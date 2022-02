S-Bahn-Unglück: Suche nach Ursache läuft - Lokführer und Fahrdienstleiter im Fokus

Von: Dirk Walter

Teilen

Trümmer aus den zerstörten vorderen S-Bahn-Wagen liegen auf einem Grundstück. Am Donnerstag soll mit der Bergung der Züge begonnen werden. © Matthias Balk/dpa

Nur mühsam kommen nach dem Zugunglück von Schäftlarn die Aufräumarbeiten voran. Heute soll mit der Bergung der Züge begonnen werden. Und noch etwas ist äußerst kompliziert: die Ursachenforschung.

Schäftlarn – Kommt Mammut, kommt Zeus – oder Herkules? Es gibt nur fünf Notfallkräne der Bahn, die nach solch schweren Zugunglücken ganze Waggons vom Gleis heben können. Die Münchner Notfallmanager haben jetzt einen solchen aus Fulda angefordert, um die zerstörten S-Bahn-Wagen vom Gleis zu schaffen – die Beinamen zeigen, dass es sich um Giganten handelt. Er steht in Bereitschaft. „Sofern der Sturm es zulässt, geht es am Donnerstag los“, sagt ein Bahnsprecher.

Die S-Bahn-Züge dürften an einem geheimen Ort sicher gestellt werden – bis die Ursachen des Unfalls mit einem Toten und 16 Verletzten geklärt ist. Das kann dauern, es gibt Fortschritte, aber viele offene Fragen. Einiges deutet auf Fehler des Lokführers, der mit seiner S-Bahn (Zugnummer 6785) offenbar vorzeitig den Bahnhof Ebenhausen-Schäftlarn verließ und wenig später in einer Kurve gegen die stehende S-Bahn aus München krachte. An die beiden schwer verletzten Lokführer, aber auch an die Fahrdienstleiter dürfte die Staatsanwaltschaft München I Fragen richten. Am Donnerstag wollen Polizei und Staatsanwaltschaft erste Ergebnisse bei einer Pressekonferenz bekannt geben.

S-Bahn-Unglück nahe München: Warum wurde die Zwangsbremsung eliminiert?

Ein Kernpunkt der Ermittlungen ist, warum der Lokführer in Ebenhausen-Schäftlarn das noch auf rot stehende Ausfahrsignal („Asig“) überfuhr. Die Signalmissachtung war ein Fehler, doch er hätte sich ausbügeln lassen, wenn sich dem nicht ein zweiter, weit gravierende Fehler angeschlossen hätte: die Eliminierung der Zwangsbremsung.

Wenn ein Zug wie hier ein Rotsignal überfährt, wird er automatisch zwangsgebremst. Es kann im alltäglichen Betrieb passieren, vor allem, wenn ein Signal erst kurz vor der Vorbeifahrt auf Rot springt. Dann aber ist es Pflicht jedes Lokführers, mit dem zuständigen Fahrdienstleiter (in Wolfratshausen und Höllriegelskreuth) via Bordfunk in Kontakt zu treten. Hat er das getan oder nicht? Und: Kamen da Anweisungen und welche? Aus irgendeinem Grund jedenfalls wurde die Zwangsbremsung vom Lokführer aufgehoben und er fuhr weiter. „Technisch ist das möglich“, sagt ein Kenner der Materie. „Aber es ist eine absolute Todsünde, wenn er das ohne Befehl des Fahrdienstleiters gemacht hätte.“

Sch..., da kommt ein Zug

Etwa zur selben Zeit am Montag kurz nach 16.30 Uhr hatte sich von Norden die S7 aus München (interne Nummer 6776) genähert. Sie war zehn Minuten verspätet – wieder mal eine Bahnübergangsstörung (in Pullach). Kurz vor Überfahren des Einfahrsignals („Esig“) zum Bahnhof Ebenhausen-Schäftlarn schaltete dieses auf Rot – weil der vorausliegende Gleisabschnitt ja durch den sich nähernden Zug belegt war. Es folgte ebenfalls eine Zwangsbremsung, es ist unklar, ob die S-Bahn zum Zeitpunkt des Zusammenpralls noch rollte oder schon stand. Ein Foto aus einem der zerstörten Führerstände zeigt den Tacho, die Geschwindigkeitsnadel zeigt 40 km/h an.

Hier reagierte der Lokführer offenbar richtig – er funkte seinen Fahrdienstleiter in Höllriegelskreuth an. Noch während des Gesprächs rauschte dann die andere S-Bahn heran. Weil der Fahrdienstleiter offenbar noch warnte, konnte der Lokführer der S-Bahn 6785 noch von 70 km/h herunterbremsen – die Aufprallgeschwindigkeit betrug nach Angaben aus Einsatzkreisen 57 km/h. „Sch..., da kommt ein Zug“, war wohl die letzte Aufzeichnung vor dem Crash.

Lesen Sie auch Corona-Zahlen in München: Rückgang verlangsamt sich - ein Wert fällt auf Der Corona-Inzidenzwert ist in München in den vergangenen Tagen rapide zurückgegangen. Jetzt verlangsamt sich der Rückgang. Dabei fällt ein Wert besonders auf. Corona-Zahlen in München: Rückgang verlangsamt sich - ein Wert fällt auf Riesen-Razzia gegen Impfpass-Fälscher! Münchner Ermittler durchsuchen Wohnungen von 50 Verdächtigen Razzia gegen Impfpass-Fälscher! Die Staatsanwaltschaft München I und das Kommissariat 67 des Polizeipräsidiums München haben in den vergangenen Tagen insgesamt 50 Durchsuchungen gegen Betrüger und ihre Abnehmer durchgeführt. Riesen-Razzia gegen Impfpass-Fälscher! Münchner Ermittler durchsuchen Wohnungen von 50 Verdächtigen

In Schäftlarn ringt man um Fassung. Allein der laute Knall durch den Zusammenstoß war weithin zu hören. Und viele S-Bahn-Pendler haben bohrende Fragen – etwa, ob man sich mit den vielen Störungen auch künftig abfinden muss und ob eingleisige Strecken wirklich sicher sind. Am Freitag, 19 Uhr, findet in der Kirche St. Benedikt in Eebenhausen ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.