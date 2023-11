Brotzeitverbot in der S-Bahn? Schild in den Zügen gibt Fahrgästen Rätsel auf

Von: Thomas Steinhardt

Ein Schild sorgt in S-Bahnen für Verwirrung. Es sieht seriös aus, verbreitet aber eine kuriose Botschaft - und es ist ein Fake.

Fürstenfeldbruck - In einem Zug der Linie S 3 ist ein Aufkleber aufgetaucht, der den Verzehr tierischer Produkte im Wagon verbietet. Genau ist darauf zu lesen: „Aus Gründen der Hygiene und aus Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste ist der Verzehr tierischer Produkte in diesem Abteil nicht gestattet.“

Schild kursiert auch im Internet

Ein Fahrgast entdeckte das Schild. Der Aufkleber sieht seriös aus - ist aber blanker Mist. „Es handelt sich nicht um einen Aufkleber der Deutschen Bahn“, sagt ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage. Der Aufkleber ist ein Fake – und stammt offenbar aus radikal-veganen Kreisen.

In einer S 3 ist der Aufkleber aufgetaucht. © Privat

Neu ist das Schild nicht, wie ein Blick ins Internet verrät. Immer wieder taucht es in Bahnen und wenig später in sozialen Netzwerken auf. Das Verifikations-Portal mimikama.at, das Fakenews unter die Lupe nimmt, schreibt, dass es erstmals 2013 entdeckt wurde. Demnach wurde der Aufkleber damals offenbar über die Webseite „Vegan-Total“ vertrieben. Dort wird das Schild nicht mehr angeboten. Laut mimikama.at gibt es aber mittlerweile weitere Internet-Auftritte, die den Aufkleber vertreiben.

Was ist erlaubt, was nicht?

Was ist in der S-Bahn nun aber erlaubt und was nicht? „Untersagt ist in der S-Bahn lediglich der Konsum alkoholischer Getränke“, erklärt der Bahnsprecher auf Nachfrage. Davon abgesehen sei der Verzehr von Speisen und Getränken in der S-Bahn prinzipiell erlaubt, solange dadurch keine Verschmutzungen entstehen, beziehungsweise andere Fahrgäste nicht belästigt werden. Der Sprecher: „Wir appellieren auch an gegenseitige Rücksichtnahme, etwa beim Verzehr geruchsintensiver Speisen.“

Auf ewig hängen die Aufkleber der radikalen Veganer im übrigen nicht in den S-Bahnen. Der Bahnsprecher betont: „Prinzipiell entfernen wir unerlaubt angebrachte Aufkleber im Rahmen der regelmäßigen Reinigung unserer Fahrzeuge, so auch in diesem Fall.“

