Baustopp! Baufirma von Luxus-Wohnungen am Starnberger See ist pleite – Angst vor Bauruine im Ort groß

Von: Tobias Gmach

Baustopp herrscht seit einigen Tagen an der Schatzlgasse in Berg, wo vier Gebäude mit jeweils sechs sogenannten Galeriehäusern gebaut wurden. Der Investor „Euroboden Berg am Starnberger See GmbH“ ist insolvent. © Andrea Jaksch

Die exklusiven 24 Reihenhäuser am Berger Ortsrand werden vorerst nicht fertiggestellt, weil der Bauherr pleite ist. Während der Insolvenzverwalter einen neuen Investor sucht, sorgt sich der Bürgermeister vor einer Bauruine.

Berg – „Das Ensemble Schatzlgasse 34 in Berg am Starnberger See ist ein Möglichkeitsraum – für ein erfülltes Leben in traumschöner Landschaft. Mit wandelfähiger Architektur, weitläufigem Grundstück und exklusiven Add-ons, wie dem eigenen Elektroboot mit Liegeplatz.“ So wirbt das Unternehmen Euroboden noch immer online für die 24 Reihenhäuser, die auf dem 6200 Quadratmeter großen Grundstück am südlichen Ortsausgang gebaut werden. Gebaut wurden, muss man korrekterweise sagen. Denn seit kurzem herrscht Stillstand an der Schatzlgasse, die Arbeiter sind abgezogen. Denn die Euroboden-Tochtergesellschaft „Euroboden Berg am Starnberger See GmbH“ ist insolvent. Was Fragen aufwirft: Wie geht es weiter? Droht der Gemeinde eine Bauruine über viele Jahre? Und auf wie viel Geld bleiben die 30 beteiligten Baufirmen sitzen?

Für Antworten ist Axel Bierbach der richtige Ansprechpartner, der vorläufige Insolvenzverwalter von der Münchner Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen. „Mein Bestreben ist es, die geschaffenen Werte zu bewahren und das Projekt, gegebenenfalls mit einem neuen Investor, fertigzustellen.“ Die weiteren Schritte hingen davon ab, welche Mittel die Bank, die den Bau finanziert, noch freigibt. Ein neuer Investor solle so schnell wie möglich gefunden werden. „Es haben sich bereits mehrere Interessenten gemeldet“, sagt Bierbach.

Objekte hätten 1,5 bis 2 Millionen Euro gekostet

Auf die Frage nach dem Schaden für die 30 Firmen entgegnet der Insolvenzverwalter sinngemäß: Das muss sich erst noch zeigen. Und im Wortlaut: „Die Höhe des Schadens wird derzeit durch Zwischenabrechnungen ermittelt. Die Insolvenzforderungen der Gläubiger werden im Rahmen der letztlich im Verfahren erzielten Insolvenzquote befriedigt.“

Die gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten, der Anstieg der Bauzinsen und auch Nachfrageeinbrüche führten zur Zahlungsunfähigkeit der „Euroboden Berg am Starnberger See GmbH“. Nur eines der etwa 1,5 bis zwei Millionen Euro teuren Objekte war bisher verkauft, ein weiteres reserviert gewesen, erklärt Bierbach auf Nachfrage. Der Kaufpreis sei allerdings noch nicht eingegangen gewesen.

Bürgermeister nennt Bauherren „beratungsresistent“

Die ziemlich weit fortgeschrittenen sogenannten Galeriehäuser sollten eine Wohnfläche von 130 bis 170 Quadratmeter und drei bis sechs Zimmer besitzen. Visualisierungen zeigen, was sich die Architekten vorgestellt haben: offene Räume, eine Wendeltreppe vom Erd- ins Obergeschoss und Terrassen mit Seeblick. Etwas ganz anderes hatte sich Bürgermeister Rupert Steigenberger schon vor Jahren für das Areal gewünscht. Die Bauherren seien „beratungsresistent“ gewesen, hätte am Bedarf in der Gemeinde vorbeigeplant. Zu diesen Aussagen steht Steigenberger auch heute noch. Barrierefreie Wohnungen in Geschossbauweise hätte er für richtig gehalten. „Ich weiß von einigen Bürgern in der Gemeinde, dass sie so etwas erwerben würden“, sagt der Bürgermeister. Um die Galeriehäuser zu verhindern, fehlten der Gemeinde seiner Aussage nach die Kompetenzen.

Ein komplett neues Konzept erscheint angesichts des Baufortschritts nun unrealistisch, ein Abriss wäre nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen unsinnig. „Wir können nur auf einen Nachfolger hoffen, und dass die Objekte dann günstiger verkauft werden“, sagt Steigenberger. Und: „Eine jahrelang bestehende Bauruine wäre das Schlimmste.“

