daraufhin aneinander. Die Frau soll dabei mit erhobener Faust bedroht worden sein. Seitens der Polizei Bad Tölz wurde eine Anzeige aufgenommen.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!