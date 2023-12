Grundwasser erreicht neuen Höchststand

In den Kellern laufen schon die Pumpen – Schleuse freigefischt – See am Überlaufen

Von: Kathrin Böhmer, Sabine Kuhn, Thomas Steinhardt

Nach der Schneeschmelze haben Flüsse und Bäche soviel Wasser wie lange nicht mehr. Das Grundwasser erreicht in Olching einen neuen Höchststand.

Fürstenfeldbruck (Landkreis) - Der Spiegel des Ammersees, der die Amper speist, liegt deutlich über der 1. Meldestufe. Und es regnet weiter.

Der Hochwassernachrichtendienst hat am Dienstagmittag Warnstufe Orange für den Landkreis Fürstenfeldbruck ausgegeben. In den Nachbarkreisen gilt sie schon länger. Laut Prognose wird die Amper bei Stegen die Meldestufe reißen. In Fürstenfeldbruck wird das – Stand Dienstagnachmittag – nicht erwartet. Dort ist die Amper bis auf 1,32 Meter geklettert. Die 1. Meldestufe wird bei 1,70 Metern ausgelöst.

Eine Schleuse in Olching zwischen Amper und Mühlbach wird von Holz befreit, damit das Wasser weiter abfließen kann. © FFW Olching

Luzienhäusel-Schwimmen in Überacker abgesagt - Bruck findet statt Es ist ein Brauch, der das Hochwasser von der Stadt fernhalten soll. Und daher werden die Luzienhäuschen trotz Schneeschmelze und Regen diesen Mittwoch wieder auf der schnell fließenden Amper in Bruck schwimmen. Die Stadt hat die Entwicklung des Wasserstandes im Blick und steht in Kontakt zur Wasserwacht, wie eine Rathaussprecherin mitteilt. Der Gottesdienst vor der Leonhardikirche beginnt um 18 Uhr und wird vom Posaunenchor der evangelischen Erlöserkirche umrahmt. Danach setzt die Wasserwacht die von den Kindern liebevoll gebastelten, mit Kerzen beleuchteten Luzienhäuschen in die Amper. Die Hauptstraße stadtauswärts ab Höhe Schöngeisinger-/Kirchstraße, die Amperbrücke, der Leonhardsplatz und die Bullachstraße sind von 17 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt, der Vorplatz der Leonhardikirche von 13 bis 20 Uhr.

In Überacker dagegen wird das ebenfalls für den 13. Dezember geplante Luzienhäusel-Schwimmen abgesagt. Das teilte die Feuerwehr Überacker am Dienstagabend mit. Grund sei das akute Hochwasser an der Maisach. In Grafrath soll der Brauch wie in Bruck stattfinden.

Grundwasser erreicht neuen Höchststand

Die Feuerwehr Olching ist seit drei Tagen im Alarm-Modus. Der Grundwasser-Pegel hat einen neuen Höchststand erreicht. Rund 50 Einsätze sind bereits zusammengekommen, wie Kommandant Josef Gigl berichtet. Die Lage im Südwesten der Stadt, am Starzelbach, habe man mittlerweile dank Hochwasserpumpen im Griff. Dafür spitzt sich die Situation im Nordosten, im Bereich Schwaigfeld zu.

Schmelzwasser und Regen verwandeln bei Mammendorf Wiesen in einen See. © Wolfgang Pollich

Olchinger See am Überlaufen - Starzelbach voll

Der Starzelbach ist randvoll. Im Sommer war er noch in weiten Teilen ausgetrocknet. © Volker Rein

Der Olchinger See ist quasi am überlaufen. „Das hatten wir bisher so noch nicht“, erklärt Gigl. Es käme einiges zusammen: Die Schneemassen, der Regen und mehr bebaute Fläche. Manche Keller seien nie für diese Gefahr ausgelegt worden, und laufen nun voll. Sind sie undicht, bringe das Abpumpen derzeit nichts.

Swimmingpool als Auffangbecken

Zum Teil wird es richtig happig: In der Goethestraße habe man einen Swimmingpool zum Auffangbecken umfunktioniert, damit die Bodenplatte nicht davonschwimmt. An der Schleuse konnten die Feuerwehrleute mit einem Kran Äste und Bäume herausfischen, so Gigl. Dies war zum einen notwendig, damit sich das Wasser am Mühlbach nicht weiter staut und die Schleuse weiter funktioniert.

Die Amper bei der B2-Brücke in Fürstenfeldbruck. Der Pegel in der Stadt klettert am Dienstagnachmittag auf 1,33 Meter. © Weber

Die Kreisfeuerwehr gibt sich noch entspannt. Man beobachte die Entwicklung. Im Notfalllager liegen 1600 gefüllte sowie rund 30 000 ungefüllte Sandsäcke bereit. Auch Pumpen und anderes Gerät könnten von örtlichen Wehren angefordert werden, so ein Sprecher. gar/st/sk

