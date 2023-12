„Mit eigenen Augen gesehen, wie das Wasser stieg“: Auto versinkt komplett in Bahnunterführung

Von: Thomas Steinhardt

Das Auto musste herausgezogen werden. © FFW Mammendorf

Das Wasser kam blitzschnell – so schnell, dass ein Auto in den Fluten in einer Bahnunterführung stecken blieb. Es musste aufwändig heraus gezogen werden.

Mammendorf – Die Unterführung in Mammendorf an der Straße Richtung Günzlhofen gilt eigentlich als eher unproblematisch. Am frühen Sonntagabend aber war die Lage eine andere. Ein Autofahrer unterschätzte die Wassermassen und blieb in der Unterführung stecken. Der Wagen versank komplett.

Der Wagen versank komplett. © FFW Mammendorf

Unterführung überflutet: „Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie das Wasser stieg“

Wie Feuerwehr-Sprecher Christian Huber auf Tagblatt-Anfrage schilderte, muss das Wasser unheimlich schnell in die Unterführung geflossen sein. Es kam von einem Schmelzwasser-See, der sich in der Nähe gebildet hatte. „Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie das Wasser stieg.“ Der Fahrer konnte sich selbst befreien, Feuerwehr und ein Abschleppunternehmer zogen das Fahrzeug schließlich aus den Fluten. Huber betonte, dass die Pumpen an der Unterführung einwandfrei funktionieren.

Zu viel Wasser in kurzer Zeit – nie so hoch gestanden

Um 22 Uhr am Sonntag sei die Unterführung schon wieder leer gepumpt gewesen. In der Vergangenheit sei es schon mal vorgekommen, dass sich Wasser in der Unterführung staut. Aber nie so hoch - es muss einfach zu viel Wasser in zu kurzer Zeit gewesen sein.

Diverse Überflutungen im ganzen Landkreis

Insgesamt seien sämtliche Gräben und Kanäle voll mit Wasser, berichtete Huber. Die Straße zwischen Peretshofen und Loitershofen war in der Nacht wegen Überflutung kurzzeitig gesperrt, ist aber schon wieder offen. In Gröbenzell war am Freitag schon eine Tiefgarage überflutet. Nicht besonders entspannt sieht es in Olching aus. Die Feuerwehr berichtet hier von mehreren Einsätzen. Auch auf den Wiesen am Starzelbach steht das Wasser – ein Stadtteil ist gefährdet.

Zuvor war es in der Region zu einem wahren Schnee-Chaos gekommen, jetzt setzt das Tauwetter ein. In ganz Bayern spitzt sich die Hochwasser-Lage deshalb weiter zu.