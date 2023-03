Zur Primetime auf Sat 1: Schäftlarner greift bei TV-Show nach 99.000 Euro

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

In 99 Spielen muss sich Daniel Tonnar Leyva bewähren. © sat 1

Daniel Tonnar Leyva (19) aus Schäftlarn ist am Montag, 13. März, in der TV-Show „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ zu ehen. Er will 99.000 Euro gewinnen.

Schäftlarn – 100 Kandidaten jeden Alters und aus jedem Lebensbereich. Nur einer von ihnen kann mit 99 000 Euro in der Tasche nach Hause gehen. In der Sat 1 Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ müssen sich die Teilnehmer in Einzelspielen beweisen, die Geschicklichkeit, Sportlichkeit oder Wissen erfordern. Einer von ihnen ist der 19-jährige Schäftlarner Daniel Tonnar Leyva.

Schäftlarner hat bereits Erfahrung vor der Kamera

Erfahrung mit Kameras und Mikrofonen hat Daniel auf jeden Fall. Tonnar Leyva war bereits in mehreren Kurzfilmen und auf der Bühne zu sehen, beteiligte sich zusammen mit seinem Vater Marcel Tonnar am Outdoor-Experiment „Family Project – Kampf durch die Wildnis“ von RTL Zwei. Derzeit durchläuft der junge Mann beim Bayerischen Rundfunk (BR) ein Traineeprogramm.

TV-Show bei Sat1: Mehrere Tage Dreharbeiten in Duisburg

Als Tonnar Leyva von der Kandidatensuche für die Gameshow erfuhr, bewarb er sich kurzerhand. „Sie sprach mich vom Konzept her einfach an.“ Zwei, drei Wochen später kam die Zusage. Die Dreharbeiten fanden im November 2022 über mehrere Tage hinweg in Duisburg statt. Die Kandidaten selbst waren in Oberhausen untergebracht. „Klar, 99 Spiele kann man ja nicht an einem Tag durchführen“, sagt er. Zumal es diese auch in sich hatten. „Mal musste man aus einem Kissenhaufen eine rote Feder angeln – wer keine fand, schied aus.“ Ein anderes Mal musste mit der eigenen Körpertemperatur ein Eisblock zum Schmelzen gebracht werden. „Im Inneren war eine Trillerpfeife. Hatte man sie, war man weiter.“

TV-Show „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ - Es geht um Geschicklichkeit und Wissen

Natürlich ging es auch um Wissen. „Beispielsweise, wie viel Zuckeranteil in einem bestimmten Lebensmittel versteckt ist“. Für Tonnar Leyva kein Problem. „Ich zeige eher Schwäche, wenn es um Kleinkram geht.“ So wie mit der Buchstabensuppe. Aus den winzigen Nudellettern sollten die Kandidaten das Wort „Ruhrpott“ legen. „Und dann klebten bei mir zwei ,Us’ zusammen.“ Jetzt Ruhe bewahren und die Teile auseinander zu fummeln „ist nicht so mein Ding“. Auf jeden Fall stand für Daniel Tonnar Leyva der Spaß an erster Stelle. „Zuerst war es zugegebenermaßen purer Stress, aber das hatte sich nach ein paar Tagen eingependelt.“ Mittlerweile ist der 19-Jährige unter den Top 60.

Kürzlich hat ihn der Türsteher eines Münchner Clubs erkannt

Und wie war das Verhältnis zu den anderen Kandidaten? Der Schäftlarner zuckt mit den Schultern. „So, wie es eben immer ist, wenn eine Menge verschiedenster Charaktere aufeinandertreffen. Mit manchen versteht man sich, mit manchen nicht.“ Zu einigen Mitstreitern hatte der 19-Jährige ein so gutes Verhältnis aufgebaut, dass es sogar zusammen in den Urlaub fuhr. „Wir haben immer noch Kontakt“. Die derzeitige TV-Präsenz trägt Früchte. „Kürzlich hat mich der Türsteher eines Münchner Clubs erkannt“, erzählt Tonnar Leyva und lacht. „Zum Wunsch nach einem gemeinsamen Selfie hat es aber noch nicht gereicht. Aber gefreut habe ich mich trotzdem.“

„99 – Eine:r schlägt sie alle!“ - Nächste Folge am 13. März

Die nächste Folge der Show „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ läuft am Montag, 13. März, um 20.15 Uhr auf Sat 1.

