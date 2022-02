S-Bahn-Unglück bei München: Schock bei Betroffenen sitzt tief - Aufräumarbeiten beginnen

Von: Nina Bautz

Teilen

Die Unfallstelle des S-Bahn-Unglücks bei Ebenhausen-Schäftlarn. © dpa/Matthias Balk

Nach dem Schrecklichen S-Bahn-Unglück in Ebenhausen-Schäftlarn nahe München sitzt der Schock tief. Die Aufräumarbeiten sind derweil schon in vollem Gange.

München - Die Trümmer liegen immer noch weit verstreut, Zugteile stehen neben den Gleisen am Rande der Böschung. Die Unfallstelle in Ebenhausen-Schäftlarn, an der am Montag (14.02.) zwei S-Bahnen ineinanderkrachten, war fast unverändert, das Unglück greifbar. Nun soll die aufwendige Bergung beginnen.

In der Nacht auf Mittwoch (16.02.) haben Arbeiter den Fahrdraht der Oberleitung abgebaut, damit die Spezialkräne frei hantieren können. Geplant ist der Einsatz eines Riesen-Geräts der Bahn, das sich auf der Schiene bewegt – ähnlich dem Kran, der bereits nach dem Zugunglück in Bad Aibling 2016 verwendet wurde. Zudem wird wohl ein Teleskop-Kran der Firma Schmidbauer von der Straße aus arbeiten. Das Gerät sei 220 Tonnen schwer und könne stabil auf unebenem Boden und in beengten Platzverhältnissen stehen, heißt es bei der Firma.

S-Bahn-Unglück: Seelsorger kümmern sich um Anwohner

Der Ort Schäftlarn* steht derweil immer noch unter Schock. Zu einschneidend ist das Unglück, bei dem ein Fahr­gast verstarb und 19 Menschen verletzt wurden. Für die Seelsorger verschiedener Kriseninterventionsteams, die sich um Angehörige und Opfer kümmern, ist die Arbeit noch lange nicht vorbei. Nicht selten erlebten die, die dabei waren, die Realität noch immer wie im Film, „als wäre man in Watte gepackt“, sagt Pastoralreferent Timo Grünbacher (40).

Erst nach ein, zwei Tagen verstehe man wirklich, was passiert ist. Dass man vielleicht nicht mehr leben würde, wäre man weiter vorn gesessen. Es sei völlig im Rahmen, wenn auch vier bis sechs Wochen danach immer wieder Bilder aufsteigen, die man gesehen hat. Die immer wieder aufploppende Erinnerung, sagt Grünbacher, sei „eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis“. Die Seelsorger versuchen, den Betroffenen ein wenig von der Ohnmacht zu nehmen. Grünbacher sagt, Menschen hielten nun mal gern selbst die Zügel im Leben in der Hand, „das ist gesund“.

S-Bahn-Unglück: Pfarrer zollt Einsatzkräften seinen Respekt

Wie beeindruckt er gewesen sei von den Einsatzkräften, die „extrem tapfer“ ihren Job gemacht hätten: Das berichtet Pfarrer Stefan Scheifele. „Es gab keinen Aktionismus, niemanden, der sich in den Vordergrund gespielt hätte.“ Er meint, die Gemeinde hätte „1000 Schutzengel“ gehabt, die dafür sorgten, dass keine Bahn die Böschung hinunterruschte. „Das wäre sonst ein zweites Eschede gewesen.“



Am Freitag (18.02.) wird vor Ort um 19 Uhr ein ökumenischer Gedenkgottesdienst stattfinden.*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA