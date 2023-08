Schlammchaos in Wacken: Was Nandlstadts Bürgermeister auf seinem Lieblingsfestival Kurioses erlebt

Von: Armin Forster

Zu den Fans des Metal-Festivals Wacken zählt auch Bürgermeister Gerhard Betz aus Nandlstadt. Warum heuer alles anders ist, erzählt er im Interview von vor Ort.

Wacken/Nandlstadt – Er ist im Landkreis Freising der wohl prominenteste Fan des Metal-Festivals Wacken Open Air: Nandlstadts Bürgermeister und Kreisrat Gerhard Betz fährt jedes Jahr zu dem Event nach Schleswig-Holstein – und mit ihm üblicherweise noch gut 80.000 andere Menschen. Nur heuer ist alles anders: Das Festival macht gerade Schlagzeilen, weil es nach tagelangem Dauerregen im Schlamm versinkt und erstmals in seiner Geschichte ein Einlassstopp verhängt wurde. Wir haben Gerhard Betz am Mittwochmittag angerufen und nachgefragt, ob er es dennoch an seinen Sehnsuchtsort geschafft hat.

Metal statt Marktgemeinde: Wacken-Fan Gerhard Betz pilgert seit 18 Jahren aufs Festival. Wo sich sonst Zehntausende tummeln, ist derzeit kaum ein Durchkommen. © privat

Freisinger Tagblatt: Herr Betz, wo erwischen wir Sie: in Wacken, oder doch in Nandlstadt?

Gerhard Betz: Ich bin in Wacken! (lacht) Aber die Anreise hatte es in sich: Ab Hamburg standen wir 22 Stunden im Stau.

Puh. Wieso das?

Auf der Bundesstraße Richtung Festival ist nichts mehr gegangen. Ein Polizist hat mir im Nachhinein erklärt: Normalerweise werden dort auf den Campingplatz pro Stunde 2000 Fahrzeuge reingelassen. Weil die aber erst mit Bulldogs durch den Schlamm zu ihren Stellplätzen gezogen werden mussten, waren es heuer nur 50 in der Stunde.

Und das hat den enormen Rückstau erzeugt?

Genau. Wir haben glücklicherweise ein Wohnmobil dabei und konnten uns dann, als sich am Montagabend stundenlang nichts mehr bewegt hat und immer mehr Autolichter ausgegangen sind, einfach schlafen legen. Wir dachten uns: „Mei, die werden schon hupen, wenn’s weiter geht.“ (lacht) Es war aber total entspannt. Ein paar Leute haben auf der Straße gegrillt, Anwohner haben Kaffee aus dem Bollerwagen verschenkt und andere haben Würstel verkauft. Am Dienstag um 18 Uhr sind wir dann endlich angekommen.

Und irgendwann haben Sie’s auch auf den Campingplatz geschafft?

Wir sind immer privat bei jemandem im Garten, der liegt sogar näher als der eigentliche Campingplatz am Festivalgelände. Der Garten ist auch immer noch eine Wiese.

Festival-Chaos in Wacken: Bürgermeister aus Nandlstadt berichtet

Anders als das Festivalareal. Heute haben die Veranstalter einen Einlassstopp verhängt, zuvor gab’s schon ein Anreiseverbot. Haben Sie noch Ihr Festivalbändchen ergattert?

Ja. Wir haben dann heute versucht, zum Frühstück aufs Gelände zu gehen. So einen Matsch hab’ ich noch nie gesehen. Vor uns ist eine Frau gegangen, die ist mit ihren Gummistiefeln so tief im Batz stecken geblieben, dass sie Panik bekam und geweint hat. Wir haben es dann auch gar nicht zu den Essensständen geschafft.

Mit diesen Handyfotos hat Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz die Schlamm-Landschaft auf dem Wacken-Gelände dokumentiert. © privat

Was machen Sie jetzt?

Wir sind ungefähr 50 Leute in dem Garten, wir feiern dort und machen Party. Das sind immer die gleichen – und darauf liegt eigentlich auch unser Fokus: Freunde treffen. Da sind inzwischen Leute beispielsweise aus Thüringen oder Baden-Württemberg dabei. Auch wenn man durch den Ort Wacken geht, trifft man in der Bevölkerung nur auf nette Menschen. Das alles ist der Grund, warum ich seit 18 Jahren hier herfahre.

Und was ist mit der Musik?

Die würden wir natürlich auch noch gerne erleben. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben und werden es morgen nochmal probieren, vielleicht haben die Veranstalter dann Rindenmulch verstreut, sodass man etwas besser vorankommt. Aktuell braucht man ja ewig für ein paar Meter.

Welche Band wollen Sie unbedingt noch sehen?

Iron Maiden, für die würden wir uns nochmal durchkämpfen.

Wie viele Besucher sind aktuell etwa vor Ort?

Offiziell heißt es 30.000, statt der üblichen 80.000. Das passt zu der Anzahl an Zelten, die man sieht – das sind deutlich weniger als sonst.

Wie sind Sie für die Umstände gerüstet?

Ich hab’ große Stiefel dabei, die schon total dreckig sind, und natürlich Regengewand. Jetzt schüttet es auch wieder in Strömen, hier stellen sich gerade alle unter.

Haben Sie für nach dem Festival noch ein bisschen Puffer, damit sie aus dem Schlamm wieder pünktlich ins Rathaus zurückkehren?

Ja, ich hab’ dann noch zwei Wochen Urlaub. Und in den nächsten Tagen machen wir hier einfach das Beste draus.

