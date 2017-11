Lkw kracht in Baustellenfahrzeug: Autobahn Richtung Salzburg gesperrt

Nach einem Unfall am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn 99 in Richtung Salzburg, ist die Fahrbahn derzeit komplett gesperrt. Nahe der Anschlussstelle Haar ist ein Sattelschlepper in ein Baustellenfahrzeug gekracht.

München - Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitag gegen 04:45 Uhr auf der A 99, Fahrtrichtung Salzburg, kurz nach der AS Haar zu dem folgenschweren Unfall.

Ein 49-jähriger ukrainischer Fahrer eines litauischen Sattelzuges fuhr aus bislang unbekannten Gründen in einen Sicherungsanhänger der Autobahndirektion Südbayern. Dieser war im Bereich einer Baustelle aufgestellt um den Verkehr vom mittleren auf den linken Fahrstreifen zu lenken. Beim Zusammenprall wurde die Sattelzugmaschine komplett zerstört, der Sicherungsanhänger brannte aus. Die Schadenshöhe wird mit rund 100.000 Euro beziffert.

Momentan ist die BAB ab der AS Haar in Richtung Salzburg gesperrt. Als Umleitungsempfehlung für die Fahrtrichtung Salzburg wird die AS Haar über die B 471 in Richtung AS Ottobrunn empfohlen, so die Polizei. Die Sperre dürfte nach momentanen Stand noch ca. 1,5 Stunden dauern, so die Polizei. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt.

