Nach schwerem Zug-Unglück bei Schäftlarn: „Haben Sie noch Vertrauen in die S-Bahn?“ Meinungen gespalten

Von: Lucas Sauter-Orengo

Bei einem schweren S-Bahn-Unglück bei Ebenhausen-Schäftlarn kam ein Mensch ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. © Matthias Balk/dpa

Das S-Bahn-Unglück bei Schäftlarn hat die Bewohner der Region bis ins Mark erschüttert. Aber ging damit auch ihr Vertrauen in den ÖPNV verloren? Eine Umfrage.

Landkreis München - Ein schweres S-Bahn-Unglück am Montagabend in der Nähe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn schockierte die ganze Region und das restliche Land. Ein Mensch kam ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Auch der Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Ministerinnen und Minister drückten auf einer Pressekonferenz nach der heutigen Kabinettssitzung ihre Anteilnahme aus.

Aber was löst das Unglück in den Köpfen der Menschen aus dem Landkreis München aus? „Haben Sie noch Vertrauen in die S-Bahn?“, wollte der Münchner Merkur wissen und führte eine Umfrage durch. Die Meinungen gehen weit auseinander. Aber eines verbindet alle - der Schock über das Geschehene.

S-Bahn-Unglück bei Schäftlarn: Schon das Haus verlassen, beinhaltet ein Risiko

Ob Flugzeug, Auto oder S-Bahn - es gibt überall ein Risiko, meint Stefan Erbacher, Gemeinwohl-Unternehmer aus Baierbrunn. © privat

Der Gemeinwohl-Unternehmer Stefan Erbacher (62) aus Baierbrunn äußerte sich wie folgt zu der Tragödie: „Ich hoffe, trotz des Schocks, der das Zugunglück für uns alle bedeutet, weiterhin rational genug zu sein, um mich auch künftig in die S-Bahn zu setzen. Ob ich ins Flugzeug steige oder ins Auto, es ist ja immer auch ein Risiko dabei, letztlich beginnt dieses Risiko in dem Moment, in dem ich in der Früh das Bett verlasse. Das muss einem klar sein, so sehr einen auch die Tatsache trifft, dass jetzt vor der Haustür ein derart schlimmer Unfall passiert ist. Allerdings, das muss ich auch sagen, fahre ich inzwischen nicht mehr allzu viel S-Bahn, vielleicht dreimal im Monat. Aber ich setze mich durchaus auch mal gern in den Fernzug und reise nach Süd-Schottland.“

Schock über S-Bahn-Unfall bei Schäftlarn - „Wie schlimm ist das denn alles“

Die Autorin und Kulturveranstalterin Lia Schneider-Stöckl hat auch weiterhin Vertrauen in den Öffentlichen Nahverkehr. © Marcus Schlaf/Archivbild

Autorin und Kulturveranstalterin Lia Schneider-Stöckl hat ein mulmiges Gefühl: „Ja, ich würde auch weiterhin S-Bahn fahren, mein Vertrauen in den öffentlichen Nahverkehr ist noch nicht ganz erschüttert. Auch wenn ich im Moment schon ein sehr mulmiges Gefühl habe. Ich stehe noch ein bisschen unter Schock, ich wohne nicht allzu weit von der Unfallstelle, und ich konnte die Lichter der Rettungsfahrzeuge von daheim aus sehen. Aber ich weiß eben auf der anderen Seite auch, dass es nie Garantien für irgendwas gibt im Leben. Man dürfte ja sonst überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen. Gleichzeitig muss ich immer an diejenigen denken, die gestern schwer verletzt worden sind und auch an den jungen Mann, der bei dem Unglück gestorben ist. Wie schlimm ist das denn alles.“

S-Bahn-Unglück: Aufklärung ist entscheidend, um zukünftige Unfälle zu vermeiden

Die eingleisige Strecke nach Höllriegelskreuth bereitet der Musikerin Elke Rusch ein komisches Gefühl. © privat

Die Klärung der Unfallursache ist für die Musikerin Elke Rusch (43), die beim Kreisjugendring auf der Burg Schwaneck für das schöne Format Burg und Bühne zuständig ist, jetzt das Wichtigste. „Ich fahre natürlich immer mit der S-Bahn in die Arbeit, wenn ich auch im Moment viel im Home-Office bin. Letztlich fühle ich mich im öffentlichen Nahverkehr schon noch sehr sicher, allerdings ist es auch so, dass der eingleisige Bereich der S 7 ja erst nach Höllriegelskreuth beginnt – und ich steige vorher aus. Kann sein, dass ich auf der eingleisig verlaufenden Strecke auch ein komisches Gefühl hätte. Auf jeden Fall ist es wichtig, herauszufinden, was den Unfall ausgelöst hat – und wie sowas künftig vermeidbar sein wird. Letztlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas wieder passiert, doch eher klein.“

Unfall auf S-Bahnstrecke: Schäftlarns Bürgermeister setzt weiterhin auf die S-Bahn

Christian Fürst, Bürgermeister von Schäftlarn, hat keine Angst davor, auch weiterhin die S-Bahn zu benutzen. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archivbild

Der Schäftlarner Bürgermeister Christian Fürst (CSU) fürchtet sich nicht davor, weiterhin mit der S-Bahn zu fahren. „Natürlich ist gestern etwas passiert, das auf keinen Fall passieren darf. Es ist noch nicht viel bekannt über die Unfallursache, aber: Es ist klar, dass es trotz modernster Technik immer zu menschlichem Versagen kommen kann. Um Ihre Frage zu beantworten: Nein, ich habe keine Angst, weiterhin S-Bahn zu fahren. In der Berichterstattung wurde der Unfall jetzt immer mit der Katastrophe von Bad Aibling verglichen. In Bad Aibling gab es zwölf Tote, hier gestern ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dabei glaube ich, haben wir großes Glück im Unglück gehabt, stellen Sie sich vor, eine der S-Bahnen wäre den Hang hinuntergestürzt und auf die B 11 gekracht – meiner Meinung nach hat dazu nicht viel gefehlt.“

Unglück bei Schäftlarn: „Das Vertrauen in die S-Bahn ist einfach aufgebraucht“

„Nein, die Bahn ist nicht mein Freund“, sagt Erzieherin und Familientherapeutin Elisabeth Jänchen. © privat

Die Erzieherin und Familientherapeutin Elisabeth Jänchen wird erst einmal nicht mehr mit der Bahn fahren. „Es regt mich schon lange auf, wie die Bahn mit ihren Krisen umgeht. Ständig gibt es Verspätungen, man steht dann bei Wind und Wetter am Bahngleis und wartet und wartet. Nein, die Bahn ist nicht mein Freund, ich werde erstmal nicht mehr öffentlich fahren. Mein Vertrauen ist einfach aufgebraucht. Muss eigentlich immer erst was passieren, ehe die Verantwortlichen in die Gänge kommen und die Technik auf den neuesten Stand gebracht wird - das ist es, was ich mich frage. Wir Anlieger fordern schon so lang, dass mal was in Sachen Lärmschutz unternommen wird, die Kurve, die die S-Bahn hier macht und in der ja auch der Unfall passiert ist, ist eine der lautesten in Bayern. Passieren tut jedoch genau nichts.“

