80-Jährige wird zur Geisterfahrerin auf der A8: Sie wollte nur Einkaufen fahren

Von: Günter Hiel

Immer wieder kommt es zu Falschfahrern auf der Autobahn. (Symbolbild) © Tobias Hase

Sie wollte nur schnell zum Einkaufen – dabei hat sich eine 80-Jährige auf der A8 verfahren und mit ihrem kleinen roten Skoda mitten auf der Autobahn gewendet, um zurückzufahren.

Sauerlach – Die Geisterfahrt auf der A8, von der die Autobahnpolizei erst am Sonntag, 19. Juni, berichtete, weil sie Zeugen sucht, passierte bereits am Mittwoch, 15. Juni. Gegen 13.15 Uhr wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd über einen Geisterfahrer informiert, der auf der A8 auf der Richtungsfahrbahn München in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs war. Bei dem Fahrzeug solle es sich um einen kleinen roten Skoda Fabia gehandelt haben, der auf Höhe des Autobahnkreuzes München Süd gesichtet wurde.

Auf der A8: Polizeistreife stößt bei Hofolding auf die Falschfahrerin

Sofort machten sich mehrere Streifen der anliegenden Polizeiinspektionen auf den Weg. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn entdeckte das kleine rote Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen auf Höhe des Rastanlage Hofolding auf der Richtungsfahrbahn München. Die Polizei stoppte den Wagen.

Bei der Fahrerin handelt es sich um eine 80-Jährige aus Oberhaching (Landkreis München). Sie hatte zum Einkaufen fahren wollen. Zunächst fuhr sie auf die Autobahn, stellte dann fest, dass sie falsch war und entschloss sich daher zu wenden, als kein Verkehr von hinten kam, meldet die Polizei. Eine Kurzschlussreaktion. Zum Glück kam es zu keinem Unfall.

Geisterfahrerin auf der A8: Polizei sucht Zeugen

Dennoch bittet die zuständige Autobahnpolizeistation Holzkirchen um sachdienliche Hinweise zu möglichen konkreten Gefährdungssituationen, die von weiteren Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wurden. Diese können unter der Telefonnummer (0 80 24) 9 07 30 gemeldet werden. Die alte Dame aus Oberhaching wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren entgegen der Fahrtrichtung verantworten müssen.