Stahlplatten durchbohren Sattelzug auf der A8 und schießen in Fahrerkabine

Von: Günter Hiel

Großeinsatz auf der Autobahn (Symbolbild) © Rene Ruprecht

Schwere Stahlplatten haben am Freitag auf der A8 bei Sauerlach einen Sattelzug durchbohrt – die tonnenschwere Ladung schoss bis in die Fahrerkabine.

Sauerlach – Der Unfall passierte am Freitag (9. Juni 2023) gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Nord. Ein Sattelzug transportierte Stahlplatten mit einem Gesamtgewicht von über 23 Tonnen. Rund einen Kilometer vor der Anschlussstelle Hofolding musste er laut Polizei verkehrsbedingt abrupt abbremsen.

Mangelhaft gesicherte Ladung durchbohrt Stirnwand des Aufliegers und Zugmaschine

Dadurch geriet die offensichtlich mangelhaft gesicherte Ladung so sehr in Bewegung, dass sie die Stirnwand des Aufliegers und die Zugmaschine durchbohrte. Glücklicherweise verfehlten die Stahlplatten, die bis in die Fahrerkabine schossen, den Fahrer. Der 31-Jährige kam mit dem Schreck davon.

Sieben Kilometer Rückstau

Schadenshöhe: mindestens 50.000 Euro. Der Lkw musste von einem Kran geborgen werden. Da der Sattelzug nicht mehr fahrbereit ist und mittels Kran geborgen werden muss, dauern die Arbeiten vor Ort an der Unfallstelle noch an. Bedingt durch die Bergungsarbeiten und den erschwerend hinzukommenden Urlaubsrückreiseverkehr kommt es derzeit zu einem rund sieben Kilometer langen Rückstau.

