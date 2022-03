„Nahezu alles zerstört oder beschädigt“: Randalierer verwüsten S-Bahnhof nahe München komplett

Von: Hans Moritz

Teilen

Alles zerstört wurde am Wochenende am S-Bahnhof Aufhausen bei Erding. © Bundespolizei

Kurz und klein geschlagen haben Unbekannte den S-Bahnhof Aufhausen im Landkreis Erding. Die Tat muss in der Nacht auf Sonntag verübt worden sein.

Erding – Nach Hinweis eines Passanten rückte am Sonntag die Bundespolizei an den Haltepunkt im Erdinger Süden aus – und traute ihren Augen nicht. Sprecherin Sina Dietsch teilt mit, „dass nahezu alle am Bahnsteig befindlichen Einrichtungen zerstört oder beschädigt waren“.

S-Bahnhof Aufhausen komplett zerstört: Alles kaputt oder beschmiert

Im Einzelnen wurden sieben Glasscheiben der Fahrplankästen, eine Scheibe eines Fahrkartenautomaten sowie zwei Scheiben des Wartehäuschens zerstört. Die elektronische Anzeigetafel wurde eingeschlagen, der an der Anzeigetafel befindliche Lautsprecher zerstört und zwei auf dem Bahnsteig befindliche Werbetafeln verbogen.

(Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich gern an.)

„Weiterhin beschmierten die Täter auf dem Bahnsteig befindliche Gegenstände – mehrere Stromkästen, ein Wartungshäuschen, mehrere Mülleimer, Fahrplankästen, einen Fahrkartenentwerter, einen -automaten und eine Laterne – in bekannter Graffitimanier“, bilanziert Dietsch.

Randalierer schrotten S-Bahnhof Aufhausen – Polizei sucht Zeugen

Die Beamten stellten vor Ort zahlreiche Beweismittel sicher. Der Schaden bewegt sich „deutlich im fünfstelligen Bereich“. Die Bundespolizei München ermittelt wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon (089) 51 55 50 11 11 bei der Polizei melden.

In Dorfen ist es kürzlich zu einem Einbruch in eine Bankfiliale gekommen. Auch hier werden Zeugen gesucht.