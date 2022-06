Schikane an der Schankfläche: Anwohner wollen Café aus Ortsmitte vergraulen - „Weiß nicht, woher der Hass kommt“

Von: Martin Becker

Teilen

„Ich weiß nicht, woher dieser Hass kommt“, sagt Café-Lani-Chefin Cornelia Nikel © Martin Becker

Das Café Lani in Unterhaching ist einigen Anwohnern ein Dorn im Auge. Mehr als 1000 Beschwerde-Fotos und Mails haben sie an die Vermieterin geschickt. Die Cafe-Betreiberin fühlt sich schikaniert.

Unterhaching – Ein Grüppchen älterer Herren lässt den sonnigen Vormittag mit einer Halben Bier anklingen, zwei Damen am Tisch nebenan schlürfen Cappuccino. Blauer Himmel, sommerliches Wetter – ein Hauch von Italien auf dem Unterhachinger Rathausplatz. Dessen Vorbild bekanntlich, so einst die Vision der Architekten, die „Piazza del Campo“ in der toskanischen Stadt Siena ist.

Ein bisschen „Dolce vita“ also? Grundsätzlich gern, aber bitte woanders: Eine kleine Schar von Anwohnern versucht, mit allen Mitteln das „Café Lani“ vom Rathausplatz zu vergraulen. Dessen Betreiberin, Cornelia Nikel, gibt aber nicht auf. Und die 41-Jährige hat sowohl ihre Vermieterin als auch die Gemeinde auf ihrer Seite.

Landkreis München: Anwohner versuchen, Café von Ortsmitte zu vergraulen

Einen Termin vor dem Amtsgericht München gab es schon, außerdem eine Mediation. Ferner unzählige E-Mails mit angeblichen Foto-Beweisen an die Vermieterin, laut Besitzerin Sabotage und Sachbeschädigung am Café, Beleidigungen gegen dessen Chefin. „Das Ganze artet zu einer Privatfehde aus“, stöhnt Cornelia Nikel. „Ich weiß nicht, woher dieser Hass kommt.“

Die Stoßrichtung ist klar: Das Café soll weg. Weil die Kundschaft zu laut sei, weil sie Fahrräder oder Rollatoren in der Nähe des Eingangs abstellen, weil das Stühlerücken Geräusche verursacht.

Beschwerden gegen Café Lani in Unterhaching: „Das Ganze artet zu einer Privatfehde aus“

Das „Café Lani“, seit 2013 von Cornelia Nikel am Rathausplatz betrieben, hat wegen seiner Atmosphäre und der als hervorragend bewerteten Kuchen viele Freunde. Aber eben auch ein paar Gegner, die immer wieder Nadelstiche setzen.

Ein typisches Beispiel präsentiert die Vermieterin im Vor-Ort-Gespräch mit dem Münchner Merkur: „Eine feuerpolizeiliche Gefährdung wurde mir angezeigt, der angebliche Vorfall sei unverantwortlich.“ Auf ihrem Smartphone zeigt die Dame den Verstoß: Cornelia Nikel hatte ein Teelicht in einen ausgehöhlten Kürbis gestellt und das Kerzlein über Nacht brennen lassen. Für viele eine nette Beleuchtung, für andere ein Skandal.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.

Schikane gegen Café in Unterhaching - Streit beschäftigt auch Gemeinde

Der Streit belastet nicht nur Cornelia Nikel, sondern beschäftigt auch der Gemeinde. „Unser politischer Wille ist eine Belebung des Ortszentrums. Dazu gehören gastronomische Einrichtungen – ein Tagescafé beeinträchtigt den Gebietscharakter nicht“, stellt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl klar. „Bei einem Nachtclub sähe das anders aus.“

Das „Café Lani“ wird im Rathaus also als wünschenswerte Bereicherung betrachtet – und deshalb „mit konkreten Maßnahmen unterstützt“: Weil die Eigentümergemeinschaft der Wohnanlage mit über 180 Parteien moniert hatte, dass direkt vor dem Café im Erdgeschoss Stühle und Tische standen, wurde diese Freischankfläche kurzerhand um wenige Meter verlegt – auf einen Bereich des Rathausplatzes, der der Gemeinde gehört. Mehr noch, die Kommune baute extra eine 35 Quadratmeter große Holzbodenfläche mitsamt Umrandung. Bis zu 25 Gäste dürfen hier bewirtet werden.

Ein pfiffiger Kompromiss, denn im Detail steckt eine juristische Tücke, wie der Rechtsanwalt der Café-Betreiberin, Werner Wenzel, erklärt. Von den fünf Gewerbeeinheiten sind nämlich vier als Ladengeschäft deklariert und eine als Café. Allerdings nicht in der aktuell praktizierten Zuordnung: Das „Café Lani“ müsste eigentlich ein Laden sein – der Cafébetrieb ist nebenan vorgesehen. In den vielfach größeren Räumen, die von der VHS gemietet wurden.

Ein Problem, mit dem Anwohner auf dem Klageweg Erfolg haben könnten? Genau um diese schwierige Rechtsentscheidung wandt sich das Amtsgericht herum, weshalb es nach der Mediation zu einem Kompromiss kam: erstens mit der Verlegung der Außenfläche (die von Dezember bis Februar nicht betrieben werden darf), zweitens mit einem zeitlichen Limit – draußen ist schon um 19 Uhr Feierabend, drinnen um 20 Uhr. Analog zum „Ladencharakter“. Die Rathaus-Sicht dazu: „Zwischen Ladengeschäft und Tagescafé ist der Überschneidungsbereich ziemlich hoch“, sagt Simon Hötzl.

Café Lani in Unterhaching: Schon über 1000 Fotos und Beschwerde-Mails

Natürlich dokumentieren aufmerksame Beobachter jede Zeitüberschreitung. Vier Leute, die um 20.12 Uhr noch ihr Bier im Café austrinken, dazu ein Kinderwagen vor der Tür? Foto-Mail an die Vermieterin. Drei Gäste, die um 19.16 Uhr noch im Freien sitzen? Foto-Mail an die Vermieterin. Die reagiert auf die inzwischen über 1000 „Beweisbilder“ mit Ironie: „Einige Leute wollen Friedhofsstille. Die Mietanfrage eines Bestattungsunternehmens hatte ich schon.“ Särge und Grabschmuck statt Kaffee und Kuchen?

Nein, momentan wird der Kompromiss gelebt. Aber er geht Cornelia Nikel nicht weit genug – sie würde die Freischankfläche an lauen Abenden gern länger nutzen, „das wäre finanziell wichtig fürs Geschäft“. Denn wirtschaftlich sei die 19-Uhr-Grenze „mein Ende“.

Anwohner-Beschwerden gegen Café: Selbst der Brunnen plätschert zu laut

Nun reift, mit dem Wohlwollen der Gemeinde, eine neue Idee. Die Außenfläche soll bis 22 Uhr, also drei Stunden länger als bisher, bewirtschaftet werden. Weil das Café um 20 Uhr schließen muss, würde die Bedienung vom benachbarten indischen Restaurant „Canesha“ aus erfolgen. Mit dessen Chef ist sich Cornelia Nikel schon einig, dort Utensilien wie Kühlschrank und Geschirr verwahren zu dürfen. Rathaus-Sprecher Simon Hötzl hält das für eine „kreative Lösung“, gegen die nichts spreche: „In einem Ortszentrum muss man mit Belebung rechnen und diese auch hinnehmen.“

Übrigens, wie schwierig das mit der Geräusch-Akzeptanz ist, bekam sogar die Gemeinde zu spüren. Der Partnerschaftsbrunnen auf dem Rathausplatz, keine 50 Meter entfernt, war einigen Anwohnern zu laut – sie störten sich am Plätschern der Fontäne. Die schießt jetzt nicht mehr in die Höhe, sprudelt eher. Simon Hötzl kommentiert: „Wir gießen kein Öl ins Feuer, sondern drosseln sogar das Wasser.“

Nach Beschwerden von Anwohnern: Stühle in Café tragen nun Socken

Auch Cornelia Nikel tut alles, um nicht akustisch aufzufallen. Weil das Stühlerücken im Café so manches feinfühlige Ohr belästigte und Filzkappen nicht die gewünschte Geräuscharmut brachten, „habe ich Söckchen für die Stuhlbeine angeschafft“. Mit denen ist es nun leise genug.

Ringsherum gab und gibt es viel Fluktuation, ein Ladengeschäft steht seit Jahren leer. „Es ist ein Kommen und Gehen“, beobachtet die Café-Chefin, „dass ich es schon neun Jahre lang aushalte, macht mich stolz“. Selbst rohen Eiern vor der Tür und Ketchup auf den Fensterscheiben trotzt die 41-Jährige: „Von meinen Stammkunden erhalte ich viel Zuspruch. Ich lasse mich nicht einfach vertreiben.“

Ihre Motivation bezieht Cornelia Nikel aus den positiven Reaktionen: „Ich will doch niemanden ärgern, sondern bloß Menschen glücklich machen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.