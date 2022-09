E-Biker-Ansturm macht Bayralm zu schaffen – „Radfahrer mehr Arbeit als das Vieh“

Von: Christina Jachert-Maier

DIe Bayralm liegt idyllisch in einer Wiesenmulde. Seit jeher gibt’s dort eine Brotzeit für Ausflügler. Doch seit E-Biker in Scharen kommen, sind die stillen Stunden selten geworden. © THOMAS PLETTENBERG

Mit dem Siegeszug des E-Bikes ist die einst verträumte Bayralm zwischen Halserspitz und Schinder zu einer beliebten Brotzeit-Station auf der Route in Richtung Erzherzog-Johann-Klause geworden. Die Arbeit auf der Alm hat sich mit dem Ausflügler-Ansturm verändert. Leichter geworden ist sie nicht.

Kreuth – Die Bayralm liegt in einer sonnigen Wiesenmulde auf 1040 Meter, über einen rund acht Kilometer langen Forstweg gut zu erreichen. Sie gehört der Herzoglichen Familie, der Rottacher Landwirt Xaver Büchl hat sie seit 2007 gepachtet. Im Sommer weidet dort Jungvieh des Schlemmhofs, den die Familie Büchls bewirtschaftet. Die Weiden verteilen sich auf drei Flächen, die teils auf bis zu 1600 Metern Höhe liegen. Aktuell sind 30 Rinder dort oben, Senner und Sennerin treiben die Tiere von einer Fläche zur anderen.

Ansturm auf die Bayralm macht dem Pächter zu schaffen

Viel Arbeit eigentlich, aber noch mehr zu tun gibt’s inzwischen in der Hütte. Brotzeiten und Kuchen waren dort schon immer zu haben, aber die Nachfrage ist in einem Maß gewachsen, das sich Büchl nicht hätte vorstellen können, als er die Almwirtschaft vor 15 Jahren übernahm. „Vielleicht hätten wir es dann nicht gemacht“, meint er.

Viel Arbeit hat Bauer Xaver Büchl immer. Er hat die Alm von der Herzoglichen Familie gepachtet © THOMAS PLETTENBERG

Bayralm: Neue Herausforderungen durch den Radler-Ansturm

Von Problemen mag Büchl nicht sprechen, lieber von Herausforderungen. Die haben viel damit zu tun, dass Radler inzwischen nicht mehr besonders fit sein müssen, um die Erzherzog-Johann-Klause Rundtour zu schaffen. Die ist ein Klassiker, in unzähligen Tourentipps für Mountainbiker enthalten. Sie gilt als leicht, und seit es E-Bikes gibt, braucht es auch keine große Kondition. Die Bayralm liegt auf dem Rundkurs und bietet sich für eine Pause an. Ein Anziehungspunkt für Wanderer, aber mehr noch für die Radfahrer, deren Zahl rapide gestiegen ist.

Räder ohne E-Motor sehe er inzwischen nur noch selten, sagt Büchl. Und während in früheren Zeiten nur durchtrainierte Sportler auf zwei Rädern in der Bergwelt unterwegs waren, wagen sich mit dem E-Bike auch Menschen zur Alm, die mit der Balance so ihre Schwierigkeiten haben. „Vor allem Ältere sind oft sehr unsicher“, meint Büchl. „Und wenn sie ein Tier sehen, haben sie Angst.“ Mancher lande im Graben, viele fahren abseits der Pfade über Almwiesen. In der Gesamtheit bringt der Biker-Ansturm für die Almwirtschaft ungekannte Belastungen mit sich.

Dass die Gäste die Alm dennoch als Wohlfühl-Ort erleben, ist für Büchl Ehrensache. „Wir wollen natürlich, dass alles passt“, sagt er. Dass die Brotzeiten schmecken und nicht ausgehen, genügend Getränke vorhanden sind. „Inzwischen macht die Versorgung der Radfahrer mehr Arbeit als das Vieh“, meint Büchl. Für die Logistik sorgt die Familie vom Schlemmhof aus. Auch das ist nicht leicht zu stemmen. Aber zurückschrauben lasse sich das Angebot nicht, weiß Büchl: „Die Leute werden immer mehr.“

Bayralm-Hüttenwirt in der Bredoullie: Personalsuche ist schwierig

Auf der Bayralm ist ein Paar beschäftigt, das sowohl die klassische Almarbeit als auch die Bewirtung in der Hütte zu stemmen hat. Die richtigen Leute zu finden, ist schwierige geworden, meint Büchl. Wer auf der Bayralm arbeitet, braucht nicht nur ein Händchen fürs Vieh, sondern auch für die Gastronomie. Und auch bei der eigentlichen Almarbeit spielt die elektronische Welt eine Rolle. Weil es auf den höher gelegenen Flächen keinen Handy-Empfang gebe, hätten schon Sennerinnen mitten im Almsommer den Dienst quittiert, berichtet Büchl. Aus Angst, dass sie im Unglücksfall keine Hilfe holen können. „Dabei sind wir doch früher ohne Handy auch gut ausgekommen“, meint der Bauer.

Er selbst sieht ein- bis zweimal in der Woche oben nach dem Rechten. Zu tun gibt’s immer eine Menge. Ans Aufhören denkt Büchl nicht. Und auch wenn’s manchmal von Bikern nur so wimmelt: Beizeiten lässt es sich auf der Bayralm auch einfach gemütlich sitzen. Manchmal kommen Gäste und Freunde, die Instrumente auspacken. Spontane Musik mit Gitarre und Zither – so wie es immer war.

