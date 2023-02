Andrea und Franz Muschler machen mit ihrem Bistro „Valtentin“ Schluss - nach mehr als 30 Jahren

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Nach Faschingssonntag sagen Andrea und Franz Muschler „Servus“ zu Schongau. © Herold

So mancher Stammgast dürfte da sicherlich ein Tränchen verdrücken müssen: Das Schongauer Bistro „Valentin“ – seit 30 Jahren eine bei Jung und Alt beliebte Institution – öffnet am Faschingssonntag zum letzten Mal.

Schongau – Der Tresen im Schongauer Bistro „Valentin“, er ist noch leer an diesem Nachmittag. Doch schon bald werden sich dort die ersten Plätze füllen: Die Feierabend-Runde trifft sich meist zum Dämmerschoppen von 17 bis 20 Uhr abends, bevor es nach Hause geht. Dann kommen die Jungen zum Darten. Aber auch die Stammgäste, die sich dort schon seit Jahrzehnten im „Valle“ direkt an der Butterwerks-Kreuzung in Schongau treffen.

Andrea und Franz Muschler machen mit ihrem Bistro „Valtentin“ Schluss - nach mehr als 30 Jahren

„Unsere ältesten Stammgäste sind jetzt schon über 70 Jahre alt“, erzählt Andrea Muschler. Gemeinsam mit ihrem Mann Franz ist sie seit 33 Jahren die Seele des Bistros. „Die Wirtsleit sind ein Herz und eine Seele“, beschreibt es ein Besucher in einer Google-Rezension recht treffen. Trotz dieser Erfolgsgeschichte: Am Faschingssonntag öffnet das „Valentin“ zum letzten Mal seine Türen, und dann sagt das Ehepaar Muschler mit einer Riesen-Party zum Abschied „Servus“ in Schongau.

Bistro „Valentin“ schließt - Immer für die Gäste da gewesen

Wer an diesem Abend auf sentimentale Abschiedsworte hofft, der dürfte allerdings lange warten: „Das sind wir nicht“, sagt Franz Muschler – auch, wenn das „Valentin“ längst so etwas wie Heimat geworden ist. Vielleicht ein zwei nette Lieder zum Abschied, dann schließt sich die Tür.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Selbstbeweihräucherung: Fehlanzeige. Hinterm Tresen haben er und seine Andrea sich schließlich auch immer zurückgehalten, zugehört und anderen ihre Aufmerksamkeit geschenkt.

Eine Institution in Schongau: Das Bistro „Valentin“ gibt es seit 33 Jahren. © Herold

„Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören“, sind sich Andrea und Franz Muschler einig nach über drei Jahrzehnten hinterm Tresen und in der kleinen Bistro-Küche. Zumindest gilt das für das nächtliche Kneipen-Geschäft, das mit den Jahren immer mehr an die Substanz gegangen ist. Bis auf einen Ruhetag in der Woche täglich von 16 Uhr bis in die Nacht hinein geöffnet: Mit Ende 50 wird’s dann zunehmend anstrengend.

Bistro in Schongau schließt nach 33 Jahren - Umzug nach Schwabniederhofen

Alleine aus diesem Grund haben die alteingesessenen Schongauer Wirtsleute einen weitreichenden Entschluss gefasst: Sie schließen das Bistro „Valentin“, ziehen aus der Wohnung darüber aus und packen etwas Neues an, das besser zum jetzigen Lebensabschnitt passt. Gemeinsam übernehmen sie das ehemalige „Café Schönach“ in Schwabniederhofen.

Die Gemeinde Altenstadt hatte dort zuletzt kräftig in die Neugestaltung des Sport- und Freizeitgeländes mit Beachvolleyball-Anlage investiert, zu der auch das ehemalige kleine Sportheim gehört. Das wird ab April den Namen „Valentin“ tragen. Die Bezeichnung „Bistro“ die fällt dann weg, frei nach dem Motto: „Neue Location, neues Konzept“.

Verringerte Öffnungszeiten für mehr Lebensqualität

Zumindest ein bisschen. Denn im Herzen tragen die beiden freilich „ihr Valentin“. „Das neue „Valentin“ soll schon im Flair des jetzigen gestaltet werden – damit bleibt es ja auch irgendwie Valentin.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Zwar behalten die Muschlers im neuen „Valentin“ die bewährte Speisekarte. Angeboten wird in der kleinen aber feinen Gaststätte mit XXL-Biergarten an der Schönach dann aber auch Eis und Kuchen. So kommen auch die vielen Radler, die dort gerne eine Pause einlegen, auf ihre Kosten. Neu ist auch die Kegelbahn im Keller. Den Kontakt für die neue Location hergestellt hat übrigens ein Gast, verraten die beiden.

Vorbereitungen für Abschieds-Party laufen

Dass die Muschlers dem beliebten Standort in Schongau den Rücken kehren, hätte nichts damit zu tun, dass das Gebäude jüngst verkauft worden ist. „Wir wollten uns einfach verändern, mal ruhiger machen“, erklärt Wirtin Andrea. „Eine ,chilligere’ Kneipe und nachts nicht so lang“, fügt ihr Mann Franz hinzu. Zwei Enkelinnen haben die beiden inzwischen. Freilich hätte man da gerne ein bisschen mehr Zeit.

Die gibt es für die Muschlers. Denn vor allem an den Öffnungszeiten wird sich am neuen Standort etwas ändern. Die Wirtsleute gönnen sich doch glatt zwei Ruhetage pro Woche. Und am Abend: Da ist um 23 Uhr Schluss.

Wirklich? Wirt Franz schaut da noch etwas skeptisch drein. Feierabend so früh? Ob die Muschlers das wirklich konsequent durchhalten werden? Noch jedenfalls glauben sie fest daran.

Stammgäste wollen mit umziehen

Doch noch ist an Feierabend gar nicht zu denken. Die Vorbereitungen für die große Faschings-Party im „Valle“ – ein Highlight im Schongauer Party-Kalender – laufen. Erstmal wird es die letzte große Sause sein, die in diesen Räumen stattfindet. Denn: Einen Nachfolger für die Muschlers gibt es noch nicht. Die Räume dürften damit erst mal leer stehen.

Nicht nur deshalb freuen sich die Muschlers darüber, dass viele Gäste bereits angekündigt haben, dass sie eben künftig nach Schwabniederhofen pendeln, um bei ihren lieb gewonnenen Wirtsleuten Andrea und Franz zu sein.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.