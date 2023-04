Von wegen Frühling: Hochland-Hütte versinkt im Schnee

Von: Christof Schnürer

Mannshoch liegt der Schnee rund um die Hochland-Hütte. © Müller/Hochland-Hütte

Tiefster Winter herrscht wegen der jüngsten Niederschläge rund um Mittenwald auf 1400 Metern und mehr. Die Pächter der Hochland-Hütte können davon ein Lied singen.

Mittenwald - Wer glaubt, der Winter sei auf dem Rückzug, der braucht nur mal hinauf zur Hochland-Hütte (1623 Höhenmeter) schauen. Die Wirtsleute Birgit und Stefan Müller haben am Sonntag den beschwerlichen Weg in Kauf genommen, um in der Alpenvereinsunterkunft nach dem Rechten zu sehen – und sie versanken regelrecht in der weißen Pracht. „70 Zentimeter Neuschnee“ sollen laut Stefan Müller zuletzt auf dem malerischen Flecken unterhalb des Wörners gefallen sein.

Stefan Müller macht den Weg frei: Zum Fräsen gibt es auf über 1600 Metern jede Menge. © Müller/Hochland-Hütte

„Das ist schon heftig viel Schnee“: 70 Zentimeter Neuschnee

„Das ist schon heftig viel Schnee.“ Zumal die Müllers, die heuer dort droben in ihren neunten Bergsommer als Hüttenwirte gehen, ab Mai zumindest an den Wochenenden öffnen möchten – offizieller Start ist am Pfingstsamstag. Das größte Problem ist das Wasser. Wegen des Schnees ist es momentan schwierig, zum Andocken der Leitung an die Quellfassung zu kommen.

„Wir sind aber guter Dinge, dass wir das schaffen“, meint der Wallgauer. Ihm zufolge empfiehlt sich derzeit nur der etwa zweistündige Aufstieg von den Mittenwalder Kasernen aus. Alle anderen Strecken sind aufgrund der Lawinengefahr ausgeschlossen.

Nein, das ist nicht Sibirien oder Alaska. So präsentiert sich derzeit die Natur auf 1600 Höhenmetern bei der Hochland-Hütte. © Müller/Hochland-Hütte

