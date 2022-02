Zugunglück in Schäftlarn: So helfen Notfallseelsorger den Betroffenen - Gedenkgottesdienst am Freitag

Von: Andrea Kästle

Sind für die Betroffenen da: Die Teammitglieder von Rotem Kreuz, Arbeitersamariterbund und Erzdiözese bei der Nachbesprechung am Montag im Klosterbräu Schäftlarn. © Stephan Jansen /ASB/KIT-München

Die Bilder des Zugunglücks von Ebenhausen wirken meist noch Tage und Wochen bei Einsatzkräften und Betroffenen nach. Um so wichtiger ist unmittelbar nach solchen Ereignissen die Arbeit der Notfallseelsorger und des Kriseninterventionsteams.

Schäftlarn – Eigentlich hätte Timo Grünbacher diese Woche Urlaub gehabt. Doch dazu kam es nicht. Zusammen mit Ingo Russnak, Leiter der psychosozialen Notfallversorgung im Rettungsdienstbereich München, hat der 40-jährige Pastoralreferent am Montagabend nach dem Zugunglück von Ebenhausen die Arbeit der Notfallseelsorge koordiniert.

Mit 23 Leuten waren die Kriseninterventionsteams der Erzdiözese, des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariter-Bundes präsent nahe der Unfallstelle, mit etwa 60 Betroffenen, teils Passagiere aus den Unfall-Zügen, teils Angehörige von Fahrgästen, haben sie Gespräche geführt. Die seien in der Regel kurz ausgefallen , sagt Grünbacher zwei Tage nach der Katastrophe, die noch immer spürbar und, weil die S-Bahnen ja noch nicht geborgen sind, auch sichtbar ist für ganz Schäftlarn. Die meisten Menschen wollten einfach nur nach Hause.

Eine Realität wie im Film

Trotzdem gehen die Seelsorger, erklärt er, in einem solchen Fall von sich aus auf die Betroffenen zu und laden sie ein zu einer wenigstens kurzen Unterhaltung. Einfach, weil es wichtig sei, ein paar Dinge rund um das, was man soeben erlebt hat, zu wissen. Nicht selten stünden die, die dabei waren, ohnehin unter Schock, erlebten die Realität noch immer wie im Film, „als wäre man in Watte gepackt“. Erst nach ein, zwei Tagen versteht man wirklich, was passiert ist. Dass man vielleicht nicht mehr leben würde, wäre man weiter vorn gesessen. „Wir geben Ratschläge, was die Menschen für sich zuhause tun können.“

Bilder im Kopf, Geräusche, die man hört

Erfahren haben die Beteiligten von den Seelsorgern etwa, dass es völlig im Rahmen ist, wenn auch vier bis sechs Wochen nach der Katastrophe im Kopf immer wieder Bilder aufsteigen, die man gesehen, Geräusche laut werden, die man gehört hat. Dass man jederzeit bei der Telefonseelsorge anrufen kann oder auch bei der Münchner Insel, um über das, was einen nicht loslässt, zu reden. Die immer wieder aufploppende Erinnerung, sagt Timo Grünbacher, sei „eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis“.

Ab der Abzweigung Kloster Schäftlarn ist die Straße rund um den Unglücksort weiterhin gesperrt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein wenig von der Ohnmacht nehmen

Gleichzeitig legen die Helfer, die sich um die psychischen Verletzungen von Unfall-Beteiligten kümmern, Wert darauf, die Betroffenen auch mit Informationen zu versorgen, um deren Bild vom Unfall „abzurunden“. Ja, es wurde auch denen, die das Geschehen hautnah miterlebt haben, gesagt, dass es Verletzte und einen Toten gegeben hat, aber eben auch, dass sich um die Verletzten gut gekümmert werde. Grünbacher sagt: „Wo man Wissenslücken hat, schleicht sich schnell die Fantasie ein.“

Ansonsten sind Seelsorger in solchen Fällen auch immer bemüht, den Betroffenen ein wenig von der Ohnmacht zu nehmen, die uns bei Katastrophen ja immer überkommt. Man ist ausgeliefert und kann wenig tun, Grünbacher sagt aber, wir hielten nun mal gern selbst die Zügel im Leben in der Hand, „das ist gesund“. Weshalb die Kriseninterventions-Teams ihre Gesprächspartner auch am Montagabend ermunterten, falls zuhause niemand auf sie warten würde, doch jetzt gleich eine Freundin oder einen Freund anzurufen.

Alle seien letztlich in der Lage gewesen, alleine heimzugehen oder in ein Taxi zu steigen, manche wurden auch abgeholt. Bis 21.15 Uhr waren die Notfall-Seelsorger vor Ort, zum Essen ist Grünbacher an diesem Abend nicht gekommen. Es war einfach viel zu viel zu tun.

Mitarbeiter der Bahn bereiten sich auf die Bergung der Unglückszüge vor, die heute beginnen soll. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Viele wollten einfach nur weg zum Unfallort

Statt gefunden hat die psychische Akuthilfe rund um den Gasthof Zur Post, teils auch in Autos der Krisenintervention. Eine erst eingerichtete Akutbetreuung im Klosterstüberl wurde letztlich gar nicht genutzt, eben weil die Betroffenen den Unfallort so schnell wie möglich verlassen wollten. ➔ BAYERN

Gedenkgottesdienst

Am Freitag, 18. Februar, findet anlässlich des S-Bahn-Unglücks um 19 Uhr ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in St. Benedikt in Ebenhausen statt. Den Gottesdienst leisten Pfarrer Stefan Scheifele und Pfarrerin Elke Söllner.