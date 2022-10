Schlierseer (44) entdeckt giftige Spinne in Bananenkiste - und reagiert geistesgegenwärtig

Von: Stephen Hank

Eine derartig aussehende Spinne entdecke ein Schlierseer in einer Kiste mit Bananen (Archivfoto). © Peter Kneffel

Ein Schlierseer (44) hat in einer Bananenkiste ein aggressive Giftspinne entdeckt. Geistesgegenwärtig verschloss er den Karton ‒ und verständigte die Polizei.

Schliersee ‒ Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am späten Samstagabend. Gegen Mitternacht verständigte ein Schlierseer (44) die Polizei, weil er in einer am Tage gekauften Kiste mit Bananen eine außergewöhnlich aussehende Spinne entdeckt hatte. Nach Abgleich mit Bildern handelte es sich höchstwahrscheinlich um eine brasilianische Wanderspinne, auch „Bananenspinne“ genannt.

Schlierseer entdeckt Bananenspinne: Geistesgegenwärtig Kiste verschlossen

Das Tier, welches in Südamerika beheimatet ist und vermutlich in einer Bananenlieferung nach Europa gekommen war, gilt als aggressiv und giftig. Der Schlierseer verschloss geistesgegenwärtig die Kiste luftdicht, um ein Entkommen der Spinne zu verhindern. Die Feuerwehr nahm das giftige Tierchen samt Obstkiste schließlich in ihre Obhut.

Bei exotischen Funden umgehend Behörden informieren

Die Polizei Miesbach weist darauf hin, in solchen Fällen umgehend die Behörden zu informieren. Bananenspinnen können bis zu einem halben Meter weit springen. Ihre Bisse gelten als sehr schmerzhaft und können zu Erbrechen, Schweißausbrüchen, Schwindel und Übelkeit führen. Das Einfangen der Tiere durch Fachpersonal beziehungsweise Spinnenexperten ist umgehend erforderlich.

