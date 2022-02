„Wir sind tief erschüttert“: Asylhelfer trauern um Todesopfer (24) bei S-Bahn-Unglück in Schäftlarn

Von: Carl-Christian Eick

Der 24-jährige Mustafa M., der in Wolfratshausen wohnte, verlor bei der Kollision zweier S-Bahnen in Schäftlarn sein Leben. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bei dem schweren S-Bahn-Unglück in Schäftlarn verlor Mustafa M. (24) sein Leben. Der Asylhelferkreis Wolfratshausen ist tief bestürzt.

Wolfratshausen/Schäftlarn – Der Zusammenstoß zweier S-Bahnen in Schäftlarn hat einen Toten und sechs Schwerverletzte gefordert. Sein Leben verlor ein 24 Jahre alter Afghane, der schon längere Zeit in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete am Loisachbogen in Wolfratshauen wohnte. Die Mitglieder des Asylhelferkreises um Vorsitzende Ines Lobenstein sind tief bestürzt.

Er verlor sein Leben nicht auf der gefährlichen, beschwerlichen Flucht, sondern in einer alltäglichen Situation – einer Fahrt mit der S-Bahn.

24-Jähriger stirbt bei S-Bahn-Unglück in Schäftlarn

Der junge Afghane, der Anfang 2018 nach Deutschland kam, „verlor sein Leben nicht auf der gefährlichen, beschwerlichen Flucht, sondern in einer alltäglichen Situation – einer Fahrt mit der S-Bahn“, so Lobenstein in einer Pressemitteilung an unsere Zeitung. „Nach einem schweren Start ins Leben und traumatisierenden Lebensumständen endete seine Flucht in Deutschland.“ Vor rund vier Jahren fand der Afghane er eine vorläufige Unterkunft in Wolfratshausen. „Angesichts solcher, meist schwieriger Umstände, versuchen die Ehrenamtlichen des Asylhelferkreises den Ankömmlingen ihren Start ins Leben zu erleichtern und erste Hürden zu nehmen“, erklärt Lobenstein. „Wir beschäftigen uns mit den Herkunftsländern, den Fluchtursachen, den Biografien sowie den politischen und familiären Hintergründen.“ Laut Lobenstein entstehen dabei „tiefe zwischenmenschliche Beziehungen“.

Asylhelferkreis: „Abschied durch Tod ist endgültig und grausam“ - 24-Jähriger stirbt bei S-Bahn-Kollision

Nicht zuletzt „haben wir immer wieder gelernt, Abschied zu nehmen“, sei es aufgrund von Abschiebungen oder Umzügen in eine andere Stadt. „Aber der Abschied durch den Tod ist endgültig und grausam“, so die Wolfratshauserin. Im Namen des gesamten Asylhelferkreises erklärt Ines Lobenstein: „Wir sind tief erschüttert und traurig, dass ein junges Leben so plötzlich endet. Unser Mitgefühl gilt allen, die um ihn trauern, vor allem der Herkunftsfamilie in Afghanistan, für die ein persönlicher Abschied nicht mehr möglich ist.“

S-Bahn-Unglück: ökumenische Trauerfeier in Ebenhausen

An diesem Freitag, 18. Februar, findet anlässlich des S-Bahn-Unglücks um 19 Uhr ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in St. Benedikt in Ebenhausen statt. Den Gottesdienst leiten Pfarrer Stefan Scheifele und Pfarrerin Elke Söllner. (cce)

